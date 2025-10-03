Malaysia gọi 15 cầu thủ nhập tịch chuẩn bị đấu Lào

MalaysiaDanh sách được HLV Peter Cklamovski công bố có 10 cầu thủ lai và 5 người gốc nước ngoài hoàn toàn, để chuẩn bị đá với Lào hai trận tại vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Phần lớn trong số này đều là những cái tên quen mặt đã được triệu tập nhiều lần trước đây. 10 cầu thủ lai có Daniel Ting, Stuart Wilkin, Declan Lambert (gốc Anh), La'Vere Corbin-Ong (Barbados), Richard Chin (Seychelles), Junior Eldstal (Thụy Điển), Quentin Cheng, Dominic Tan (Trung Quốc), Dion Cools (Bỉ), Nooa Laine (Phần Lan).

Richard Chin là gương mặt mới được triệu tập lên tuyển từ đợt tập trung tháng 9, khi Malaysia đá giao hữu thắng Singapore 2-1 và Palestine 1-0. Chin sinh năm 2002 tại Anh, có mẹ là người Seychelles – quốc gia nhỏ nhất tại châu Phi.

Hậu vệ Malaysia Richard Chin (giữa) khởi động trước trận giao hữu thắng Singapore 2-1, trên sân Bukit Jalil, Malaysia vào ngày 4/9/2025. Ảnh: FAM

Chin có thể đá hậu vệ cánh hoặc tiền vệ phòng ngự và đang chơi cho Raith Rovers tại giải vô địch Quốc gia Scotland. Trước đó, cầu thủ này ăn tập ở Học viện của Charlton Athletic – CLB đang thi đấu tại giải hạng Nhất Anh, rồi được cho mượn đến các CLB hạng Sáu như Dartford, Bath City, Farnborough.

4 trong 5 cầu thủ gốc nước ngoài hoàn toàn là những cái tên đã quen thuộc: Endrick, Paulo Josue (gốc Brazil), Sergio Aguero (Argentina) và Romel Morales (Colombia). Riêng Jordan Mintah (Ghana) lần đầu được gọi lên tuyển.

Mintah sinh năm 1995 tại Ghana, trước khi sang Malaysia thi đấu từ năm 2020 cho Terengganu, Kuala Lumpur City và hiện tại là Kuching City. Đến tháng 8/2025, tiền đạo cánh cao 1,82 m này đủ 5 năm sinh sống liên tục nên được cấp quốc tịch Malaysia và đủ điều kiện cho ĐTQG.

Trước đây, Malaysia cũng có một cầu thủ tấn công từ châu Phi, là Mohamadou Sumareh (gốc Gambia). Anh đã thi đấu 33 trận và ghi 7 bàn cho ĐTQG.

Mintah mừng sau khi ghi bàn cho Kuala Lumpur City tại AFC Cup 2022. Ảnh: AFC

Danh sách tập trung của Malaysia đợt này biến động mạnh, sau khi FIFA cấm 7 tuyển thủ quan trọng tham gia hoạt động bóng đá trong 12 tháng, từ ngày 26/9. Nhóm này được cho mang dòng máu lai từ đời ông, bà, gồm Imanol Machuca, Rodrigo Holgado, Facundo Garces (gốc Argentina), Joao Figueiredo (Brazil), Jon Irazabal, Gabriel Palmero (Tây Ban Nha) và Hector Hevel (Hà Lan).

Ủy ban kỷ luật FIFA cáo buộc LĐBĐ Malaysia (FAM) đã làm giả hồ sơ nhóm cầu thủ. FAM đang chờ quyết định kỷ luật đầy đủ để kháng cáo. 4 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài là Garces, Machuca, Holgado và Palmero cũng từ Argentina, Colombia và Tây Ban Nha về Malaysia để hỗ trợ thủ tục kháng cáo. Ba cầu thủ còn lại thì đang thuộc biên chế CLB trong nước là Johor Darul Tazim (JDT).

29 cầu thủ Malaysia sẽ hội quân từ ngày 6/10 tại Kuala Lumpur. Sau đó, HLV Cklamovski sẽ rút gọn còn 23 người để sang Lào làm khách vào ngày 9/10, trước khi trở lại Malaysia tái đấu vào ngày 14/10. Dù thiếu nhóm cầu thủ chất lượng, Malaysia vẫn được đánh giá cao hơn và kỳ vọng sẽ thắng Lào cả hai trận.

Malaysia đang đứng đầu bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027, với 6 điểm, hơn Việt Nam và Lào ba điểm.

Án phạt của FIFA mới dừng ở bước đầu là phạt tiền FAM và cấm 7 cầu thủ. Trước khi có quyết định cuối cùng, FAM sẽ kháng cáo lên Ủy ban khiếu nại FIFA. Nếu kháng cáo bất thành, FAM có thể đưa sự việc lên Tòa án Trọng tài thể thao (CAS). Quá trình này dự kiến kéo dài trong nhiều tháng.

LĐBĐ châu Á (AFC) đang theo dõi sát sao sự việc và tuyên bố chưa phán xét, cho đến khi có quyết định kỷ luật cuối cùng với Malaysia. Nếu bị kết luận có tội, Malaysia đối mặt bị loại ở vòng loại cuối Asian Cup 2027, hoặc xử thua 0-3 hai trận trước Nepal và Việt Nam do dùng cầu thủ vi phạm tư cách thi đấu.

Danh sách đội tuyển bóng đá Malaysia

Thủ môn (3): Azri Ghani (Negeri Sembilan), Haziq Nadzli (Kuching City), Syihan Hazmi (JDT)

Hậu vệ (12): Azam Azmi, Ubaidullah Shamsul (Terengganu), Corbin-Ong, Junior Eldstal, Shahrul Saad (JDT), Daniel Ting, Dominic Tan (Sabah), Declan Lambert (Kuala Lumpur City), Dion Cools (Cerezo Osaka), Harith Haiqal, Quentin Cheng (Selangor), Richard Chin (Raith Rovers)

Tiền vệ (6): Afiq Fazail, Nazmi Faiz (JDT), Endrick (TP HCM), Nooa Laine (Selangor), Sergio Aguero (Kanchaburi), Stuart Wilkin (Sabah)

Tiền đạo (8): Aliff Izwan (Selangor), Arif Aiman, Romel Morales (JDT), Faisal Halim (Selangor), Paulo Josue, Safawi Rasid (Kuala Lumpur City), Ramadhan Saifullah, Jordan Mintah (Kuching City).

Hiếu Lương