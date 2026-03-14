Man Utd được khuyên bổ nhiệm Unai Emery

AnhTheo cựu hậu vệ Jamie Carragher, Unai Emery - HLV đương nhiệm của Aston Villa - có đầy đủ năng lực, thành tích và cá tính để đưa Man Utd trở lại đỉnh cao.

"Xét trên mọi khía cạnh, Emery là người hoàn hảo để hồi sinh Man Utd. Với tôi, chỉ có Pep Guardiola được xếp cao hơn trong số các HLV đang làm việc tại Anh", Carragher viết trên báo Anh Telegraph ngày 12/3.

Unai Emery là HLV giàu thành tích nhất ở Europa League, với bốn lần đăng quang. Ảnh: Reuters

Emery sở hữu bảng thành tích ấn tượng, triết lý bóng đá rõ ràng và kinh nghiệm giúp nhiều CLB bứt phá để giành vé dự Champions League. Ông cũng đã chứng minh năng lực tại Ngoại hạng Anh, trong khi những HLV có bề dày thành tích tương tự hiện không nhiều.

Tuy vậy, Man Utd được cho đang chú ý tới những ứng viên khác. Thomas Tuchel từng được xem là lựa chọn sáng giá trước khi gia hạn hợp đồng với tuyển Anh. Luis Enrique được coi là "giấc mơ" nếu ông muốn làm việc tại Ngoại hạng Anh, còn một số ý kiến đề xuất chiêu mộ Carlo Ancelotti từ Brazil.

Carragher cũng nhắc tới những cái tên khác như Julian Nagelsmann - người đang bận rộn với chiến dịch World Cup cùng tuyển Đức hay HLV trẻ Francesco Farioli của Porto. Trong khi đó, Michael Carrick cũng được kỳ vọng có thể ký hợp đồng dài hạn nếu tiếp tục giúp đội bóng duy trì vị trí cao trên bảng xếp hạng.

Dù vậy, Emery gần như không xuất hiện trong các cuộc thảo luận, điều khiến Carragher đặt câu hỏi. Cựu hậu vệ người Anh cho rằng sự nghiệp của Emery bị đánh giá theo hai thái cực. Tại các CLB tầm khá như Valencia, Villarreal, Sevilla hay Aston Villa, ông được xem là người vượt kỳ vọng. Nhưng nhà cầm quân người Tây Ban Nha lại không để lại dấu ấn đậm nét tương tự khi dẫn dắt những CLB hàng đầu.

Thành tích của ông tại PSG và Arsenal thường bị xem như dấu hiệu cảnh báo. Tại Pháp, Emery giúp PSG thâu tóm các danh hiệu quốc nội, nhưng bị đánh giá thấp vì không thể giành Champions League. Khi dẫn dắt Arsenal, ông đưa đội bóng vào chung kết Europa League 2019 nhưng thua Chelsea, đồng thời không giành được suất dự Champions League. Ngoài ra, Carragher cho rằng rào cản ngôn ngữ cũng ảnh hưởng tới khả năng giao tiếp của Emery trong giai đoạn làm việc tại London.

HLV Unai Emery thất vọng sau khi cùng Arsenal thua Chelsea ở chung kết Europa League năm 2019. Ảnh: AMA

Theo Carragher, một nguyên nhân lớn khiến Emery không được nhiều CLB lớn cân nhắc là phong cách quản lý kiểu cũ, trong đó HLV muốn kiểm soát gần như toàn bộ hoạt động bóng đá của đội.

Tại Aston Villa, ban lãnh đạo trao cho ông quyền tự quyết lớn. Khi Monchi gia nhập CLB với vai trò giám đốc thể thao, Emery có ảnh hưởng mạnh tới các quyết định chuyên môn. Khi xảy ra bất đồng về chính sách chuyển nhượng, Monchi phải rời đội.

Carragher cho rằng trong bóng đá hiện đại, giám đốc thể thao ngày càng giữ vai trò trung tâm. Việc bổ nhiệm một HLV như Emery có thể làm thay đổi cán cân quyền lực trong CLB - điều không phải ban lãnh đạo nào cũng muốn.

Carragher so sánh Emery với Rafael Benitez - mẫu HLV đặc biệt hiệu quả khi làm việc với các đội bóng đang muốn vươn lên. Theo ông, Emery rất giỏi nâng tầm cầu thủ tầm trung hoặc phát triển những tài năng giàu tiềm năng, như trường hợp Morgan Rogers tại Aston Villa. Tuy nhiên, vẫn tồn tại câu hỏi liệu ông có thể tạo ảnh hưởng tương tự trong phòng thay đồ đầy những ngôi sao vốn đã xem mình ở đẳng cấp cao hay không.

Dù vậy, Carragher nhấn mạnh Emery chính là nhân tố quan trọng nhất giúp Aston Villa tiếp tục cạnh tranh suất dự Champions League, bất chấp những hạn chế tài chính.

Cựu hậu vệ Liverpool kết luận rằng nếu muốn thay đổi cách nhìn của các "ông lớn" như Man Utd, Emery có lẽ sẽ phải tiếp tục tạo nên những kỳ tích tại Aston Villa và chứng minh ông không chỉ là "chuyên gia Europa League", mà còn có thể đưa một CLB tới chức vô địch Ngoại hạng Anh và Champions League.

Hồng Duy (theo Telegraph)