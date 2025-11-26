Man City muối mặt ở Champions League trong ngày Haaland dự bị

AnhThay 10 vị trí xuất phát trong đó có Erling Haaland, Man City thua Bayer Leverkusen 0-2 ngay trên sân nhà Etihad ở lượt năm vòng bảng Champions League.

Trong ngày kỷ niệm trận đấu thứ 100 dẫn dắt Man City tại Champions League, HLV Pep Guardiola "chơi lớn", khi thay đến 10 vị trí đá chính so với trận thua Newcastle ở vòng 12 Ngoại hạng Anh cuối tuần qua.

Tiền vệ Nico Gonzalez là người duy nhất được giữ lại, trong bối cảnh Rodri và Mateo Kovacic tiếp tục vắng mặt do chấn thương. Các trụ cột như Gianluigi Donnarumma, Ruben Dias, Jeremy Doku, Erling Haaland hay Phil Foden đồng loạt dự bị, nhường suất cho những Nathan Ake, Rayan Ait-Nouri, Abdukodir Khusanov, Rico Lewis hay Oscar Bobb.

Đội hình xuất phát của Man City trong trận thua Leverkusen 0-2 ở lượt năm vòng bảng Champions League trên sân Etihad, Manchester, Anh ngày 25/11/2025. Ảnh: Man City

Dù xáo trộn đội hình, Man City vẫn kiểm soát cuộc chơi, khi cầm bóng 54%, dứt điểm 18 lần với 8 cú trúng đích - so với 4 và 2 của Leverkusen. Nhưng việc hàng thủ mất tập trung và hàng công phung phí cơ hội khiến đội bóng của Guardiola thất bại.

Phút 22, Man City có 5 cầu thủ trong vòng cấm, chưa kể thủ môn James Trafford. Nhưng họ vẫn để Alex Grimaldo thoải mái băng vào dứt điểm chéo góc mở tỷ số.

Phút 54, từ quả tạt bên cánh trái, Patrik Schick bật cao đánh đầu chéo góc, đưa bóng ngoài tầm với của Trafford, nâng tỷ số lên 2-0. Nathan Ake hoàn toàn bất lực trong tình huống tranh chấp bóng bổng với tiền đạo Leverkusen rồi ngã sõng soài.

Patrik Schick mừng bàn ấn định chiến thắng. Ảnh: Reuters

Chỉ khi bị dẫn hai bàn, Guardiola mới tung Haaland và Rayan Cherki vào sân. Trước đó, Phil Foden và Jeremy Doku cũng được tăng cường để làm mới hàng công. Nhưng các thay đổi đều không hiệu quả, khi chính các ngôi sao này kém duyên.

Phút 70, Foden chọc khe để Haaland thoát xuống, nhưng anh không thắng được thủ môn Mark Flekken trong thế đối mặt. Ba phút sau, từ quả tạt bên cánh trái, trung phong Na Uy khống chế gọn gàng nhưng lại dứt điểm vọt xà. Sau đó, đến lượt Cherki bỏ lỡ với cú đá từ ngoài vòng cấm thiếu chính xác và pha đá phạt bị Flekken cản phá.

Erling Haaland phản ứng sau khi lỡ cơ hội. Ảnh: AP

Man City thua hai trong 4 trận sân nhà gần nhất tại Champions League (thắng 2), bằng số thất bại trong 37 trận trước đó tại Etihad (thắng 30, hòa 5). Đây cũng là thất bại đầu tiên của họ trên sân nhà ở vòng bảng Champions League sau 24 trận, kể từ trận thua Lyon hồi tháng 9/2018.

Man City còn đứt mạch 13 trận toàn thắng trước các đối thủ Đức trên sân nhà ở Champions League. Lần gần nhất họ rơi vào tình cảnh tương tự là trận thua Bayern Munich, khi đó được dẫn dắt bởi chính Guardiola, với tỷ số 1-3 tháng 10/2013.

Hồng Duy