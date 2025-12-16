Man Utd chia điểm trong trận cầu 8 bàn ở Ngoại hạng Anh

AnhBa lần dẫn trước, nhưng Man Utd vẫn để đội khách Bournemouth cầm chân 4-4 trên sân nhà ở vòng 16 Ngoại hạng Anh.

Trên sân Old Trafford tối 15/12, người hâm mộ được chứng kiến một trong những màn rượt đuổi ngoạn mục nhất mùa giải. Man Utd và Bournemouth tạo nên màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở, đẩy cảm xúc từ hưng phấn tột độ đến hụt hẫng, khi chủ nhà bị cầm hòa 4-4 và chỉ thoát thua bàn thứ năm trong gang tấc ở phút bù giờ.

Amad Diallo đánh đầu vào lưới trống mở tỷ số trong trận Man Utd hòa Bournemouth 4-4 ở vòng 16 Ngoại hạng Anh trên sân Old Trafford, Manchester, Anh ngày 15/12/2025. Ảnh: Premier League

Ngay hiệp một, Man Utd đã chơi một trong những 45 phút tấn công bùng nổ nhất Ngoại hạng Anh mùa này. "Quỷ đỏ" dứt điểm tới 17 lần - thông số không đội nào chạm đến trong hiệp một từ đầu giải.

Hiệp đấu cũng chứng kiến loạt cột mốc đáng chú ý, khi hai đội có tổng cộng 41 lần chạm bóng trong vòng cấm, 24 cú dứt điểm và chỉ số bàn thắng kỳ vọng không tính phạt đền (xG) lên tới 3,6 - đều là thông số cao nhất trong hiệp một trận đấu tại Ngoại hạng Anh mùa này.

Man Utd nhập cuộc hứng khởi và mở tỷ số ở phút 13. Hàng thủ Bournemouth không thể hóa giải quả tạt bên cánh trái của Diogo Dalot, tạo điều kiện cho Amad Diallo đánh đầu vào lưới trống. Phút 30, đội khách đáp trả với cú sút chéo góc của Antoine Semenyo để quân bình tỷ số.

Đến phút bù, Bruno Fernandes đá phạt góc về cột xa để Casemiro đánh đầu từ góc hẹp tung lưới thủ thành Dorde Petrovic, giúp Man Utd tái lập lợi thế, khép lại hiệp một với tỷ số 2-1 và niềm tin chiến thắng lan khắp các khán đài Old Trafford.

Bruno Fernandes đá phạt gỡ hòa 3-3. Ảnh: Shutterstock

Nhưng hiệp hai biến thành cơn ác mộng phòng ngự cho đội chủ nhà. Evanilson rồi Marcus Tavernier liên tiếp ghi bàn, khiến thế trận đảo chiều chóng mặt. Trong cơn hỗn loạn ấy, Bruno Fernandes thắp lại hy vọng bằng cú sút phạt đẳng cấp, trước khi Matheus Cunha tận dụng sai lầm hàng thủ đối phương với cú sút cận thành đưa Man Utd dẫn 4-3, tưởng như đã chạm tay vào ba điểm.

Nhưng Bournemouth không buông xuôi. Phút 84, cầu thủ vào sân thay người Eli Junior Kroupi xử lý gọn gàng trong vòng cấm rồi đặt lòng chân trái, gỡ hòa 4-4. Kịch tính chưa dừng lại, khi David Brooks liên tiếp có hai pha dứt điểm ở cự ly gần trong những phút cuối, nhưng đều không thắng được thủ môn Senne Lammens.

Với kết quả 4-4, Bournemouth trở thành đội đầu tiên trong lịch sử ghi từ ba bàn trở lên ở ba trận liên tiếp trên sân Old Trafford tại giải VĐQG Anh. Hai mùa trước, đội bóng này thậm chí gây ấn tượng mạnh hơn khi đều thắng chủ nhà Man Utd 3-0.

Eli Junior Kroupi mừng bàn ấn định tỷ số hòa 4-4. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, Man Utd tiếp tục duy trì mạch bất bại trên sân Old Trafford tại Ngoại hạng Anh mỗi khi dẫn bàn sau hiệp một, với 302 chiến thắng và 26 trận hòa sau 328 trận. Dù vậy, việc thủng lưới tới bốn bàn một lần nữa phơi bày những vấn đề nơi hàng thủ, đồng thời đặt ra dấu hỏi về tham vọng cạnh tranh top 4 của "Quỷ đỏ".

Man Utd hiện đứng thứ sáu Ngoại hạng Anh với 26 điểm, bằng Crystal Palace, đương kim vô địch Liverpool và tân binh Sunderland. Cuối tuần này, "Quỷ đỏ" làm khách của Aston Villa - đội bóng đang thăng hoa khi thắng 10 trong số 11 trận gần nhất ở Ngoại hạng Anh, gồm 6 trận gần nhất toàn thắng.

Hồng Duy