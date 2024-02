Mai Phương thuyết trình dự án 'Bán áo gây quỹ' ở Miss World

Ấn ĐộMai Phương trình bày bằng tiếng Anh về "Yako by Mai Phuong" - hoạt động bán áo gây quỹ vì cộng đồng, ở Miss World 2024.

Tối 21/2, người đẹp bước vào phần thi Beauty with a purpose, nói về dự án nhân ái thực hiện hơn một năm qua. Video thuyết trình của cô được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội, nhận lời khen về sự lưu loát, cảm xúc. Phần phỏng vấn Mai Phương tại hậu trường được đăng tải trên trang chủ Miss World.

Mai Phương thuyết trình dự ái nhân ái tại Miss World Phần thuyết trình dự án nhân ái của Mai Phương. Video: Nhân vật cung cấp

Mai Phương bắt đầu bằng lời cảm ơn gửi đến bà và mẹ vì nhờ họ cô thấy được điều kỳ diệu của lòng nhân ái, sức mạnh giáo dục trong việc hình thành tính cách của con trẻ. Từ đó tình yêu thương và nền tảng giáo dục tốt, hoa hậu có động lực để thực hiện các dự án hướng tới trẻ em. Qua dự án, cô muốn truyền tải thông điệp: "I have only one heart but I have so many love to give" (Tôi chỉ có một trái tim nhưng rất nhiều tình yêu để trao đi).

Miss World Vietnam nhấn mạnh điểm sáng của dự án là tạo ra nguồn tài chính tự chủ, phi lợi nhuận để thực hiện các hoạt động phục vụ cộng đồng. Cô cho biết bán hơn 5.000 áo, chi 23.000 USD cho nhiều chương trình thiện nguyện trên năm tỉnh thành trong nước.

Mai Phương thực hiện dự án "Nhà bếp ăn nhân ái" tại một trường học ở Bắc Kạn bằng tiền bán áo thun. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Khi cô kết thúc phần trình bày, nhiều thí sinh vỗ tay chúc mừng. Miss World Philippines nói trên livestream cá nhân: "Thật đáng kinh ngạc về người đẹp của Việt Nam. Cô ấy bước vào phần thuyết trình cuối cùng nhưng năng lượng truyền tải thật đáng nể".

Dự án "Yako by Mai Phuong" ở Miss World Toàn cảnh dự án "Yako by Mai Phuong" gửi đến ban tổ chức Miss World. Video: Nhân vật cung cấp

Hoa hậu khởi động Yako by Mai Phuong đầu năm 2023, chọn hình thức tạo ra các bộ sưu tập thời trang áo thun, crop top, hoodie, sau đó đem bán, thu về lợi nhuận để làm dự án cộng đồng cụ thể. Mai Phương trực tiếp tham gia các công đoạn thiết kế, chọn chất liệu, xuống nhà máy may, in ấn để điều phối, livestream bán hàng. Hơn một năm qua, cô ra mắt bốn bộ sưu tập, được nhiều người ủng hộ. Cùng đó, người đẹp cho biết sẽ thành lập nhà giặt ủi mang tên YAKO Laundry, tạo việc làm cho lao động nghèo.

Khoảng một tuần nhập cuộc tại Miss World, Mai Phương được fan sắc đẹp khen thể hiện tốt trong nhiều hoạt động. Cô ghi điểm về phong cách thời trang thanh lịch, thể hiện hình ảnh nhiều năng lượng, tự tin giao lưu các thí sinh nhờ khả năng tiếng Anh tốt.

Cô tên đầy đủ Huỳnh Nguyễn Mai Phương, đăng quang Miss World Vietnam 2022. Đầu tháng 2, người đẹp công bố điệu nhảy See Tình chuẩn bị cho phần Dance of the World, hé lộ trang phục dạ hội.

Miss World là một trong hai cuộc thi nhan sắc lớn nhất thế giới, bên cạnh Miss Universe, tổ chức lần đầu tại Anh năm 1951. Beauty with a purpose hay được gọi là dự án nhân ái là phần thi phụ, góp phần quan trọng vào kết quả của thí sinh. Đây đồng thời là vòng loại của phần thi quan trọng tiếp theo - Head to Head Challenge. Điểm số bài thuyết trình sẽ được ghi nhận cùng video mà trước đó thí sinh gửi về ban tổ chức. 20 cô gái xuất sắc sẽ đối đầu ở vòng hùng biện cùng giám khảo để tìm ra người chiến thắng danh hiệu, chắc suất vào top 20 ở chung kết.

Miss World lần thứ 71 diễn ra từ ngày 18/2 đến 9/3 tại một trung tâm thuộc thành phố Mumbai. Đương kim hoa hậu Karolina Bielawska, người Ba Lan, sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm.

