Malaysia phát hiện sai sót khi nộp hồ sơ cho cầu thủ lên FIFA

MalaysiaLiên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) thừa nhận có sai sót trong khâu hành chính, nhưng khẳng định các cầu thủ mang dòng máu lai được nhập tịch đúng luật.

"Chúng tôi đã phát hiện lỗi kỹ thuật trong quá trình nộp hồ sơ do nhân viên hành chính thực hiện", Tổng thư ký FAM Datuk Noor Azman Rahman nói trước truyền thông Malaysia chiều 28/9. "Chúng tôi rất coi trọng việc này. Nhưng, xin nhấn mạnh rằng các cầu thủ mang dòng máu lai đều là công dân Malaysia chính thức".

Ông Rahman không tiết lộ thêm sai sót cụ thể là gì.

Bộ trưởng Nội vụ Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail thì nhấn mạnh mọi quyết định cấp quyền công dân đều dựa trên Hiến pháp Liên bang và thông qua kiểm tra tỉ mỉ. Quy trình bao gồm kiểm tra hồ sơ, phỏng vấn, lấy sinh trắc học và xác minh kỹ lưỡng. "Yêu cầu quan trọng là người xin cấp quốc tịch phải có mặt tại Malaysia", ông cho biết.

Tổng thư ký LĐBĐ Malaysia Datuk Noor Azman Rahman. Ảnh: New Straits Times

Trước đó hai ngày, FAM bị FIFA phạt 350.000 franc Thụy Sĩ, khoảng 11,5 tỷ đồng, với lý do làm giả hồ sơ và sai lệch thông tin nhóm cầu thủ gốc nước ngoài được cho mang dòng máu lai. Bảy cầu thủ này gồm Gabriel Palmero, Jon Irazabal, (gốc Tây Ban Nha), Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca (Argentina), Joao Figueireido (Brazil) và Hector Hevel (Hà Lan). Họ bị cấm tham gia hoạt động bóng đá 12 tháng và phạt mỗi người 2.000 franc Thụy Sĩ.

Nhóm cầu thủ kể trên đều góp mặt trong trận thắng Việt Nam 4-0 ở lượt hai bảng F vòng loại Asian Cup 2027, diễn ra ngày 10/6 trên sân Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Theo Quy định kỷ luật và đạo đức của Liên đoàn bóng đá châu Á, Malaysia nhiều khả năng bị xử thua 0-3 trước Việt Nam. Không loại trừ khả năng FAM còn bị phạt bổ sung, thậm chí bị loại khỏi Asian Cup 2027 nếu vi phạm có hệ thống.

FAM đang chờ phán quyết đầy đủ bằng văn bản từ FIFA, trước khi nộp đơn kháng cáo. "Chúng tôi đã yêu cầu FIFA làm rõ cơ sở đưa ra án phạt. Chỉ khi Tòa án bóng đá FIFA đưa ra quyết định cuối cùng, chúng tôi mới có thể xác định hành động tiếp theo", Quyền chủ tịch FAM Datuk Yusoff Mahadi cho hay.

Malaysia sử dụng bốn cầu thủ gốc nước ngoài là Joao Figueireido (số 14), Rodrigo Holgado (số 19), Jon Irazabal (số 5) và Hector Hevel (số 12) trong trận thắng Việt Nam 4-0 ở lượt hai bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027, trên sân Bukit Jalil, Malaysia ngày 10/6/2025. Ảnh: Hai Tư

Hiện, AFC cũng chờ văn bản tương tự và phán quyết cuối cùng từ Tòa án bóng đá FIFA về tư cách cầu thủ.

Trên báo Malaysia The Star, Tổng thư ký AFC Datuk Seri Windsor John cho biết liên đoàn đang theo dõi sát sao vụ việc. "Quyết định cuối cùng chưa được đưa ra. Chúng tôi đang chờ tòa án FIFA họp, và việc này sẽ sớm diễn ra", John nói. "Nhưng ngay cả khi ấy, quá trình kỷ luật vẫn chưa thể hoàn tất".

Trong thể thao đỉnh cao, trình tự khi có một khiếu nại luôn là xem xét, kỷ luật, khiếu nại và cuối cùng là ra Toà Trọng tài thể thao CAS. "Chúng tôi hy vọng các cơ quan có trách nhiệm sẽ nhanh chóng đưa ra quyết định", John cho biết thêm. "Chúng tôi không muốn có sự chậm trễ do vòng loại cuối Asian Cup 2027 đang đến gần".

Với bằng chứng FIFA đã xác nhận, cơ hội lật ngược tình thế của Malaysia không nhiều. Quyết định cuối cùng có thể mất vài tuần đến vài tháng, nhưng do đây là vòng loại giải châu lục, AFC nhiều khả năng sẽ ra phán quyết sớm để tránh ảnh hưởng đến lịch thi đấu.

Tại bảng F, Malaysia đang dẫn đầu với 6 điểm qua hai trận, Việt Nam và Lào cùng được ba điểm, trong khi Nepal xếp chót. Vòng loại này diễn ra theo thể thức vòng tròn hai lượt, chỉ có đội đầu bảng mới vào vòng chung kết.

Sắp tới, Malaysia sẽ gặp Lào vào ngày 9/10 và 14/10. Họ còn trận lượt về trên sân của Việt Nam vào tháng 3/2026.

Trung Thu