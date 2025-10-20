Maguire: 'Chiến thắng ở Anfield còn hơn cả ba điểm'

AnhTrung vệ Harry Maguire nói rằng chiến thắng trước Liverpool luôn tuyệt vời nhất, sau khi Man Utd phá dớp 9 năm không thắng trên sân Anfield.

Trong trận gặp Liverpool trên sân Anfield tháng 1/2025, Maguire có cơ hội tốt để ghi bàn ấn định thắng lợi 3-2 phút cuối trận, nhưng bỏ lỡ. Ở cuộc tái đấu tối 19/10, trung vệ 32 tuổi đã không phụ lòng người hâm mộ khi đánh đầu ghi bàn giúp Man Utd thắng 2-1 ở phút 84.

"Nghe có vẻ sáo rỗng khi nói 'chỉ là ba điểm'. Nhưng với chúng tôi, chiến thắng này còn ý nghĩa hơn thế nhiều", Maguire nói sau trận ngày 19/10. "Liverpool đã chơi hay hơn chúng tôi trong ba năm qua, và điều đó không đủ tốt cho một CLB như Man Utd. Chúng tôi nợ người hâm mộ những ngày như hôm nay".

mừng bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 cho Man Utd trước Liverpool trên sân Anfield, thành phố Liverpool, Vương Quốc Anh, vòng 8 Ngoại hạng Anh tối 19/10/2025. Ảnh: AP

Maguire từng là tâm điểm của sự chỉ trích tại Old Trafford, đặc biệt ở mùa giải 2022-2023. Anh bị loại khỏi đội hình chính nhiều giai đoạn, thậm chí có lúc bị đội bóng đẩy đi. Nhưng trung vệ người Anh kiên quyết ở lại để khẳng định bản thân. Và trên sân Anfield tối 19/10, Maguire đứng dậy mạnh mẽ nhất có thể, với cú đánh đầu đập đất tung lưới Liverpool.

Chiến thắng này với Maguire, còn mang ý nghĩa vượt ra ngoài tỷ số. "Bóng đá là để tạo nên những kỷ niệm", anh nói thêm. "Chúng tôi sẽ trở về trong niềm hạnh phúc, nhưng không được phép tự mãn. Liverpool đã ở đẳng cấp cao trong nhiều năm, và đó là nơi chúng tôi cần hướng tới. Đội bóng phải dùng cảm xúc này để làm động lực cho chặng đường phía trước".

Maguire giúp Man Utd đả bại Liverpool Bàn thắng ấn định tỷ số của Maguire trên sân Anfield.

Nhờ bàn thắng quyết định, Maguire được bầu là "Cầu thủ hay nhất trận". Sau khi trở về phòng thay đồ, anh được nhiều đồng đội vỗ tay chúc mừng. Người hâm mộ Man Utd cũng nhanh chóng lan truyền những ảnh chế Maguire với Ronaldinho hay Ronaldo Nazario, ám chỉ sự nguy hiểm của anh mỗi khi tham chiến. Kể từ mùa giải 2023-2024, Maguire đã ghi 10 bàn cho Man Utd, phần lớn là những tình huống định đoạt trận đấu.

Với ba điểm giành được, Man Utd leo lên thứ chín với 13 điểm, chỉ còn cách Top 4 hai điểm. Ở trận tiếp theo, họ đón tiếp Brighton ở vòng 9 ngày 25/10, với mục tiêu thắng trận thứ ba liên tiếp.

Hoàng An (theo Guardian)