Mai Ngô chuộng váy cắt xẻ

Cô sinh năm 1995, từng có kinh nghiệm trong các cuộc thi trên truyền hình thực tế: So You Think You Can Dance 2013, Vietnam’s Next Top Model 2013, Asia's Next Top Model 2016... Sau The Face 2016, Mai Ngô trở thành cái tên nổi tiếng trên mạng xã hội. Năm 2017, cô tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, vượt qua vòng sơ khảo và lọt vào Top 70 nhưng sau đó rút khỏi cuộc thi. Năm 2018, Mai Ngô lấn sang lĩnh vực diễn xuất với bộ phim "Thạch thảo" của đạo diễn Mai Thế Hiệp.