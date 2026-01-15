Mâm cơm ấm nóng ngày đông

Cá kho chuối, thịt gà nấu đông, đậu phụ nhồi thịt, bắp cải luộc, dưa cải muối chua là những món truyền thống cung cấp đủ dinh dưỡng, kích thích vị giác ngày lạnh.

Nguyên liệu

Cá kho chuối

500 cá trắm

4 quả chuối xanh

Riềng, gừng, hành khô, ớt khô, sả

Mắm, muối, đường, mì chính, hạt tiêu, nước hàng, tương bần (kho cá theo hương vị xưa)

Thịt gà nấu đông

300 gr thịt gà lọc xương

150 gr bì thăn lợn

4 cánh nấm hương

1 tai mộc nhĩ nhỏ

Gia vị: Mắm truyền thống, muối, hạt tiêu

Đậu phụ nhồi thịt:

Đậu phụ, thịt băm, cà chua, hành lá, dầu ăn.

Bắp cải, gừng

Dưa muối

Hoa quả theo mùa

Cá kho chuối xanh

Đây là món ăn dân dã quen thuộc của mâm cơm mùa đông miền Bắc. Niêu cá kho chắc thịt, đượm màu quyện vị bùi dẻo của chuối xanh, cay thơm riềng gừng giúp bữa cơm ngày lạnh thêm ấm áp, hao cơm.

Cá được làm sạch, khử tanh kỹ rồi ướp đậm gia vị truyền thống như mắm, nước hàng, tương bần, tiêu, ớt; kho cùng chuối xanh, riềng, gừng, sả và chút thịt ba chỉ để giữ độ mềm.

Món cá kho "hai lửa" giúp thớ cá săn chắc, ngấm sâu gia vị, phù hợp nấu nhiều ăn dần, vừa ngon miệng vừa tiết kiệm chi phí.

Thịt gà nấu đông

Thịt gà nấm hương nấu đông là món ăn đặc trưng của ẩm thực miền Bắc vào mùa lạnh, thường được chuẩn bị sẵn và dùng trong nhiều bữa.

Bát thịt đông trong veo, vị ngọt mát tự nhiên từ gà ninh mềm, thoảng hương nấm hương, xen chút giòn sần sật của mộc nhĩ, ăn nhẹ bụng mà vẫn đậm đà.

Món ăn sử dụng gà trống hoặc gà già ninh cùng bì thăn lợn để tạo gelatin kết dính, nấu ở lửa nhỏ, mở vung giúp nước dùng thanh trong. Khi để nguội và làm lạnh, thịt đông lại tự nhiên, trong như thạch, thường dùng kèm dưa muối và chấm thêm mắm tiêu ớt, hợp tiết trời lạnh đầu đông.

Đậu phụ nhồi thịt sốt cà chua

Đậu phụ nhồi thịt sốt cà chua là món ăn dễ làm, dễ ăn, phù hợp mâm cơm gia đình ngày lạnh.

Đậu phụ được nhồi thịt xay nạc vai, rán vàng để định hình rồi om nhỏ lửa với cà chua xào nhuyễn, giúp phần nhân chín mềm mà không khô, sốt bám đều từng miếng.

Món ăn dùng nóng với cơm, được nhiều gia đình lựa chọn vì đủ dinh dưỡng, hợp khẩu vị nhiều lứa tuổi.

Bắp cải luộc

Bắp cải luộc là món ăn giản dị trong mâm cơm mùa đông miền Bắc. Bắp cải chín tới giữ vị ngọt mát, lá mềm nhưng vẫn giòn, thoảng hương ấm của gừng luộc cùng giúp cân bằng tính hàn. Rau được luộc nhanh trong nước sôi có gừng và chút muối hạt để giữ màu xanh, phần nước luộc có thể tận dụng làm canh. Món ăn dùng kèm bát mắm cốt pha loãng, thêm hạt tiêu xay dậy mùi; tùy khẩu vị có thể dằm thêm trứng gà luộc để tăng độ bùi béo, hợp tiết trời lạnh.

Dưa cải muối

Món ăn này giúp cân bằng vị cho các món đạm, kho. Cải muối chín tới có vị chua dịu, giòn, mùi thơm đặc trưng, khi ăn không gắt. Rau cải được muối với nước ấm, chút muối hạt và đường để lên men tự nhiên, sau vài ngày đạt độ chua vừa, màu ngả hơi vàng đẹp mắt.

Bùi Thủy