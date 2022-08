Maguire dẫn đồng đội sai vị trí trước trận Brighton

AnhDo nhầm lẫn của thủ quân Harry Maguire, cầu thủ Man Utd phải đổi lại vị trí với Brighton trong đường hầm sân Old Trafford trước trận mở màn Ngoại hạng Anh.

De Gea nhắc nhở Maguire về vị trí đúng của Man Utd. Ảnh: Daily Star

Với tư cách thủ quân, Maguire dẫn đồng đội ra xếp hàng ở bên phải đường hầm trước trận đấu Brighton ngày 7/8. Nhưng điều này không đúng với quy định của ban tổ chức: đội chủ nhà đứng ở bên trái khi làm thủ tục trước trận.

Nhận thấy sai sót của đồng đội, David de Gea đã nhắc nhở với thái độ nghiêm túc. Thủ thành Tây Ban Nha chỉ vào các cầu thủ Brighton và nói gì đó với Maguire. Sau thoáng bối rối, thủ quân Man Utd quay sang trao đổi ngắn với người đồng cấp ở Brighton, Lewis Dunk. Cầu thủ đôi bên nhanh chóng đổi vị trí trước khi bước ra sân.

Tình huống nhỏ nhưng thu hút được sự chú ý của người hâm mộ. Trong đó, nhiều CĐV chế nhạo Maguire mắc sai lầm ngay cả khi trận đấu chưa diễn ra. "Hãy nhìn vào đội trưởng của Man Utd", một CĐV đăng kèm biểu tượng cảm xúc mặt cười trên Twitter. "Điều này đã nói lên tình trạng hiện tại của CLB".

Maguire dẫn đồng đội đứng sai vị trí trước trận Brighton

Cựu cầu thủ Man Utd, Gary Neville từng mắc sai lầm tương tự ở trận gặp Man City năm 2002. Khi đó, Peter Schmeichel - đồng đội cũ đã chuyển sang khoác áo kình địch cùng thành phố Manchester - tới bắt tay Neville và yêu cầu hai đội chuyển vị trí trong đường hầm sân Maine Road. Neville đồng ý, nhưng bỏ qua cái bắt tay của Schmeichel.

Maguire đá chính nhưng không thể giúp Man Utd tránh khỏi thất bại trong trận ra quân mùa này. Anh và đồng đội thậm chí để Brighton dẫn hai bàn ngay hiệp một nhờ cú đúp của Pascal Gross. Dù Cristiano Ronaldo vào sân ở hiệp hai, Man Utd chỉ gỡ được một bàn từ pha phản lưới của MacAllister. Đây là lần đầu tiên họ thua Brighton trên sân nhà ở Ngoại hạng Anh.

Mùa trước, Maguire thường xuyên mắc lỗi và có lúc đánh mất vị trí chính thức trong đội hình của HLV tạm quyền Ralf Rangnick. HLV Đức thậm chí cho rằng Man Utd nên bầu lại đội trưởng. Tuy nhiên, trung vệ 29 tuổi vẫn nhận được sự tín nhiệm từ tân HLV Erik ten Hag.

Theo tờ Sportmail, sau trận thua Brighton, nhiều CĐV yêu cầu Ten Hag loại Maguire khỏi đội hình chính và sử dụng cặp trung vệ Raphael Varane và Lisandro Martinez - cầu thủ hay nhất Ajax mùa trước.

Bên cạnh thất bại bất ngờ, sân Old Trafford cuối tuần qua còn chứng kiến hình ảnh xấu xí của chủ nhà. Một video lan truyền trên các mạng xã hội cho thấy hai CĐV đã ẩu đả trên khán đài phía Nam trong lúc trận đấu đang diễn ra. Những người xung quanh phải can thiệp và tách hai kẻ quá khích.

Cảnh xô xát suýt dẫn tới ẩu đả giữa hai CĐV Man Utd trong trận thua Brighton 1-2 ngày 7/8. Ảnh: AP

Trước giờ bóng lăn, nhiều CĐV Man Utd lại biểu tình phản đối nhà Glazers bên ngoài sân Old Trafford. Được tổ chức bởi nhóm có tên "The 1958", những CĐV này diễu hành từ Media City UK ở Salford đến Old Trafford, khiến một cửa hàng của Man Utd phải đóng cửa một tiếng trước giờ thi đấu.

Họ đốt bom khói và cùng hô vang "Chúng tôi muốn nhà Glazer rời CLB". Nhóm này, sau đó, đã đăng đoạn video về cuộc biểu tình lên Twitter kèm thông điệp: "Hãy tham gia biểu tình cùng chúng tôi. Đoàn kết với chúng tôi chống lại những ông chủ này. Đừng bao giờ từ bỏ hy vọng".

CĐV Man Utd biểu tình phản đối nhà Glazers CĐV Man Utd biểu tình phản đối nhà Glazers trước trận tiếp Brighton.

Ở vòng 2 ngày 13/8, Man Utd sẽ làm khách của Brentford. Sau đó, thầy trò Ten Hag liên tục gặp những đối thủ khó chịu, như Liverpool ở vòng 3, Arsenal vào tháng 9 rồi Man City, Everton, Newcastle, Tottenham, Chelsea và West Ham trong tháng 10.

Hồng Duy