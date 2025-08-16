Màn chào đón nồng nhiệt ông Trump dành cho ông Putin tại Alaska

Trải thảm đỏ, biểu diễn chiến đấu cơ và đi cùng chuyên xa là những gì Tổng thống Trump chuẩn bị để đón người đồng cấp Nga trước hội nghị tại Alaska.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15/8 có màn đón tiếp nồng ấm hiếm thấy, với nhiều biệt đãi dành cho người đồng cấp Nga Vladimir Putin khi hai người chuẩn bị bước vào họp thượng đỉnh tại Căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson ở thành phố Anchorage thuộc bang Alaska.

Chuyên cơ Il-96-300PU chở Tổng thống Putin được 4 tiêm kích tàng hình Mỹ hộ tống khi tiến vào vùng trời Alaska. Quốc gia chủ nhà không buộc phải triển khai tiêm kích hộ tống chuyên cơ chở nguyên thủ nước ngoài đến thăm, nhưng có thể làm điều này nhằm thể hiện sự trọng thị và đề cao quan hệ giữa hai bên.

Chuyên cơ Không lực Một chở ông Trump đáp xuống căn cứ Elmendorf-Richardson trước. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ đã nán lại trên máy bay, trò chuyện với Thống đốc Alaska trong khoảng 30 phút cho đến khi máy bay của ông Putin hạ cánh.

Tổng thống Trump đón tiếp người đồng cấp Putin tại Alaska Tổng thống Trump và Tổng thống Putin đến căn cứ Elmendorf-Richardson, bắt tay và cùng lên xe di chuyển đến điểm họp. Video: Reuters

Đây là sự sắp xếp tinh tế về mặt ngoại giao, nhằm đảm bảo hai lãnh đạo gần như xuống cầu thang máy bay cùng lúc, thể hiện sự "đối đẳng" về nghi thức. Họ chào đón nhau trên thảm đỏ đường băng, Tổng thống Mỹ vỗ tay trong lúc chờ người đồng cấp Nga tiến về phía mình.

Ông Trump dang tay ra khi ông Putin bước tới và hai người bắt tay, vỗ vào khuỷu tay nhau, vừa trò chuyện vừa cười.

Khi hai người bước trên thảm đỏ, Tổng thống Trump nhìn thẳng về phía trước, dang rộng hai tay, như thể để khoe về quy mô của sân khấu và đám đông phóng viên đang chờ đợi. Chỉ trong vài giây, ông Trump dường như muốn phô diễn những gì rõ ràng nhất về sức mạnh Mỹ, đó là màn trình diễn quân sự.

Ngay lúc này, biên đội gồm một oanh tạc cơ B-2 và 4 tiêm kích F-35 bay qua bầu trời. Hai lãnh đạo dừng lại để ngước nhìn lên khi biên đội bay ngang qua. Khi bước qua báo giới, hai người phớt lờ những câu hỏi được phóng viên hét lớn về phía họ. Hai tổng thống đứng trên bục có dòng chữ "Alaska 2025" để chụp ảnh và bắt tay thêm lần nữa.

Màn phô trương có thể nhằm nhắc nhở Tổng thống Nga về sức mạnh quân sự Mỹ. Tuy nhiên, chúng cũng làm nổi lên sự tương phản rõ rệt giữa cách Tổng thống Trump đón người đồng cấp Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Những màn chào đón tương tự không xuất hiện khi ông Zelensky đến Mỹ hồi tháng 2, ông Trump sau đó cũng khẩu chiến gay gắt với người đồng cấp Ukraine tại Nhà Trắng. Washington đã rút lại một số hỗ trợ quân sự cho Kiev trong thời gian ngắn, trước khi Tổng thống Zelensky nỗ lực "làm hòa" với Tổng thống Trump.

Điều này cho thấy Tổng thống Trump đầu tư thế nào cho màn chào đón người đồng cấp Putin, đặc biệt là khi hai quốc gia đang trong căng thẳng.

Tổng thống Trump chào đón Tổng thống Putin tại Alaska ngày 15/8. Ảnh: AP

Trong động thái gây bất ngờ khác, ông chủ Nhà Trắng mời lãnh đạo Nga lên chuyên xa "Quái thú" của mình để cùng nhau di chuyển tới địa điểm họp. Chuyến đi kéo dài trong chưa đến 10 phút, trong đó hai lãnh đạo trao đổi riêng mà không có bất kỳ trợ lý hay phiên dịch nào.

Hình ảnh được công bố cho thấy ông Putin mỉm cười trong lúc ngồi trên xe với người đồng cấp Mỹ.

Tại phòng họp, hai lãnh đạo ngồi trước phông nền màu xanh có dòng chữ "Theo đuổi Hòa bình", câu chủ đề khá mơ hồ nhưng có thể là cách Mỹ gạt đi những kỳ vọng về một thỏa thuận ngừng bắn ngay lập tức tại Ukraine.

Cuộc gặp diễn ra theo hình thức ba - ba thay vì một - một như kế hoạch ban đầu. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và đặc phái viên Steve Witkoff tham gia cùng Tổng thống Trump, còn Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và Yuri Ushakov, cố vấn của Tổng thống Nga về chính sách đối ngoại, dự hội nghị cùng ông Putin.

Ông Trump và ông Putin không đưa ra tuyên bố nào, cũng không trả lời câu hỏi của báo giới khi họ chụp ảnh. Phóng viên sau đó được mời ra khỏi phòng để các lãnh đạo bắt đầu hội đàm. Ông Trump không đưa ra tuyên bố nào được coi là điểm đáng chú ý. Khi gặp các lãnh đạo thế giới, dù là tại Nhà Trắng hay ở nước ngoài, Tổng thống Mỹ thường phát biểu rất nhiều trước khi cuộc hội đàm bắt đầu.

Trong cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh, ông Trump tuyên bố cuộc đàm phán với người đồng cấp Nga "cực kỳ hiệu quả", nhưng cho rằng "cần phải làm nhiều hơn nữa" để giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine.

Ông Trump cho biết hai bên "đã đạt được một số tiến bộ và có tiến triển lớn" trong cuộc gặp, nhưng thêm rằng "chưa có thỏa thuận nào". Tổng thống Mỹ khẳng định sẽ sớm nhóm họp với NATO để bàn bạc thêm và sẽ mời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tham dự. "Quyết định cuối cùng tùy thuộc vào họ", ông Trump nói.

Tổng thống Putin và Tổng thống Trump trên chuyên xa "Quái thú" ở Alaska ngày 15/8. Ảnh: NBC News

Lãnh đạo Nga và Mỹ nhanh chóng kết thúc họp báo, rời khán phòng mà không trả lời câu hỏi nào từ báo giới. Đây cũng được cho là điều bất thường bởi ông chủ Nhà Trắng thường rất hứng thú với một cuộc họp báo với nhiều câu hỏi.

Thượng nghị sĩ Nga Natalia Kosikhina cho rằng màn đón tiếp nồng hậu của ông Trump là bằng chứng cho thấy "mức độ tin cậy lẫn nhau cao" và hai bên đã sẵn sàng cho một cuộc đối thoại cởi mở.

Tuy nhiên, điều này cũng khiến ông Trump đối mặt với một số chỉ trích. "Đối với tôi, những nghi thức đón tiếp này xứng đáng dành cho đồng minh, chứ không phải cho một quốc gia mà Mỹ coi là đối thủ", cựu đại sứ Mỹ tại Nga John Sullivan nhận xét.

"Ông Trump đã dùng mọi cách nhằm lấy lòng ông Putin, để ông ấy nói trước và mình nói sau, trò chuyện với Tổng thống Nga trên xe riêng và trải thảm đỏ với một trong những đối thủ lớn nhất của Mỹ. Dường như chúng ta không nhận lại được gì", Chủ tịch Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ Ken Martin cho biết.

Giáo sư Charles Kupchan từ Đại học Georgetown bày tỏ hoan nghênh Tổng thống Trump tổ chức hội nghị thượng đỉnh với người đồng cấp Putin về vấn đề Ukraine, nhưng tin rằng ông chủ Nhà Trắng sẽ "trao chiến thắng cho lãnh đạo Nga" nếu hội nghị không đạt được tiến bộ cụ thể.

Ông Trump và ông Putin họp báo chung sau hội nghị thượng đỉnh ở Alaska ngày 15/8. Ảnh: AP

Theo ông, Tổng thống Trump đã "sai lầm" vì tổ chức hội nghị quá sớm, trước khi tìm thấy con đường rõ ràng dẫn đến chấm dứt xung đột. "Ông Putin đã thoát khỏi thế bị cô lập. Ông ấy đến Mỹ để ngồi cùng với Tổng thống Mỹ", giáo sư Kupchan nói.

Hội nghị còn giúp Tổng thống Putin kéo dài thêm thời gian và giúp Nga tránh được những áp lực trừng phạt mà Tổng thống Trump từng tuyên bố trước đó. Với những gì ông Trump thể hiện, giới chuyên gia nhận định Tổng thống Nga giờ đây có thể hoàn toàn tự tin rằng lãnh đạo Mỹ đã lại đứng về phía mình.

Vũ Hoàng (Theo AP, Reuters, Foreign Policy, Washington Post)