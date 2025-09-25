Man City, Tottenham thắng dễ ở Cup Liên đoàn

AnhMan City hạ chủ nhà Huddersfield 2-0, còn Tottenham đánh bại đội khách Doncaster Rovers 3-0 ở vòng ba Cup Liên đoàn.

Sau ba trận căng thẳng liên tiếp gặp Man Utd, Arsenal ở Ngoại hạng Anh và Napoli ở Champions League, HLV Pep Guardiola xoay tua và để các trụ cột nghỉ ngơi.

Divine Mukasa có lần ra sân đầu tiên cho đội một Man City. Ảnh: Man City

Man City sử dụng 8 cầu thủ trưởng thành từ CLB, với điểm nhấn là màn ra mắt đội một của Divine Mukasa. Ở tuổi 18 và 33 ngày, Mukasa được xếp đá chính, bên cạnh các gương mặt quen thuộc từ học viện là Phil Foden, Rico Lewis, Oscar Bobb, Nico O’Reilly và thủ môn James Trafford.

Sang hiệp hai, Guardiola tung Jaden Heskey và em trai Reigan - hai con trai của cựu tiền đạo tuyển Anh Emile Heskey - vào sân, chính thức có trận đấu chuyên nghiệp đầu tiên trong màu áo Man City. Hai cầu thủ trẻ khác được đôn lên từ học viện, Kaden Braithwaite và Stephen Mfuni dự bị cả trận.

Phil Foden (trái) và Savinho cùng ghi bàn trong trận Man City thắng Huddersfield 2-0 ở vòng ba Cup Liên đoàn trên sân Accu, Huddersfield, West Yorkshire, Anh ngày 24/9/2025. Ảnh: ESPN

Trận này, Man City áp đảo, kiểm soát bóng 77%, dứt điểm 16 lần với 6 cú trúng đích, còn Huddersfield không dứt điểm trúng khung thành lần nào.

Trong đó, Phil Foden - ngôi sao sáng nhất trưởng thành từ đội trẻ - tỏa sáng. Phút 18, sau pha đập nhả với Mukasa ở sát vòng cấm, tiền vệ người Anh sút chân trái chéo góc, đưa bóng đi ngoài tầm với của thủ thành Lee Nicholls. Foden ghi bàn thứ hai trên mọi đấu trường mùa này, sau cú đánh đầu mở tỷ số trong trận thắng Man Utd 3-0 ở vòng ba Ngoại hạng Anh.

Phút 74, Foden tiếp tục để lại dấu ấn với đường kiến tạo để Savinho sút chân trái từ góc hẹp tung nóc lưới Huddersfield, ấn định chiến thắng 2-0. Đây là bàn đầu tiên của tiền đạo người Brazil qua bốn lần ra sân trên mọi đấu trường mùa này.

Tottenham mừng bàn ấn định tỷ số của Brennan Johnson trong trận thắng Doncaster Rovers 3-0 ở vòng ba Cup Liên đoàn. Ảnh: PA

Trong trận đấu cùng giờ, Tottenham đánh bại CLB hạng Ba Doncaster Rovers 3-0 nhờ công Joao Palhinha, Brennan Johnson cùng pha đá phản của Jay McGrath.

Ở vòng bốn Cup Liên đoàn vào cuối tháng 10, Man City làm khách của Swansea, còn Tottenham đấu Newcastle ở St James' Park.

Hồng Duy