Man Utd đang tệ nhất lịch sử?

1973-1974. Sáu năm sau khi giành Cup C1 châu Âu, Man Utd tụt xuống hạng Hai. Dù cú đánh gót của Denis Law cho Man City không phải là nguyên nhân trực tiếp khiến đội bóng xuống hạng, vì kết quả từ các trận đấu khác đã định đoạt số phận của họ trước đó, nhưng nó vẫn mang tính biểu tượng.

Thành viên cuối cùng trong bộ ba huyền thoại Law, Best và Charlton đã rời CLB vào tháng 1/1974. George Best ra đi sau khi bị HLV Tommy Docherty loại khỏi đội hình, với lý do đến sân trong tình trạng say xỉn và đi cùng một người phụ nữ trong một trận đấu Cup FA. Sau này, Best cho biết đã khóc nức nở trên khán đài và luôn khẳng định ông không làm gì sai trái.

Số phận của Man Utd như được báo trước, khi những trận đấu cuối cùng của Charlton ở mùa giải trước đó là để tránh xuống hạng. Lou Macari, được ký hợp đồng từ Celtic vào tháng 1 năm trước, thừa nhận: "Kỷ luật lỏng lẻo hơn nhiều, chất lượng tập luyện kém hơn nhiều".

Khi Man Utd không thể ghi bàn và đang trên đà xuống hạng, Busby - người vẫn là trụ cột của CLB - nói với Docherty rằng Man Utd phải xuống hạng theo "cách đúng đắn", là thể hiện lối chơi tấn công. Điều đó không tạo ra khác biệt nào và, theo lời của Charlton, Man Utd đã trở thành "trò cười" của bóng đá.