Man Utd đạt thỏa thuận với quyền HLV Carrick

AnhMan Utd chọn HLV Michael Carrick thay vì Ole Gunnar Solskjaer, để dẫn đội một cho đến hết mùa giải 2025-2026.

Theo Athletic, thỏa thuận với Carrick bao gồm cả đội ngũ trợ lý mà cựu tiền vệ này đề xuất. Nếu mọi việc diễn ra đúng kế hoạch, trận ra mắt của Carrick trên cương vị quyền HLV Man Utd sẽ là derby Manchester trên sân Old Trafford ở vòng 22 Ngoại hạng Anh.

Michael Carrick trước trận Middlesbrough gặp Coventry trên sân Coventry Building Society, thành phố Coventry, Vương quốc Anh, hạng Nhất Anh ngày 3/5/2025. Ảnh: Reuters

Quá trình lựa chọn HLV tạm quyền được Man Utd triển khai sau khi Ruben Amorim bị sa thải hôm 5/1, khép lại 14 tháng dẫn dắt đội bóng. Việc tìm kiếm người thay thế do Giám đốc bóng đá Jason Wilcox và Giám đốc điều hành Omar Berrada phụ trách, với quyết định cuối cùng cần sự phê duyệt của đồng sở hữu Jim Ratcliffe cùng gia đình Glazer. Khi phương án HLV tạm quyền được chốt, Man Utd sẽ tiếp tục chuyển trọng tâm sang việc tìm kiếm HLV trưởng dài hạn.

Trước khi đạt thỏa thuận với Man Utd, cựu tiền vệ người Anh đã vượt qua Solskjaer, ở các buổi gặp trực tiếp với ban lãnh đạo CLB. Theo ESPN, lý do chính khiến "Quỷ Đỏ" chọn Carrick là ông theo dõi và thị phạm sát sao hơn vào các buổi tập, so với cựu tiền đạo Na Uy.

Carrick không xa lạ với cương vị này. Sau khi Solskjaer bị sa thải vào cuối năm 2021, Carrick từng dẫn dắt Man Utd trong ba trận với tư cách HLV tạm quyền, với hai chiến thắng và một hòa. Tuy nhiên, ông rời CLB khi Ralf Rangnick được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền đến hết mùa 2021-2022. Trước đó, Carrick từng là thành viên ban huấn luyện dưới thời Jose Mourinho và Solskjaer, ngay sau khi giải nghệ năm 2018.

Trên cương vị HLV chính thức, Carrick có kinh nghiệm làm việc tại Middlesbrough. Ông được bổ nhiệm tháng 10/2022, khi đội bóng đang đứng thứ 21 tại hạng Nhất Anh, và giúp đội vươn lên vị trí thứ tư vào cuối mùa, trước khi dừng bước ở bán kết play-off thăng hạng.

Middlesbrough sau đó xếp thứ tám mùa 2023-2024. Carrick được gia hạn hợp đồng ba năm, nhưng đội bóng chỉ đứng thứ 10 ở mùa 2024-2025, dẫn tới việc ông bị sa thải sau khi mùa giải khép lại.

Trong sự nghiệp cầu thủ, Carrick gắn bó với Man Utd 12 năm, chơi 464 trận và giành năm chức vô địch Ngoại hạng Anh cùng một Champions League. Trước đó, ông từng khoác áo West Ham và Tottenham.

Man Utd đang đứng thứ bảy tại Ngoại hạng Anh, kém Top 4 ba điểm. Họ vừa hòa Burnley 2-2 ở vòng 21, trước khi bị Brighton loại khỏi vòng ba Cup FA với thất bại 1-2. Trước khi Carrick đạt thỏa thuận, cựu tiền vệ Darren Fletcher đảm nhiệm vai trò tạm quyền sau khi được đôn lên từ đội U18.

Một cựu cầu thủ khác của Man Utd là Wayne Rooney cũng mong muốn tham gia ban huấn luyện của Carrick. Ngoài ra, Carrick khả năng cao đưa cựu trung vệ tuyển Anh Jonathan Woodgate về làm trợ lý, như thời ở Middlesbrough.

Hoàng An (theo Athletic)