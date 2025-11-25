Guardiola tự hào về di sản Champions League cùng Man City

AnhHLV Pep Guardiola tự hào vì đã biến Champions League thành một phần văn hóa bóng đá của Man City, khi chuẩn bị bước vào trận thứ 100 dẫn dắt đội bóng tại đấu trường danh giá này trước Leverkusen.

Guardiola sẽ trở thành HLV thứ ba cán mốc 100 trận dẫn dắt một CLB Anh tại Cup C1 châu Âu/Champions League, sau Alex Ferguson (Man Utd, 190 trận) và Arsene Wenger (Arsenal, 177 trận).

Dưới thời Guardiola, Man City trở thành thế lực châu Âu. Trong 99 trận đã đấu cùng nhà cầm quân người Catalonia, họ thắng 62, hòa 19, thua 18 với đỉnh cao là lần đầu vô địch Champions League tại Istanbul năm 2023.

HLV Pep Guardiola mừng danh hiệu Champions League sau trận chung kết tại Olympic Ataturk, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 11/6/2023. Ảnh: Reuters

Trong buổi họp báo trước trận tại Etihad, khi được hỏi về cột mốc 100 trận, Guardiola cười và đáp: "Tôi nhận ra mình đang già đi! Tuần nào cũng có một dấu mốc. Mỗi mùa chúng tôi đều góp mặt ở đây, và hy vọng mùa tới cũng vậy".

Theo nhà cầm quân người Tây Ban Nha, Champions League mang lại những trải nghiệm lớn cho cầu thủ, HLV và cả CLB, cả về danh tiếng lẫn tài chính. "Thể thao không phải lúc nào cũng trải hoa hồng. Những khoảnh khắc tốt và tệ đều định hình đội bóng", ông nói.

Theo Beinsports, Man City chưa từng rơi vào thế bám đuổi ở Champions League mùa này và dẫn trước 62% thời gian thi đấu. Trong hơn 146 phút ở thế cân bằng, đội bóng của Guardiola dứt điểm 41 lần và chỉ đối mặt hai cú sút.

Man City cũng đứng đầu giải ở số đường chuyền thành công (2.511), tỷ lệ chính xác (91,9 %), số chuỗi phối hợp từ 10 đường chuyền trở lên và số đường chuyền trung bình mỗi chuỗi. Họ cũng là đội duy nhất chưa phải nhận bất kỳ tình huống phản công nguy hiểm nào.

Man City đang đứng thứ tư với 10 điểm, vị trí vào thẳng vào vòng 1/8. Guardiola muốn duy trì phong độ ấn tượng để chắc suất trong top 8, qua đó tránh phải đá hai trận play-off như mùa trước - nơi họ bị loại bởi Real Madrid.

"Vòng bảng cực kỳ quan trọng", HLV 54 tuổi nhấn mạnh. "Chúng tôi đã có 4 trận rất tốt. Giờ là 4 trận cuối, hai sân nhà hai sân khách. Nếu thắng trận này và thêm một điểm nữa, chúng tôi sẽ vào vòng sau trong nhóm 24 đội đầu. Ngày mai là trận rất quan trọng. Chúng tôi tập trung vào những gì cần làm".

Guardiola cũng xin lỗi vì phản ứng thái quá sau trận thua 1-2 trên sân Newcastle cuối tuần qua, khi ông tranh cãi với trọng tài Samuel Barrott, tiền vệ Bruno Guimaraes và cả một quay phim. "Tôi thấy xấu hổ khi xem lại", ông bày tỏ. "Tôi đã xin lỗi người quay phim chỉ một giây sau đó. Sau 1.000 trận, tôi không hoàn hảo. Tôi mắc sai lầm, nhưng tôi luôn bảo vệ đội bóng và CLB của mình".

Hồng Duy tổng hợp