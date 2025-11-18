Malaysia hơn Việt Nam 6 điểm ở vòng loại Asian Cup

Malaysia thắng Nepal 1-0 ở lượt thứ 5 bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027 để nới rộng khoảng cách với Việt Nam thành 6 điểm.

Theo thể thức, Nepal sẽ tiếp Malaysia trên sân nhà ở thủ đô Kathmandu. Nhưng do sân vận động Dasarath xuống cấp và tình hình quê nhà bất ổn, Nepal mượn sân nhà Bukit Jalil của Malaysia làm sân nhà, như khi họ mượn sân Thống Nhất để tiếp Việt Nam hồi tháng 9.

Malaysia đang đối mặt khủng hoảng khi bị FIFA cáo buộc giả mạo hồ sơ để nhập tịch 7 cầu thủ dùng trong trận thắng Việt Nam 4-0 hồi tháng 6. Trước khi chịu những án phạt nếu có từ Tòa Trọng tài Thể thao (CAS), Malaysia tận dụng tốt lợi thế sân nhà để giành ba điểm, qua đó tăng cơ hội giành vé dự Asian Cup 2027.

Malaysia (áo vàng) thắng Nepal 1-0 ở lượt thứ 5 bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027 trên sân Bukit Jalil tối 18/11. Ảnh: FAM

Trước Nepal chủ yếu tập trung phòng ngự số đông, Malaysia gặp nhiều khó khăn để tiếp cận khung thành. Họ chủ yếu phải nhờ đến các pha bóng bổng mới có thể đe dọa được thủ môn Chamjong. Nhưng ba cơ hội rõ ràng từ đánh đầu của Malaysia đều bị thủ môn Nepal xuất sắc hóa giải.

Nepal đã sớm bị loại, nên xem đây là trận cầu thủ tục, và thi đấu vật vờ. Cả trận, họ chỉ một lần lên bóng vào vòng cấm đối phương và được phạt góc. Còn lại, đại diện Nam Á này không sút được cú nào về khung thành Malaysia.

Sau hiệp một bế tắc, Malaysia đá quyết tâm hơn trong hiệp hai và được đền đáp ở phút 56. Từ pha kiến tạo của đồng đội loại bỏ hậu vệ Nepal, tiền đạo Faisal Halim thoát xuống và đối mặt thủ môn, rồi dễ dàng ghi bàn mở tỷ số.

Malaysia còn tạo nhiều cơ hội sau đó, nhưng không thể ghi thêm bàn. Đến phút 90, khi Malaysia được phạt góc, cầu thủ Nepal Limbu lần đầu kéo ngã tiền đạo Malaysia, trọng tài phạt thẻ vàng và cho đá phạt góc lại. Nhưng anh sau đó tiếp tục cố tình kéo ngã đối thủ lần thứ hai chỉ sau vài giây. Lần này, trọng tài phạt thẻ vàng thứ hai Limbu và cho Malaysia được phạt đền.

Từ chấm 11 mét, tiền đạo Josue hỏng ăn khi sút bóng vọt xà. Nhưng kết quả 1-0 vẫn giúp Malaysia có 15 điểm trọn vẹn từ 5 trận đã đấu tại bảng F.

Việt Nam hiện có 9 điểm từ 4 trận. Để giành ngôi nhất bảng F, Việt Nam phải thắng Lào ở trận đấu ngày mai 19/11, rồi thắng đậm Malaysia với cách biệt 5 bàn ở trận cuối ngày 31/3/2026.

Đội hình xuất phát

Nepal: Chamjong, Chand, Dangi, Sanish Shrestha, Tamang, Lama, Sumit Shrestha, Gurung, Limbu, Karki, Bista.

Malaysia: Hazmi, Corbin Ong, Harith, Ubaidullah, Dion Cools, Nooa Laine, Wilkin, Davies, Arif, Nazimi, Safawi Rasid.

Đức Đồng