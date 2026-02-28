Mai Trần làm shipper phụ vợ mưu sinh

Ở tuổi 72, diễn viên Mai Trần vẫn chạy xe máy giao gà, bánh flan cho khách, phụ vợ mưu sinh dù sức khỏe xuống dốc.

Sau kỳ nghỉ lễ, Mai Trần trở lại với công việc giao hàng. Ông cho biết sức mua hiện chậm hơn so với trước Tết. Có ngày ông chỉ giao được bốn hộp gà ác tiềm thuốc bắc, kiếm được 100.000 đồng, không đủ chi phí xăng xe, hao mòn. Diễn viên cho biết: "Buôn bán lúc ế lúc đắt là chuyện thường. Dù sao, cuộc sống của tôi vẫn tốt hơn nhiều người còn không có cơm ăn, áo mặc ngoài kia".

Vợ chồng Mai Trần tự giao đồ ăn cho khách để tiết kiệm chi phí. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trước đây, vợ chồng Mai Trần mở quán tại nhà riêng ở Nhơn Trạch, Đồng Nai nhưng kinh doanh khó khăn. Năm 2025, họ quyết định thuê mặt bằng nhỏ tại TP Thủ Đức (TP HCM) với giá 6 triệu đồng mỗi tháng. Tổng thu nhập trung bình chưa đến 15 triệu đồng, buộc ông bà phải "cân đo đong đếm" từng đồng mới đủ trang trải.

Sau vai diễn trong Đất rừng phương Nam (2023), nghệ sĩ ngừng đóng phim do mắc bệnh cao huyết áp và tiểu đường. Trước đó, ông có tiền sử tắc nghẽn động mạch não và phải mổ tim. Gánh nặng kinh tế, chăm lo cho hai con ăn học hiện dồn lên vai bà Quỳnh Vân - vợ ông, kém chồng 20 tuổi. Bạn đời diễn viên khéo tay tự làm đồ ăn tại nhà, bán online. Thương vợ vất vả, Mai Trần vừa đăng bài giới thiệu món ăn trên mạng xã hội, vừa trực tiếp đi giao hàng hơn một năm qua.

Mỗi ngày, ông kiểm tra đơn và chỉ nhận những địa chỉ trong bán kính 20 km để đảm bảo sức khỏe, các đơn xa hơn sẽ do vợ đảm nhiệm. Khách hàng chủ yếu là đồng nghiệp và khán giả thân thiết. Có lần, nghệ sĩ Phương Dung đặt hàng chục hộp đậu hũ tặng đoàn phim, khiến ông vừa mừng vì có đơn hàng lớn, vừa xúc động khi được ôn lại chuyện nghề cùng đồng nghiệp. Dù gặp khó khăn, Mai Trần và vợ vẫn từ chối những lời đề nghị kêu gọi giúp đỡ từ các cá nhân. Ông quan niệm "có bao nhiêu ăn bấy nhiêu", không muốn làm phiền cộng đồng.

Sức khỏe yếu, không còn nhiều cơ hội diễn xuất với phim ảnh, thi thoảng Mai Trần được mời quay MV, kiếm thêm vài triệu đồng. Ông cũng nhận khoản hỗ trợ 2,6 triệu đồng hàng tháng từ Hội Sân khấu TP HCM.

Niềm an ủi lớn của nghệ sĩ là hai con ngoan ngoãn, biết thương cha mẹ. Con trai, gái của vợ chồng ông vừa đi học vừa làm thêm, đỡ đần trong chi phí sinh hoạt. Bạn đời bận rộn buôn bán vẫn chăm sóc diễn viên chu đáo, không một lời than thở. "Ở tuổi xế chiều tôi phải ra đường kiếm tiền mưu sinh nhưng chưa bao giờ thấy buồn vì vợ con luôn sát cánh, động viên", nghệ sĩ cho biết.

Khán giả ủng hộ Mai Trần giao đồ ăn online. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Diễn viên Mai Trần tên thật là Mai Văn Thịnh, sinh năm 1954 tại Trà Vinh trong gia đình có nhiều con. Từ nhỏ, anh theo bố mẹ nuôi ra Quảng Trị sinh sống. Lên sáu tuổi, nghệ sĩ theo gia đình chuyển vào Sài Gòn. Mai Trần theo học trường Quốc gia Kịch nghệ Sài Gòn từ năm 16 tuổi, sau đó học tiếp lớp diễn viên trường Nghệ thuật Sân khấu 2 và tốt nghiệp năm 1977.

Thập niên 1980, Mai Trần hoạt động trong đoàn kịch Kim Cương với hàng loạt vai diễn để đời như Lỗ Quý (Lôi Vũ), Hoàng Tú (Nhân danh công lý), Jourdan (Trưởng giả học làm sang), Ba Thợ Nhuộm (Hẻm nhỏ tình người). Anh còn đóng nhiều vai phụ trên màn ảnh nhỏ. Năm 2005, anh đoạt danh hiệu Nam diễn viên phụ xuất sắc ở Cánh Diều Vàng với vai Năm Đực trong phim Sống trong sợ hãi. Năm 2015, anh vào vai người cha giả điên trong phim điện ảnh Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh (Victor Vũ).

Hoàng Dung