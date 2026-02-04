Man Utd khó lòng thay thế Casemiro

Casemiro chuẩn bị chia tay Old Trafford, nhưng trận thắng Fulham cho thấy Man Utd sẽ đối mặt một khoảng trống lớn nơi tuyến giữa khi tiền vệ người Brazil ra đi.

Casemiro sau trận Man Utd gặp Sunderland trên sân Old Trafford, thành phố Manchester, Vương quốc Anh ngày 4/10/2025. Ảnh: Reuters

Những khúc ca trên khán đài Stretford End trong trận Man Utd thắng Fulham 3-2 ở vòng 24 Ngoại hạng Anh gợi lại ký ức về các tiền vệ phòng ngự trứ danh ở Old Trafford. Bài hát dành cho HLV Michael Carrick được ngân vang, như chính hình ảnh của ông từ quá khứ. Tuy nhiên, sau hiệu còi mãn cuộc, cái tên được xướng lên lâu và vang dội nhất lại là Casemiro.

Tiền vệ người Brazil đang bước vào giai đoạn cuối trong hành trình tại Old Trafford. Anh từng là biểu tượng, nhân tố thay đổi bộ mặt đội bóng, rồi trở thành tâm điểm chỉ trích khi phong độ sa sút. Giờ đây, Casemiro có thể rời Man Utd với vị thế của một người hùng và để lại một khoảng trống đáng kể ở tuyến giữa.

Chiến thắng kịch tính trước Fulham hôm Chủ nhật mang đến hai lời cảnh báo rõ ràng. Thứ nhất, Man Utd mùa này đã bộc lộ sự phụ thuộc lớn vào một cầu thủ sắp bước sang tuổi 34. Thứ hai, tầm quan trọng của Casemiro lớn đến mức chỉ cần anh vắng mặt, tham vọng cạnh tranh suất dự Champions League của đội bóng có thể lung lay.

Man Utd không tăng cường đáng kể hàng tiền vệ ở hai kỳ chuyển nhượng gần nhất, trong khi sự chênh lệch giữa Casemiro và Manuel Ugarte ngày càng rõ. Điều đó biến Casemiro thành mắt xích khó thay thế, dù anh không còn đạt thể trạng và tốc độ như giai đoạn đỉnh cao.

Trước Fulham, Benjamin Sesko ghi bàn quyết định ở phút bù giờ, nhưng diễn biến trước đó đã phơi bày vấn đề. Khi Casemiro rời sân, Man Utd đang dẫn 2-0 và thế trận có vẻ an bài. Nhưng sau đó, Fulham gỡ hòa 2-2 chỉ trong sáu phút. Đây là lần thứ ba trong mùa giải Man Utd để đối thủ ghi hai bàn sau khi Casemiro bị thay ra ở hiệp hai, sau các trận gặp Brighton và Tottenham. Đáng chú ý, ở cả ba trận, Casemiro đều thi đấu ít nhất 70 phút.

Casemiro không còn linh hoạt như trước, nhưng khi anh rời sân, Man Utd thường mất kiểm soát khu trung tuyến. Nguyên nhân có thể đến từ kinh nghiệm của một cầu thủ đã nhiều lần vô địch Champions League, từ khả năng đọc trận đấu đến những hạn chế của phương án thay thế. Dù lý do là gì, thực tế cho thấy đội bóng dễ tổn thương hơn khi thiếu Casemiro.

Trớ trêu ở chỗ, lợi thế 2-0 trước Fulham đến trực tiếp từ Casemiro. Anh ghi bàn mở tỷ số và chuyền bóng không cần nhìn để kiến tạo cho Matheus Cunha ghi bàn thứ hai. Với một tiền vệ phòng ngự, Casemiro sở hữu khả năng đóng góp tấn công hiếm thấy, yếu tố khiến anh gần như không thể thay thế hoàn toàn. Trong cả bốn mùa chơi cho Man Utd, anh đều ghi từ năm bàn trở lên.

Được chiêu mộ để kiểm soát khu vực trước cấm địa đội nhà, Casemiro lại trở thành mối đe dọa thường trực trong vòng cấm đối phương. Anh dứt điểm hiệu quả, chọn vị trí như một tiền đạo, và thường xuất hiện đúng lúc bóng tìm đến. Bàn thắng vào lưới Fulham từ pha đánh đầu sau quả tạt của Bruno Fernandes là minh chứng quen thuộc.

Casemiro đã ghi 22 bàn sau 148 trận cho Man Utd. Con số này ngang bằng thành tích của Marouane Fellaini, với nhiều hơn 29 trận. Tuy nhiên, tiền vệ Bỉ thường được sử dụng ở vai trò tấn công hơn. Trong nhóm tiền vệ trụ Man Utd, Casemiro chỉ kém Carrick hai bàn, dù cựu tiền vệ này chơi nhiều hơn tới 316 trận. Darren Fletcher ghi 24 bàn nhưng cần thêm 194 trận.

Trung bình, Casemiro ghi một bàn sau 6,72 trận cho Man Utd. Hiệu suất này vượt trội so với những mẫu tiền vệ giỏi ghi bàn như Paul Ince hay Roy Keane. Những bàn thắng của Casemiro thường đến từ tình huống cố định, nhưng giá trị nằm ở tính quyết định.

Casemiro đánh đầu mở tỷ số cho Man Utd, trong trận đấu ở vòng 24 Ngoại hạng Anh trên sân Old Trafford, thành phố Manchester, Vương quốc Anh ngày 1/2/2026. Ảnh: Reuters

Bàn thắng quan trọng nhất của Casemiro là trong trận chung kết Cup Liên đoàn 2023, nơi anh được bầu là "Cầu thủ hay nhất trận" trước Newcastle. Bàn đầu tiên của anh cho Man Utd là tình huống gỡ hòa phút 94 trên sân Chelsea. Khi còn đủ thể lực để đá trọn 90 phút, anh từng ghi cú đúp muộn trước Bayern Munich tại Allianz Arena.

Màn trình diễn châu Âu đáng nhớ cuối cùng của Casemiro trong màu áo Man Utd đến ở chiến thắng 5-4 trước Lyon. Anh đem về quả phạt đền ở phút 114 cho Bruno Fernandes ghi bàn. Sau đó, tiền vệ Brazil kiến tạo cho Kobbie Mainoo gỡ hòa phút 120 và Harry Maguire ghi bàn quyết định phút 121.

Giai đoạn cuối trong sự nghiệp tại Man Utd giúp Casemiro lấy lại thiện cảm từ người hâm mộ. Về mặt tài chính, đây có thể là thương vụ không hiệu quả, với phí chuyển nhượng 86 triệu USD, mức lương hơn 411.000 USD mỗi tuần. Sau bốn mùa giải anh sẽ ra đi theo dạng tự do, nên không đem lại cho Man Utd phí chuyển nhượng.

Dẫu vậy, ở mùa ra mắt, Casemiro đóng vai trò chất xúc tác, mang đến sự tự tin và cá tính cho đội bóng. Sau đó là 18 tháng đầy khó khăn, khi anh bị đặt vào hệ thống chiến thuật bất lợi, thường xuyên bị các đối thủ nhanh và mạnh hơn khai thác. Anh từng bị thay ra ở hiệp một trận gặp Liverpool sau khi mắc lỗi trực tiếp dẫn tới hai bàn thua, và từng bị Jamie Carragher khuyên nên "giải nghệ trước khi bóng đá rời bỏ anh".

Việc Ruben Amorim ban đầu xếp Casemiro sau Toby Collyer trong thứ tự lựa chọn cho thấy vị thế của anh từng xuống thấp. Tuy nhiên, một năm qua chứng kiến sự hồi sinh của cựu tiền vệ Real Madrid. Casemiro giành lại suất đá chính nhờ bản lĩnh và tinh thần chiến đấu, khiến Carragher đã phải nhận sai vì câu nói trên. "Bóng đá vẫn chưa rời bỏ Casemiro", cựu hậu vệ Liverpool nói sau trận Man Utd thắng Fulham.

Anh không còn là Casemiro của Real Madrid, nhưng những tiếng hô vang tại Old Trafford phản ánh rõ cảm xúc của người hâm mộ. Khi Casemiro ra đi, Man Utd sẽ phải tìm một tiền vệ đủ khả năng kiểm soát tuyến giữa. Chỉ có điều, người kế nhiệm khó có thể mang đến mối đe dọa tương tự khi tấn công.

Hoàng An (theo Independent)