Maddox - người con cùng Angelina Jolie vượt thăng trầm

Maddox - con cả Angelina Jolie nhận nuôi trước khi cô đến với Brad Pitt - giúp mẹ vượt nỗi đau hôn nhân, là cánh tay phải của mẹ trên phim trường.

Ngày 27/2, Maddox, 25 tuổi, gây chú ý khi công khai bỏ họ Brad Pitt sau 10 năm bố mẹ ly hôn. Theo People, anh để tên "Maddox Jolie" xuất hiện trong phần giới thiệu đội ngũ sản xuất Couture - phim điện ảnh mới của Angelina Jolie do anh làm trợ lý đạo diễn. Dự án ra rạp tại Pháp hôm 18/2, được công chiếu tại Liên hoan phim quốc tế Toronto hồi tháng 9/2025.

Hiện không rõ đây là tên chính thức hay nghệ danh mới của con lớn nhà Jolie. Năm 2024, anh vẫn dùng tên "Maddox Jolie-Pitt" khi làm trợ lý cho đoàn phim Maria - tác phẩm do mẹ đóng chính. Các trang tin quốc tế liên hệ minh tinh về sự việc trên nhưng chưa nhận phản hồi.

Hai mẹ con Angelina Jolie - Maddox trên trường quay "Couture" năm 2023. Ảnh: SplashNews

Maddox sinh năm 2001 tại Campuchia, có tên khai sinh là Rath Vibo. Anh là con đầu tiên của Angelina Jolie, được nghệ sĩ nhận nuôi năm 2002 - một năm sau khi cô đóng xong phim Lara Croft: Tomb Raider tại nước này. Thời điểm ấy, Jolie còn trong cuộc hôn nhân với diễn viên Billy Bob Thornton, nhưng vẫn chọn làm mẹ đơn thân.

Trên Vanity Fair năm 2017, Angelina Jolie kể lại lần đầu gặp Maddox tại trại trẻ mồ côi ở Campuchia, khi con bảy tháng tuổi. Theo minh tinh, cô chỉ "khóc và khóc" khi thấy con nằm trong chiếc hộp treo từ trần nhà, cảm nhận cả hai có sự gắn kết. Giây phút đó, cô biết cậu bé này sinh ra để làm con của mình.

Vài tháng sau khi làm mẹ, Jolie ly hôn Billy Bob Thornton, từ bỏ cuộc sống hỗn loạn ngày trước để tập trung nuôi con. Trên ET năm 2003, diễn viên nói con trai khiến cô trở thành một người phụ nữ thực sự. Khi cô bắt đầu hẹn hò Brad Pitt năm 2005, tài tử nhận Maddox làm con nuôi. Từ đó, anh có tên đầy đủ là Maddox Chivan Jolie-Pitt.

Maddox tại Đại học Yonsei năm 2019. Ảnh: Yonhap

Năm 2019, Maddox trở thành sinh viên ngành hóa sinh của trường cao đẳng quốc tế Underwood (trực thuộc đại học Yonsei, Hàn Quốc). Nhưng theo People, anh dành phần lớn thời gian cho phim ảnh, quan tâm lĩnh vực này từ nhỏ. Năm 2013, anh từng đóng vai zombie trong phim World War Z của bố.

Thời thiếu niên, Maddox thường theo mẹ đến phim trường, làm trợ lý trong nhiều bộ phim của mẹ như By the Sea (2015), Without Blood (2024). Ở tuổi 15, Maddox đảm nhận vai trò nhà sản xuất điều hành của First They Killed My Father (2017). Phim do Jolie chuyển thể từ hồi ký của nhà hoạt động nhân quyền Loung Ung - bạn của cô - viết về nạn diệt chủng Campuchia. Suốt quá trình thực hiện, anh tham gia các cuộc họp, hỗ trợ mẹ chuẩn bị cảnh quay hàng ngày, cố gắng giúp đỡ bất cứ khi nào có thể.

Trên People, Maddox kể về trải nghiệm làm phim cùng mẹ, khen diễn viên hài hước, dễ làm việc và là người tuyệt vời. Anh cũng cho biết hào hứng khi được tìm hiểu quê hương, cho biết người dân nơi đây là điều khiến anh yêu nhất khi nhắc về nguồn cội. "Họ điềm tĩnh, thư thái. Khi muốn làm điều táo bạo, họ cũng sẵn sàng đương đầu giống tôi. Tôi tự hào là người Campuchia", anh nói.

Maddox (giữa) và mẹ trò chuyện cùng tác giả Loung Ung tại địa điểm quay phim "First They Killed My Father". Ảnh: Netflix

Cũng trong cuộc phỏng vấn, Angelina Jolie tri ân con lớn khuyến khích cô làm phim, nghiên cứu tài liệu để giúp mẹ soạn kịch bản. Theo Jolie, dự án là cơ hội để Maddox hiểu hơn về nơi con sinh ra. "Thằng bé thường đi lại giữa Mỹ và Campuchia, nhưng chuyến đi dài bốn tháng này mới cho con sống giữa quê hương. Ở đây, con thực sự đọc, nghe, học hỏi, thấm nhuần mọi điều về văn hóa, đất nước của mình kể cả những khía cạnh đen tối", cô nói thêm.

Ngoài làm phim, Maddox có nhiều đam mê, tài năng khác. Trong chương trình năm 2024, Jolie tiết lộ con lớn đang được đào tạo làm phi công, không nói rõ anh học lái máy bay hay trực thăng. Cô cũng cho biết Maddox có thể nói nhiều thứ tiếng như Pháp, Nga, Đức và Hàn.

Những năm gần đây, Maddox thường dự sự kiện, tham gia họp báo và đi thảm đỏ cùng mẹ và các em. Năm 2023, mẹ con Jolie gây chú ý khi dự quốc yến tại Nhà Trắng dịp chính phủ nước này chào đón vợ chồng cựu Tổng thống Hàn Yoon Suk Yeol.

Trên Entertainment Tonight, nghệ sĩ nói hạnh phúc khi thấy con trai lớn lên thành một người đàn ông tốt. Cô nhận xét con thông minh, luôn làm tốt công việc, chăm học nhưng cũng rất ngông. "Con trai tôi biết cách cân bằng thời niên thiếu của mình", diễn viên nói thêm.

Trailer phim "First They Killed My Father" Trailer phim "First They Killed My Father" (2017). Video: Netflix

Ngoài Maddox, Angelina Jolie còn hai con nuôi Pax Thiên, Zahara và ba con ruột - Shiloh, cặp sinh đôi Vivienne-Knox - với Brad Pitt. Tuy nhiên, Maddox là người con duy nhất ở bên Jolie khi cô trải qua hai lần đổ vỡ hôn nhân. Anh cũng được cho là tâm điểm trong cuộc ly hôn của bố mẹ năm 2016. Năm ấy, Jolie đệ đơn ly dị sau khi vợ chồng xô xát trên chuyến bay từ Pháp về Mỹ. Một số tin đồn cho rằng cả hai đã cãi nhau, Maddox đứng ra bảo vệ mẹ và bị bố đánh. Jolie không muốn Pitt gây ảnh hưởng xấu cho các con nên chọn chia tay.

Hiện Maddox là con thứ tư công khai bỏ họ bố, sau ba em gái Zahara, Shiloh và Vivienne. Trước đó, có thông tin cho rằng anh xóa họ Pitt trong một số giấy tờ không chính thống từ năm 2021. Pax Thiên và Knox là những người chưa đổi tên, nhưng Pax không có mối quan hệ tốt với bố. Knox chưa đưa ra lập trường về mâu thuẫn của bố mẹ.

Phương Thảo (theo People)