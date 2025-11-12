Malaysia muốn 'thường xuyên dự World Cup' bất chấp án phạt từ FIFA

Malaysia giữ nguyên lộ trình giúp đội tuyển quốc gia đạt đẳng cấp thế giới và thường xuyên dự World Cup từ sau năm 2030, dù đang đối diện những hậu quả tiềm tàng từ vụ làm giả hồ sơ 7 cầu thủ nhập tịch.

Trong một văn bản trả lời Quốc hội ngày 10/11, Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia (KSB) cho biết chính phủ nước này vẫn cam kết thực hiện dự án F:30 với lộ trình 12 năm, dành cho LĐBĐ Malaysia (FAM), với mục tiêu cuối cùng là đưa ĐTQG vào top 5 châu Á vào năm 2030.

Bộ trưởng KSB Hannah Yeoh cho biết lộ trình được chia thành ba giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 2019-2022 tập trung vào thiết lập nền tảng vững chắc về quản trị, cạnh tranh, phát triển nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng; giai đoạn 2023-2026 là một đội tuyển thi đấu hiệu quả ở châu Á và giai đoạn 2027-2030 hướng đến xây dựng một đội tuyển thật sự đẳng cấp thế giới.

Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia Hannah Yeoh (giữa) phát biểu tại Quốc hội Malaysia hồi tháng 10/2025. Ảnh: Bernama

Sau dự án F:30, mục tiêu dài hạn của KSB là biến Malaysia thành quốc gia thường xuyên giành vé dự World Cup, trong 6 đến 10 năm tới. "Các nỗ lực sẽ tập trung vào đặt ra mục tiêu rõ ràng trong vòng loại và bồi dưỡng các thế hệ cầu thủ mới", Bộ trưởng KSB cho hay. "Ngoài ra, chúng tôi muốn tăng cường ổn định về tài chính và tổ chức, nâng cao ảnh hưởng quốc tế, cải thiện thứ hạng FIFA và thực hiện nghiên cứu đổi mới liên tục".

Với kế hoạch trung hạn từ nay đến năm 2030, bà Yeoh cho biết trọng tâm là tăng sức cạnh tranh ở châu Á và thiết lập hệ thống phát triển cầu thủ bền vững thông qua các học viện và tìm kiếm tài năng. Bên cạnh đó, KSB muốn giải bóng đá VĐQG tăng sức cạnh tranh, ổn định về cấu trúc, thúc đẩy tính chuyên nghiệp, phát triển cơ sở hạ tầng, cơ sở đào tạo và mở rộng hợp tác quốc tế.

Kế hoạch ngắn hạn trong một đến hai năm tới là ưu tiên xây dựng nền tảng vững chắc và cải thiện tức thời sức cạnh tranh, thông qua đổi mới chiến thuật và đào tạo chuyên sâu cho ĐTQG. Thực tế, sự thay đổi đã xuất hiện dưới thời HLV Peter Cklamovski, như cải thiện thể lực cầu thủ, sử dụng công nghệ hỗ trợ, trong khi đó hệ thống quản lý cầu thủ, tài chính và nguồn lực đã hiệu quả hơn.

Một trong những chính sách nhằm "cải thiện tức thời" là tìm kiếm những cầu thủ mang dòng máu lai, với bảy cái tên lên tuyển từ đầu năm 2025. Hiệu quả rõ rệt khi thắng đậm Việt Nam 4-0 ở vòng loại cuối Asian Cup 2027 hồi tháng 6.

Tuy nhiên, FAM đang chệch hướng trước án phạt của FIFA, với cáo buộc làm giả hồ sơ của bảy cầu thủ nhập tịch. Sau khi bị Ủy ban kỷ luật và Ủy ban khiếu nại FIFA bác kháng cáo, FAM nhiều khả năng sẽ tiếp tục theo đuổi vụ kiện lên Tòa Trọng tài Thể thao (CAS), với hy vọng thoát khỏi những án phạt nặng tiếp theo.

Nguyễn Hoàng Đức (áo đỏ phải) tranh chấp với tiền đạo Malaysia gốc Argentina Rodrigo Holgado trong trận Việt Nam thua Malaysia 0-4 ở lượt hai bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027, trên sân Bukit Jalil, Malaysia ngày 10/6/2025. Ảnh: Hai Tư

Nếu vẫn bị xử thua, Malaysia khả năng cao bị trừ điểm ở vòng loại cuối và mất vé dự Asian Cup 2027. Ngoài ra, họ có thể đối mặt với án cấm thi đấu quốc tế dài hạn, dẫn đến lộ trình F:30 đổ bể.

Cựu Giám đốc điều hành FAM Datuk Christopher Raj cảnh báo rằng Malaysia có thể bị cấm thi đấu các trận quốc tế chính thức trong bốn năm. Điều này sẽ ảnh hưởng nặng nề và toàn diện đến toàn bộ nền bóng đá. Khi đó, ĐTQG chỉ có thể đá giao hữu, nhưng khó khăn trong việc sắp xếp thi đấu với các đối thủ mạnh. "Đối thủ khi ấy chỉ có thể là những đội có thứ bậc FIFA thấp như Sri Lanka, Bhutan, Nepal", Raj nói với báo Malaysia Scoop. "Các đội trong hoặc tiệm cận top 100 FIFA sẽ không có nhiều động lực để đấu với Malaysia".

Hiện tại, Malaysia đứng thứ 118 FIFA và 21 ở LĐBĐ châu Á (AFC). Ở vòng loại cuối Asian Cup 2027, họ dẫn đầu bảng F với 12 điểm, hơn Việt Nam ba điểm. Hai đội sẽ đá lượt về ở Việt Nam vào tháng 3/2026.

Hiếu Lương