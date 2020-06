Halsey trúng đạn cao su khi biểu tình

Ca sĩ Halsey tham gia biểu tình "Tôi không thể thở" tại Los Angeles, bị trúng đạn cao su từ cảnh sát.

Theo Rolling Stone, Halsey hòa chung dòng người biểu tình hôm 31/5, Ca sĩ viết trên Twitter: "Chúng tôi đứng yên, không gây bạo loạn. Tất cả giơ tay lên cao. Và họ vẫn dùng đạn cao su và hơi cay về phía chúng tôi. Những người ở hàng đầu vẫn bình tĩnh và không nổi loạn".

Ca sĩ Halsey (cầm điện thoại) tham gia biểu tình tại Los Angeles. Ảnh: Rolling Stone.

Halsey cũng cho biết không bị cảnh sát bắt như lời đồn trên mạng xã hội. Ca sĩ về nhà an toàn, chỉ bị vài vết thâm tím ở chân. Tuy nhiên, nhiều người đứng gần cô hiện bị giam giữ.

Biểu tình "Tôi không thể thở" xảy ra khắp nước Mỹ để bày tỏ phẫn nộ trước cái chết của George Floyd, 46 tuổi, người da màu bị cảnh sát bắt hôm 25/5 với cáo buộc tiêu thụ một tờ 20 USD giả. Video được công bố cho thấy một cảnh sát da trắng thành phố Minneapolis ghì đầu gối vào gáy Floyd trong nhiều phút, trong khi ba cảnh sát khác hỗ trợ.

Floyd liên tục cầu xin, nói mình không thể thở được, nhưng viên cảnh sát vẫn giữ nguyên tư thế. Anh này sau đó bất tỉnh và tử vong. Bốn cảnh sát liên quan đến sự việc đã bị sa thải và người trực tiếp ghì chân lên gáy Floyd bị truy tố tội giết người cấp độ ba. Tổng thống Trump gọi sự việc là "bi thảm, đau buồn" và cam kết công lý sẽ được thực thi cho Floyd.

BTS trình diễn "Boy With Luv" ft Halsey Halsey hát "Boy With Luv" cùng nhóm BTS. Video: BigHit Entertainment.

Halsey, sinh năm 1994, tên thật là Ashley Nicolette Frangipane. Cô là ca sĩ người Mỹ, nổi tiếng với các bản hit như Closer, Without Me, Boy With Luv (kết hợp BTS)... Ca hát từ năm 2012, Halsey đoạt bốn giải Billboard, một giải AMAs và nhận hai đề cử Grammy. Bên cạnh sự nghiệp giải trí, cô tham gia nhiều hoạt động nhân đạo về phòng chống tự tử và hỗ trợ nạn nhân bị xâm hại tình dục.

Đạt Phan (theo Rolling Stone)