Mâm cơm dân dã với canh chua cá hú

Mâm cơm Nam bộ thường có những món bình dị đơn giản dễ làm lại đưa cơm, trong đó có cá hú.

Nguyên liệu

Canh chua cá hú

Cà chua: một trái

Thơm (dứa): nửa trái

Giá đỗ, bạc hà , đậu bắp, rau ôm, ngò gai, tỏi, me chua

Gia vị: nước mắm, đường, bột ngọt, dầu ăn, hạt nêm

Da heo kho nước dừa

Da heo lóc hết mỡ: 200 gr

Một trái dừa lấy nước

Gia vị: tỏi, nước mắm, đường, bột ngọt

Ớt, hành lá

Lục bình xào tỏi

Ngó lục bình: 500 gr

Tỏi, hành lá, chanh, hạt nêm, đường, bột ngọt, tiêu

Cải thìa luộc

Cải thìa: một mớ

Cà rốt: một củ

Tráng miệng

Hoa quả tráng miệng theo mùa.

Thực hiện

Cách nấu canh chua cá hú

Cá mua về làm sạch, cắt từng khúc vừa ăn, sau đó chà cá với muối và giấm để loại bỏ bớt mùi tanh và nhớt của cá. Rửa sạch lại với nước, để ráo.

Đậu bắp cắt bỏ phần đầu rửa sạch với nước, cắt thành từng lát xéo. Bạc hà (dọc mùng) tước lớp vỏ ngoài, rửa sạch, rồi cắt thành từng miếng vừa ăn. Cà chua cắt múi cau. Thơm cắt thành từng lát nhỏ. Giá rửa sạch, để ráo.

Ngò gai, rau ôm, ớt rửa sạch, sau đó cắt nhỏ.

Cho cá hú vào trong một cái tô ướp cùng một muỗng canh hạt nêm, 1/3 muỗng canh muối, một ít bột ngọt, nửa muỗng canh đường, nửa muỗng canh nước mắm trong 15 phút.

Bắc chảo lên bếp, cho ba muỗng ăn cơm dầu ăn vào đun nóng, phi tỏi cho vàng thơm rồi cho cá hú vào chiên sơ để thịt cá săn lại, thấm gia vị. Cá sau khi chiên xong sẽ không bị tanh và rã ra khi nấu canh.

Lấy một cái nồi khác bắc lên bếp với khoảng một lít nước. Nấu đến khi nước sôi cho me vào. Me nên để trong một cái rây, trụng đến khi mềm ra, dùng muỗng múc canh dầm lọc lấy nước cốt me, bỏ phần xác. Sau đó, cho phần cá đã chiên sơ vào, đậy nắp lại, nấu cho cá chín. Trong lúc nấu, phải thường xuyên vớt bỏ lớp bọt để nước canh trong, ngon hơn.

Tiếp đó, cho một nửa phần cà chua và một nửa phần khóm vào nồi nước canh, nêm nếm gia vị cho vừa ăn. Khi nước trong nồi sôi lại thì cho hết đậu bắp, giá, bạc hà, phần thơm và cà chua còn lại vào, đun sôi lại cho các nguyên liệu chín tới thì tắt bếp. Múc canh ra tô, trang trí với ngò gai, rau ôm, ớt cắt lát và một ít tỏi phi lên trên.

Cách làm da heo kho nước dừa

Làm sạch da heo, rửa với nước muối hoặc rượu trắng để khử bớt mùi hôi rồi rửa sạch lại với nước.

Cho da heo đã làm sạch vào nồi nước sôi luộc tới khi da heo săn lại, vớt ra thả vào thau nước lạnh khoảng năm phút cho da heo giòn rồi vớt ra để ráo, cắt khúc vừa ăn.

Bắc chảo lên bếp, phi thơm hành tỏi, cho da heo vào đảo đều cùng với ba muỗng ăn cơm nước mắm, một muỗng đường, tí bột ngọt, ít tiêu xay trong vòng hai phút. Sau đó cho nước dừa vào, hạ lửa nhỏ riu riu đun tới khi nước dừa kẹo lại, da heo sánh đều thì tắt bếp, cắt hành lá, ớt vào cho thơm.

Cách làm ngó lục bình xào tỏi

Lục bình đem gọt sạch vỏ, ngâm khoảng năm phút trong thau nước có vắt chút chanh, chút muối để cọng lục bình trắng giòn. Sau khi ngâm, rửa lại với nước sạch, bào khúc vừa ăn, để ráo.

Bắc chảo lên bếp, đun nóng dầu ăn rồi cho tỏi băm vào phi thơm. Khi tỏi ngả vàng, cho lục bình vào đảo, nêm nếm gia vị vừa ăn. Hạ lửa nhỏ tầm năm phút rồi tắt bếp, cho ra đĩa, rắc hành lá, tiêu xay lên trên cho thơm và bắt mắt.

Cải thìa luộc

Cải thìa luộc không chỉ ngon miệng mà còn giàu dinh dưỡng, đặc biệt là chất xơ và vitamin. Món ăn đơn giản nhưng được nhiều người ưa thích.

Cách làm:

Cải thìa để nguyên cả cây chỉ cắt bỏ phần gốc rễ, rửa sạch để ráo. Cà rốt tỉa hoa, cắt miếng vừa ăn.

Bắc nồi nước lên bếp, cho thêm một xíu muối, tí dầu ăn để luộc cải được xanh và óng ánh. Khi nước sôi, cho cải và cà rốt vào luộc lửa to trong năm phút. Khi cải ngả màu sậm, vớt ra, cắt riêng phần thân, lá, trang trí lên đĩa, thêm vài miếng cà rốt luộc xen kẽ cho đẹp mắt.

Tráng miệng

Tráng miệng bằng hoa quả theo mùa (xoài, ổi, táo, dưa hấu..).

Mộc Anh