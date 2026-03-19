Malaysia chưa từ bỏ vụ bị xử thua Việt Nam

Malaysia đang tìm các hướng pháp lý để bảo vệ quyền lợi cho tuyển Malaysia, sau khi bị LĐBĐ châu Á xử thua vì bê bối cầu thủ nhập tịch.

Trong tuyên bố hôm nay, Giám đốc điều hành đội tuyển Malaysia Rob Friend cho biết tôn trọng quy trình của LĐBĐ châu Á (AFC), nhưng không chấp nhận án phạt. "Vấn đề này đang được xem xét thông qua các kênh pháp lý phù hợp", ông nói.

Trước khi chịu án phạt từ AFC, Malaysia đã kháng cáo qua nhiều cấp ở FIFA, đưa vụ việc lên Tòa Trọng tài Thể thao nhưng đều không thành công. Dù vậy, tuyên bố mới nhất từ Friend cho thấy họ chưa chấp nhận thua cuộc. Việc "xem xét các kênh pháp lý phù hợp" được hiểu là Malaysia vẫn đang tìm kiếm những khả năng khác, có thể là quy trình nội bộ hoặc các bước pháp lý tiếp theo, nhằm làm rõ hoặc giảm nhẹ án phạt

Án phạt của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) dành cho Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) căn cứ theo Điều 56 trong bộ quy tắc kỷ luật, về việc sử dụng các cầu thủ nhập tịch không đủ tư cách thi đấu. Các vấn đề chủ yếu liên quan đến giấy tờ chứng minh nguồn gốc và nơi sinh của cầu thủ, bị kết luận là không hợp lệ hoặc có dấu hiệu giả mạo.

Hệ quả, hai trận đấu tại vòng loại Asian Cup 2027 gặp Việt Nam và Nepal bị hủy kết quả, chuyển thành các thất bại 0-3 cho Malaysia. Điều này khiến họ bị trừ tổng cộng 6 điểm, rơi từ đỉnh bảng xuống thứ hai bảng F, đồng nghĩa mất suất dự Asian Cup 2027 vào tay Việt Nam.

FAM còn bị phạt 50.000 USD. Uy tín của tổ chức này cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, khi nhiều người hâm mộ coi đây là "nỗi hổ thẹn quốc gia". Dù vậy, ông Friend vẫn cam kết Malaysia sẽ "tiếp tục cạnh tranh trên đấu trường quốc tế".

Ông cho biết ưu tiên trước mắt của đội tuyển sẽ không thay đổi, đó là hỗ trợ cầu thủ và ban huấn luyện duy trì trạng thái tốt nhất để thi đấu với tinh thần chuyên nghiệp, đoàn kết và tự hào. "Chúng tôi đang hoàn toàn tập trung vào việc chuẩn bị cho trận đấu sắp tới gặp Việt Nam, nơi đội tuyển sẽ thi đấu bằng tất cả sự tự tin, kiên cường và kỷ luật như đã thể hiện trong suốt năm 2025", ông nói thêm.

