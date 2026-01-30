Mẩn ngứa sau uống rượu cảnh báo nguy cơ sốc phản vệ

Nóng bừng mặt, mẩn ngứa, khó thở sau khi uống rượu không đơn thuần là say mà cảnh báo phản ứng dị ứng, sốc phản vệ, đe dọa tính mạng.

TS.BS Nguyễn Hữu Trường, Phó Giám đốc Trung tâm Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết nhiều người lầm tưởng cơ thể chỉ "không hợp" với đồ uống có cồn. Thực tế, đây là những phản ứng miễn dịch phức tạp và nguy hiểm.

Khi nạp vào cơ thể, cồn chuyển hóa thành acetaldehyde. Cả hai chất này kích thích tế bào mast (tế bào miễn dịch), giải phóng histamine gây ngứa, nổi mề đay, khó thở. Nguy hại hơn, rượu bia ức chế quá trình phân hủy histamine từ thức ăn, khiến nồng độ chất này tăng cao, dễ làm bùng phát cơn hen hoặc mề đay cấp tính.

Nhiều người phản ứng dị ứng với rượu bia. Ảnh: Health

Ngoài cồn, các chất phụ gia, chất bảo quản như sulphite, phẩm màu, hoặc nguyên liệu như lúa mạch, men bia cũng trở thành dị nguyên tấn công người có cơ địa nhạy cảm.

Bác sĩ Trường cảnh báo các phản ứng này xuất hiện ngay sau khi uống, mức độ từ nhẹ đến nguy kịch. Phổ biến nhất là hội chứng nóng bừng với các biểu hiện đỏ mặt, bốc hỏa, tim đập nhanh, đau đầu. Tại da, người uống nổi mề đay, phù Quincke (sưng môi, mắt, mặt). Hệ hô hấp có thể phản ứng bằng cơn co thắt phế quản, khó thở dữ dội.

Nghiêm trọng nhất là sốc phản vệ. Đây là tình trạng cấp cứu tối khẩn với biểu hiện tụt huyết áp, trụy mạch, nguy cơ tử vong cao nếu không xử trí kịp thời. Người từng có tiền sử nổi mẩn, khó thở sau khi uống cần đặc biệt thận trọng hoặc tuyệt đối tránh sử dụng. Những triệu chứng nhẹ ban đầu thường là dấu hiệu cảnh báo cho các phản ứng nặng nề hơn ở những lần uống sau.

Rượu bia cũng để lại hệ lụy lâu dài, làm trầm trọng thêm các bệnh lý nền. Người mắc hen phế quản, viêm mũi dị ứng, mề đay mạn tính dễ tái phát bệnh nặng hơn. Thói quen uống rượu thường xuyên làm tăng nồng độ kháng thể IgE trong máu, khiến cơ thể nhạy cảm hơn với bụi nhà, phấn hoa và thực phẩm. Phụ nữ mang thai sử dụng đồ uống có cồn làm tăng nguy cơ dị ứng cho trẻ sau này.

Để bảo vệ sức khỏe dịp lễ Tết, bác sĩ khuyến cáo người dân cần lắng nghe cơ thể, hạn chế số lượng tiêu thụ vì nguy cơ dị ứng tỷ lệ thuận với lượng cồn nạp vào. Khi xuất hiện dấu hiệu sưng mặt, lưỡi hoặc khó thở, gia đình cần đưa người bệnh đến ngay cơ sở y tế gần nhất.