Man Utd chi ròng chuyển nhượng nhiều nhất châu Âu 5 năm qua

UEFA cho biết Man Utd dẫn đầu châu Âu về mức chi ròng chuyển nhượng giai đoạn 2021-2025 với 878 triệu USD, phơi bày rõ sự sa sút thành tích so với số tiền đầu tư.

Theo báo cáo "Tình hình tài chính và đầu tư các CLB châu Âu" do Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) công bố, mức chi ròng của Man Utd trong 5 năm qua bỏ xa các đội xếp sau là Chelsea (khoảng 833 triệu USD) và Arsenal (745 triệu USD).

Dữ liệu được tổng hợp từ báo cáo tài chính đã kiểm toán của các CLB, bao gồm toàn bộ hoạt động chuyển nhượng trong 5 năm - từ phí mua bán cầu thủ, khoản lãi bán người đến chi phí khấu hao và điều chỉnh giá trị đội hình.

Antony, được tuyển mộ với giá hơn 100 triệu USD, trong trận Man Utd gặp Barca trên sân Old Trafford, Manchester, Anh ngày 23/2/2023. Ảnh: Reuters

UEFA cũng nhấn mạnh sự thống trị tài chính của Ngoại hạng Anh. Trong một thập kỷ qua, doanh thu truyền hình của các CLB Ngoại hạng Anh tăng khoảng 1,62 tỷ USD - gần tương đương tổng mức tăng của 53 giải VĐQG hàng đầu khác tại châu Âu cộng lại (khoảng 1,73 tỷ USD).

Tổng doanh thu các CLB châu Âu dự kiến lần đầu vượt mốc 32,6 tỷ USD trong năm tài chính 2025. Trước đó, doanh thu toàn lục địa đã vượt 10,9 tỷ USD năm 2007 và 21,7 tỷ USD năm 2017.

Về tăng trưởng, các CLB Ngoại hạng Anh tăng khoảng 3,8 tỷ USD tổng doanh thu, trong khi bốn giải lớn còn lại gồm Ligue 1, Bundesliga, Serie A và La Liga đạt mức tăng khoảng 6,4 tỷ USD. Tuy nhiên, 649 CLB còn lại trên khắp châu Âu chỉ tăng tổng cộng khoảng 3,8 tỷ USD, cho thấy khoảng cách tài chính ngày càng nới rộng.

Chủ tịch UEFA, Aleksander Ceferin nhận định bóng đá châu Âu đã phục hồi mạnh mẽ sau giai đoạn khó khăn và đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.

Song song với mức chi chuyển nhượng kỷ lục, Man Utd công bố lợi nhuận hoạt động khoảng 41,4 triệu USD trong 6 tháng đầu mùa giải này. Đây là bước cải thiện đáng kể so với khoản lỗ khoảng 5 triệu USD cùng kỳ mùa trước.

Sự chuyển biến này đến sau đợt tinh giản bộ máy và siết chặt chi tiêu do đồng sở hữu Sir Jim Ratcliffe triển khai. Trong 18 tháng, số nhân viên CLB giảm từ hơn 1.100 xuống còn khoảng 700 người.

Giám đốc điều hành Omar Berrada cho biết quá trình tái cấu trúc ngoài sân cỏ bắt đầu phát huy hiệu quả, giúp cải thiện biên lợi nhuận và kiểm soát tốt hơn chi phí vận hành.

Tỷ phú Jim Ratcliffe và cựu HLV Alex Ferguson (cùng đeo khăn đỏ) nói chuyện với nhau trong trận Man Utd hòa Tottenham 2-2 hồi tháng 1/2024. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, áp lực tài chính vẫn hiện hữu khi tổng nợ của Man Utd tăng lên khoảng 1,63 tỷ USD. Trong đó, khoảng 610 triệu USD là khoản nợ tồn đọng từ thương vụ gia đình Glazer thâu tóm CLB năm 2005. Ngoài ra, đội bóng đã rút khoảng 375 triệu USD từ hạn mức tín dụng quay vòng - tăng khoảng 101 triệu USD so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu để đầu tư đội hình. Các khoản phải trả, phần lớn là phí chuyển nhượng chưa thanh toán, vào khoảng 646 triệu USD.

Việc không dự cúp châu Âu và sớm dừng bước ở các giải quốc nội khiến doanh thu 6 tháng đầu mùa giảm khoảng 14,1 triệu USD so với cùng kỳ. Man Utd dự báo tổng doanh thu mùa này đạt 813 triệu đến 838 triệu USD, đồng thời đang tìm đối tác mới cho hợp đồng tài trợ áo tập trị giá khoảng 30,5 triệu USD mỗi năm.

Man Utd chỉ thi đấu 40 trận mùa này - ít nhất kể từ mùa 1914-1915. Trong nửa đầu mùa, họ chơi 20 trận, giảm mạnh so với 28 trận cùng kỳ năm trước.

Quỹ lương quý gần nhất giảm khoảng 9,4 triệu USD, một phần do cắt giảm nhân sự, phần khác vì cầu thủ bị giảm thu nhập khi không góp mặt tại Champions League. Nếu giành vé trở lại đấu trường danh giá nhất châu Âu cấp CLB, thu nhập của cầu thủ có thể tăng 25% từ mùa sau. "Chúng tôi vẫn theo đuổi chiến lược đặt bóng đá làm trọng tâm và tiếp tục đầu tư cho cả đội nam lẫn đội nữ", Berrada nhấn mạnh, khẳng định nền tảng kinh doanh của CLB vẫn đủ sức hỗ trợ mục tiêu cạnh tranh danh hiệu trong những năm tới.

Hồng Duy (theo Telegraph)