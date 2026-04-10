Maguire: 'Đừng gắn tôi với câu chuyện hồi sinh ở Man Utd'

Trung vệ Harry Maguire tự nhận xét bản thân chơi tốt một cách ổn định ở 6 trong 7 mùa khoác áo Man Utd.

Trung vệ 33 tuổi tiết lộ rằng anh cảm thấy khó chịu khi người hâm mộ nghĩ anh đã "hồi sinh" phong độ ở Man Utd. Maguire cho rằng các câu chuyện đó đã làm sai lệch thực tế. "Tôi thực sự nghĩ rằng trong 6 mùa giải, tôi đã chơi rất tốt", trung vệ tuyển Anh nói. "Tôi ước là 7 trên 7, nhưng chỉ vì một giai đoạn sa sút mà mọi người cứ nói mãi về nó".

Theo Maguire, việc bị gắn với hình ảnh rũ bùn đứng dậy khiến những đóng góp dài hạn của anh bị lu mờ. Trung vệ người Anh tin rằng phong độ hiện tại được tiếp nối từ một nền tảng ổn định đã có. "Mọi người gọi đó là hồi sinh, nhưng với tôi, đó chỉ là việc tiếp tục chơi như tôi vẫn luôn làm", anh nói thêm.

Trung vệ Harry Maguire vỗ tay cảm ơn người hâm mộ Man Utd sau trận gặp Everton trên sân Hill Dickinson, thành phố Liverpool, Vương quốc Anh, ngày 23/2/2026. Ảnh: Reuters

Ngoài ra, Maguire còn thể hiện sự tự tin cao độ khi đánh giá năng lực cá nhân. "Ngay cả ở tuổi này, tôi vẫn có thể là hậu vệ hay bậc nhất thế giới, cả trong phòng ngự lẫn tấn công", anh khẳng định.

Phát biểu này thể hiện sự tự tin, dù anh từng trải qua giai đoạn khó khăn kéo dài. Maguire xem đó là yếu tố giúp anh trụ vững ở môi trường áp lực như Man Utd. "Tôi luôn có niềm tin lớn vào bản thân, và điều đó giúp tôi vượt qua những lúc khó khăn", anh nói.

Ở góc độ khác, Maguire cũng thừa nhận sự nghiệp của anh không hoàn hảo. Giai đoạn sa sút bắt đầu từ mùa hè 2021, khi anh trải qua hai thất bại lớn liên tiếp, cùng Man Utd thua chung kết Europa League, rồi thất bại ở Euro 2020 trong màu áo tuyển Anh. "Mùa hè đó thực sự đau đớn. Có lẽ tôi đã không xử lý tốt như lẽ ra phải làm", anh nhìn lại.

Những khó khăn sau đó kéo dài trong màu áo Man Utd, khi đội bóng khởi đầu tệ hại và HLV Ole Gunnar Solskjaer bị sa thải. Maguire cảm thấy anh phải chịu phần lớn trách nhiệm cho những màn trình diễn không đủ tốt trước khi Solskjaer ra đi.

Trung vệ Man Utd Harry Maguire và thủ môn Andre Onana thất vọng sau khi thua Fulham 1-2 ở vòng 26 Ngoại hạng Anh trên sân nhà Old Trafford ngày 24/2/2024. Ảnh: AP

Không chỉ áp lực chuyên môn, Maguire còn trở thành mục tiêu công kích trên mạng xã hội. Một nghiên cứu của Học viện Alan Turing cho thấy anh nhận tới 8.954 bài đăng mang tính lăng mạ chỉ trong nửa đầu mùa giải, nhiều thứ hai tại Ngoại hạng Anh khi đó. Trung vệ người Anh thừa nhận những chỉ trích này ảnh hưởng nhiều hơn đến gia đình anh, thay vì bản thân.

Một khoảnh khắc đáng quên của Maguire diễn ra ở cấp độ đội tuyển, trong trận gặp Scotland năm 2023. Khi vào sân từ ghế dự bị, anh bị CĐV đối phương chế giễu mỗi lần chạm bóng, trước khi phản lưới nhà. "Có lúc tôi tự hỏi tại sao mọi thứ lại đi xa đến vậy", anh nhớ lại.

Dù vậy, Maguire cho rằng những chỉ trích đôi khi đã vượt quá giới hạn. Anh dẫn chứng việc bị đem ra làm trò cười ở quốc hội Ghana, hay nhận lời đe dọa đánh bom vào nhà riêng.

Trải qua giai đoạn đó, Maguire không chọn cách rời đi như nhiều cầu thủ khác. Anh tiết lộ từng có cơ hội chuyển nhượng khi hợp đồng sắp hết hạn, nhưng quyết định ở lại để giúp Man Utd cạnh tranh các mục tiêu. Hôm 7/4, anh đã gia hạn thêm một năm, để chuẩn bị bước vào mùa thứ tám tại sân Old Trafford.

Maguire ký gia hạn hợp đồng với Man Utd ngày 7/4, trước sự chứng kiến của hai con gái. Ảnh: Man Utd

Sự trở lại của Maguire trong đội hình chính diễn ra dưới thời HLV mới Michael Carrick, sau khi anh vượt qua giai đoạn chấn thương. Dù không còn giữ băng đội trưởng như trước, trung vệ này vẫn đóng vai trò quan trọng trong hệ thống phòng ngự.

Ở cấp đội tuyển, Maguire cũng đang nỗ lực tìm lại vị trí dưới thời Thomas Tuchel, dù phải cạnh tranh với nhiều trung vệ khác. Anh khẳng định sẵn sàng đóng bất kỳ vai trò nào để được dự World Cup 2026.

Hoàng An (theo Athletic)