MAGA dần cạn kiên nhẫn với chính sách Venezuela của ông Trump

Sự ủng hộ từ nền tảng MAGA cho chính sách của Tổng thống Trump với Venezuela có thể chấm dứt, nếu ông hướng tới phương án sử dụng vũ lực.

Trong cuộc phỏng vấn với NBC News hôm 18/12, khi được hỏi về nguy cơ xảy ra chiến tranh với Venezuela, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông "không loại trừ" khả năng này. Trước đó, ông cũng tuyên bố rằng thời gian nắm quyền của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro "không còn nhiều".

Chính quyền Trump đầu tháng 9 bắt đầu chiến dịch chống ma túy ở vùng biển Caribe, đưa lượng lớn lực lượng đến khu vực. Quân đội Mỹ đã không kích hơn 26 xuồng chở ma túy, khiến ít nhất 100 người chết, đẩy căng thẳng với Venezuela leo thang.

Ông Trump nhiều lần ám chỉ Mỹ có thể triển khai nỗ lực trên bộ ở Venezuela, tuyên bố "đang bao vây hoàn toàn" quốc gia này và sẽ còn mở rộng quy mô. Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cáo buộc Washington có ý định lật đổ ông và kiểm soát trữ lượng dầu mỏ của Caracas.

Loạt diễn biến đang thử thách sự kiên nhẫn trong phong trào Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại (MAGA), nền tảng bảo thủ ủng hộ Tổng thống Trump. MAGA ưu tiên chính sách "Nước Mỹ trên hết", ít can thiệp vào các vấn đề quốc tế, trong khi chính sách của ông Trump với Venezuela đang có xu hướng đi ngược với cam kết khi tranh cử rằng ông "không châm ngòi, mà sẽ giúp chấm dứt các cuộc chiến".

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 18/12. Ảnh: AP

Theo giới phân tích, MAGA lúc này có thể chấp nhận những cuộc tập kích nhắm vào xuồng ma túy ngoài khơi Venezuela mà Tổng thống Trump ra lệnh tiến hành, bởi chúng vẫn trong giới hạn và không gây thương vong cho quân nhân hay tổn thất khí tài Mỹ.

"MAGA nhìn chung vẫn ủng hộ các mục tiêu của Tổng thống Trump", chiến lược gia đảng Cộng hòa Matt Terrill, bình luận. "Ông ấy không coi chiến dịch ở gần Venezuela là cuộc chiến mới, mà là nhiệm vụ chống ma túy đã được phê chuẩn, có ý nghĩa then chốt với an ninh quốc gia".

Các hoạt động này phần nào phản ánh quan điểm "dùng sức mạnh để đạt được hòa bình" của ông Trump. Trong năm đầu nhiệm kỳ hai, ông Trump đã ra lệnh không kích lực lượng Houthi ở Yemen, oanh tạc cơ sở hạt nhân Iran bằng lập luận tương tự mà không vấp phải nhiều phản đối.

Khi được hỏi một cuộc đổ bộ hoặc không kích vào Venezuela, kéo theo nguy cơ châm ngòi xung đột kéo dài, liệu có phù hợp lập trường của MAGA hay không, thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Tổng thống Trump đã nêu rõ rằng ông không muốn một cuộc chiến kéo dài.

"Tổng thống muốn hòa bình. Ông ấy muốn chấm dứt nạn buôn lậu ma túy vào Mỹ, cướp đi sinh mạng hàng trăm nghìn người ở đất nước chúng ta. Đây là điều ông ấy suy nghĩ mỗi ngày", bà Leavitt trả lời. Phó thư ký báo chí Nhà Trắng Anna Kelly mô tả các động thái nhắm vào Venezuela là cách ông Trump thực hiện cam kết trấn áp ma túy.

Với lập luận này, Tổng thống Trump có nguy cơ "lấy đá ghè chân" và khiến MAGA bất bình nếu có hành động quân sự quyết liệt với Venezuela. Ông tuyên bố không cần quốc hội cho phép để làm vậy, trong khi các khảo sát gần đây cho thấy 53% phe bảo thủ không đồng tình với quan điểm này. 76% phản hồi rằng chính quyền liên bang còn chưa giải thích rõ lập trường của Mỹ về khả năng sử dụng vũ lực tại Venezuela.

"MAGA thích cho nổ tung những chiếc xuồng chở ma túy", Rachel Bovard, phó chủ tịch tổ chức bảo thủ phi lợi nhuận CPI, trụ sở thủ đô Washington, nói. "Nhưng họ không muốn một cuộc chiến trên bộ với Venezuela".

Justin Logan, giám đốc chương trình nghiên cứu chính sách đối ngoại và quốc phòng tại Viện Cato, nói MAGA chưa có phản ứng đáng kể nào không phải vì họ đồng thuận với chính sách của Tổng thống Trump, mà là tác động chính trị từ hành động của chính quyền đến nay vẫn còn thấp.

"Bạn có thể theo đuổi các chính sách đối ngoại khác thường khi cái giá phải trả còn thấp, như hiện tại. Nhưng nếu Mỹ phát động cuộc chiến để thay đổi chế độ ở Venezuela, mọi thứ sẽ khác, cái giá sẽ tăng vọt, kéo theo sự chú ý và bất đồng bùng nổ", ông Logan nói.

Bài binh bố trận của Mỹ xung quanh Venezuela. Bấm vào ảnh để xem đầy đủ

Theo ông Logan, các phát biểu cứng rắn của chính quyền Mỹ về Venezuela đến nay chưa cho thấy rõ bước đi tiếp theo của Washington là gì.

Hồi tháng 10, ông Trump cho biết đã cho phép Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) hoạt động ngầm ở Venezuela, thêm rằng Mỹ cân nhắc tấn công các băng đảng trên lãnh thổ nước này. Khi được hỏi về thời điểm có thể tiến hành hoạt động tập kích trên bộ, ông chỉ nói điều đó sẽ xảy ra "khá sớm".

Sự mơ hồ đó cho phép ông Trump vừa để ngỏ cánh cửa ngoại giao, vừa liên tục phát đi những lời cảnh báo nhằm tăng sức ép với Venezuela.

"Tổng thống đang thể hiện mình là người cứng rắn với ông Maduro", Patrick Hulme, phó giáo sư luật và khoa học chính trị tại Đại học Florida, nhận xét. "Ông ấy muốn đối phương tin rằng 'tôi là Trump, một người khó đoán và có thể thực sự làm điều đó'".

Nhưng Tổng thống Maduro đến nay chưa có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy sẽ nhượng bộ trước áp lực từ Mỹ. Ông đã ra lệnh cho hải quân Venezuela hộ tống tàu dầu rời cảng nhằm ngăn nguy cơ chúng bị lực lượng Mỹ bắt trên biển, đáp lại tuyên bố "phong tỏa" vùng biển của Washington.

Nhà phân tích chính sách bảo thủ Curt Mills cảnh báo rằng nếu tìm cách dùng vũ lực để lật đổ ông Maduro, chính quyền ông Trump có thể châm ngòi một cuộc tranh luận dữ dội trong phong trào MAGA, những người gần như đã cạn kiệt kiên nhẫn sau những bất đồng liên quan đến Ukraine hay Iran.

"Phe cánh hữu sẽ bị chia rẽ nhiều hơn so với tranh cãi ai kiểm soát vùng Donbass ở miền đông Ukraine hay việc Iran làm giàu uranium", ông Mills nói.

Như Tâm (Theo NBC News, Japan Times, Reuters)