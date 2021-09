Màn bong bóng ngăn bão lớn

MỹCông ty OceanTherm đang xem xét dùng công nghệ màn bong bóng để giảm nhiệt độ mặt nước, cắt đứt nguồn cung cấp năng lượng khiến bão mạnh dần.

Bão Katrina nhìn từ vũ trụ. Ảnh: Britannica

Những hình ảnh về thiệt hại do bão Katrina gây ra đã thôi thúc Olav Hollingsaeter, giám đốc điều hành OceanTherm, tìm ra giải pháp. Các nhà nghiên cứu nhận thấy nhiệt độ nước biển ở bề mặt rất ấm góp phần cung cấp năng lượng biến Katrina thành bão lớn. Họ lo ngại những cơn bão sẽ ngày càng mạnh và xuất hiện thường xuyên hơn do nhiệt độ nước biển không ngừng tăng lên mỗi năm.

Nhiệt độ mặt biển từ 27 độ C trở lên sẽ tạo điều kiện cho hệ thống bão nhiệt đới phát triển và tăng cường. Tuy nhiên, OceanTherm cho rằng công nghệ màn bong bóng có thể hạ thấp nhiệt độ nước biển. Kế hoạch của họ là cho tàu lắp đặt những đường ống đục lỗ giải phóng bong bóng hạ nhiệt cho nước biển ở bề mặt, chặn đứng nguồn cung cấp năng lượng mà cơn bão cần để mạnh lên.

Mục tiêu của họ là tạo một hệ thống đủ lớn để trải rộng khắp vịnh Mexico hoặc thậm chí Đại Tây Dương. Dự án đang ở giai đoạn phát triển ban đầu, nhưng Hollingsaeter cho biết mô phỏng gần đây đã thành công. Ở độ sâu 100 m, họ phát hiện nước biển đủ lạnh để làm giảm nhiệt độ bề mặt xuống dưới 27 độ C. Dù vậy, thu hút vốn đầu tư vẫn là một thách thức lớn đối với công ty. Bước tiếp theo của dự án là thử nghiệm trên đất liền và dưới đáy biển, cả hai đều đòi hỏi kinh phí hàng triệu USD. Theo Hollingsaeter, thử nghiệm dưới đáy biển tiêu tốn 14,5 triệu USD.

Con số trên có vẻ tốn kém nhưng vẫn thua xa thiệt hại do bão. Tổng kinh phí của tất cả kiểm tra thực địa là 17,3 triệu USD, cực thấp khi so với 283 tỷ USD thiệt hại do những cơn bão như Maria, Irma và Harvey gây ra trong năm 2017, theo Cục quản lý đại dương và khí quyển quốc gia Mỹ.

Đây không phải lần đầu tiên các nhà khoa học đề xuất ý tưởng ngăn bão. Tiến sĩ Tracy Fanara ở khoa kỹ thuật môi trường thuộc Đại học Floria lo ngại về những tác động tiềm ẩn đối với tảo ở vùng vịnh do hiệu ứng dây chuyền. Theo Fanara, mùa bão đem tới một số lợi ích như mang mưa tới các khu vực và tái bổ sung nguồn nước ngầm khô cạn. Cô nhấn mạnh các nhà nghiên cứu có thể học hỏi thêm từ những dự án thử nghiệm như dự án của OceanTherm.

An Khang (Theo Fox4)