Madam Pang: 'Bóng đá đỉnh cao không phải phòng thí nghiệm'

Thái LanChủ tịch LĐBĐ Thái Lan Nualphan Lamsam (Madam Pang) khẳng định làm mọi thứ vì nền bóng đá, sau khi đối mặt nhiều chỉ trích vì sa thải HLV Masatada Ishii.

HLV người Nhật Bản mất việc ngày 21/10, chỉ một tuần sau khi cùng Thái Lan thắng Đài Loan 6-1 ở vòng loại cuối Asian Cup 2027. Dưới thời Ishii, Thái Lan thắng 16, hòa 6 và thua 8. Họ vươn lên thứ 96 trên bảng FIFA mới nhất, cũng là vị trí cao nhất kể từ thứ 93 vào năm 2008.

Quyết định của LĐBĐ Thái Lan (FAT) bị chỉ trích nặng nề, vì cho rằng HLV Ishii vẫn đang làm tốt trong khi chiến dịch giành vé dự Asian Cup chỉ còn hai trận. Bình luận viên Sorayuth Suthassanachinda gọi "đây là một trong những vụ sa thải HLV gây tranh cãi nhất từng thấy".

HLV Masatada Ishii họp chiến thuật với đội tuyển Thái Lan trước vòng loại cuối Asian Cup 2027 vào đầu tháng 10/2025. Ảnh: FAT

Trong khi đó, cựu tiền đạo Teeratep Winothai chỉ ra hai điểm bất hợp lý. "Tôi nghĩ đây là một quyết định sai thời điểm, ảnh hưởng đến mục tiêu dự Asian Cup 2027", ông nói với báo Thairath. "Quyết định này còn tác động về tài chính khi FAT đang nợ nần, đồng thời ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa đôi bên và rộng hơn là bóng đá Nhật Bản".

Trước làn sóng công kích, Madam Pang không né tránh khi giải thích trên trang fanpage cá nhân, với gần 1.700 từ. Bà khẳng định quyết định sa thải không có cảm tính, không có bất hòa cá nhân mà sau quá trình đánh giá kỹ lưỡng, dựa trên hiệu suất công việc, khuyến nghị chuyên gia và số liệu thống kê kỹ thuật.

"Thay đổi HLV là việc làm phổ biến trên thế giới nếu không đáp ứng được kỳ vọng. Bóng đá đỉnh cao không phải phòng thí nghiệm", Madam Pang cho biết. "Một trận đấu chỉ có 90 phút. Thắng, hòa, thua đều ảnh hưởng đến cảm xúc của người hâm mộ và thành công của FAT, mà Chủ tịch là người chịu trách nhiệm".

Vị chủ này nhấn mạnh thành tích của đội tuyển nam là một trong những yếu tố quyết định đến thành công của FAT, đồng thời phản ánh tiềm năng của nền bóng đá với quốc tế. Madam Pang cũng lấy HLV Mano Polking làm tiền đề để dẫn dắt đến câu chuyện với HLV Masatada Ishii.

Theo đó, vào năm 2021, bóng đá Thái Lan lép vế trước Việt Nam dưới thời Park Hang-seo. Bà Pang, được Chủ tịch FAT khi ấy là Somyot, giao nhiệm vụ tìm người thay thế HLV Nhật Bản Akira Nishino. Cuối cùng, Mano Polking được chọn vì làm việc lâu năm tại Thái Lan, am hiểu hệ thống cũng như điểm mạnh, yếu của cầu thủ.

Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Madam Pang (áo xanh giữa) bắt tay HLV Masatada Ishii ở ASEAN Cup 2024. Ảnh: FAT

HLV người Brazil đạt tỷ lệ thắng 56% từ năm 2021 đến 2023. Thành tích là vô địch AFF Cup (nay là ASEAN Cup) 2020 và 2022. Ông được kỳ vọng tiếp tục dẫn dắt Thái Lan vào vòng loại ba World Cup 2026 – khu vực châu Á, như người tiền nhiệm Peter Withe năm 2022 và Kiatisuk Senamuang năm 2018.

Tuy nhiên, trận thua ngược Trung Quốc 1-2 ở vòng loại hai trên sân nhà khiến FAT buộc phải hành động. "Áp lực tìm kiếm một HLV giỏi hơn Polking được đặt ra, và dẫn đến việc bổ nhiệm HLV Ishii, khi ấy là Giám đốc kỹ thuật FAT", Madam Pang cho hay. "Mục tiêu cuối cùng là vào vòng loại ba World Cup 2026".

HLV người Nhật Bản có lý lịch đẹp. Ở Kashima Antlers, ông đoạt J-League Cup 2015, vô địch J-League 1, Cup Hoàng đế 2016, đồng thời là á quân FIFA Club World Cup khi thua Real Madrid 2-4 sau 120 phút. Năm đó, Ishii nhận danh hiệu HLV xuất sắc J-League.

Đến năm 2019, Ishii sang Thái Lan dẫn dắt Samut Prakan City rồi Buriram United giai đoạn 2021-2023. Ông giúp Buriram hai lần giành cú ăn ba gồm Thai League 1, Thai FA Cup, Thai League Cup mùa 2021-2022 và 2022-2023, qua đó nhận cú đúp danh hiệu HLV xuất sắc Thai League.

Dưới thời Ishii, Thái Lan có màn trình diễn đầy hứa hẹn khi vào vòng 1/8 Asian Cup 2023. Tuy nhiên, sự thất vọng bao trùm khi Thái Lan mất vé dự vòng loại ba. Họ chỉ thắng Singapore 3-1 ở lượt cuối vòng loại hai, qua đó mất vé vào tay Trung Quốc do kém hiệu số đối đầu. "Đó là khoảnh khắc đau lòng nhất đối với tôi, FAT và người hâm mộ Thái Lan", Madam Pang cho biết. "Chúng tôi cách tấm vé chỉ một bàn thắng, đồng nghĩa với việc ĐTQG phải chờ thêm 4 năm mới có cơ hội dự World Cup".

Madam Pang cúi đầu cảm ơn người hâm mộ sau khi Thái Lan thua Việt Nam 2-3 ở lượt về chung kết ASEAN Cup 2024 trên sân Rajamangala, Thái Lan ngày 5/1/2025. Ảnh: FAT

HLV Ishii tiếp tục không thể giúp Thái Lan vô địch ASEAN Cup 2024, sau khi thua Việt Nam hai lượt trận ở chung kết. Tiếp theo là mất giải giao hữu King’s Cup 2025 vào tay Iraq. ĐTQG chỉ còn một mục tiêu là giành vé dự Asian Cup 2027, nhưng trận thua Turkmenistan 1-3 trên sân khách ở vòng loại cuối tiếp tục tạo nên biến động.

Ủy ban kỹ thuật FAT đề nghị thay đổi HLV. Nhưng việc tìm kiếm người thay thế chưa thành nên HLV Ishii tiếp tục dẫn dắt hai trận gặp Đài Loan. Sau đó, cuộc họp giữa HLV Ishii với Ủy ban kỹ thuật diễn ra vào ngày 21/10. HLV Ishii đã được nghe giải thích về màn trình diễn của ĐTQG và yêu cầu chấm dứt hợp đồng. Chủ tịch FAT khẳng định đã đối xử lịch sự theo đúng hợp đồng giữa đôi bên, với đề nghị trả một nửa lương trong hợp đồng còn lại của HLV.

Ngoài chuyện thành tích, Thái Lan dưới thời Ishii bị đánh giá thiếu ổn định do ông thường xuyên thử nghiệm chiến thuật và nhân sự. Ông cũng bị cho bỏ qua các cầu thủ có phong độ cao, hoặc giàu kinh nghiệm.

Tân HLV tuyển Thái Lan Anthony Hudson ra mắt tại trụ sở LĐBĐ Thái Lan vào chiều 23/10/2025. Ảnh: FAT

"Tôi đã lắng nghe những chỉ trích suốt những ngày qua. Tôi không bao giờ đổ lỗi hay gây rắc rối cho ai", Madam Pang chia sẻ. "Tôi chưa bao giờ trốn tránh, im lặng mà luôn đối mặt, như cuộc khủng hoảng tài chính của FAT hay vấn đề bản quyền phát sóng Thai League".

Một ngày sau khi sa thải Ishii, FAT bổ nhiệm Giám đốc kỹ thuật Anthony Hudson vào ghế HLV trưởng. Nhà cầm quân người Anh, sinh năm 1981, từng dẫn dắt ĐTQG Bahrain, New Zealand và Mỹ.

Madam Pang khẳng định tiếp nhận mọi ý kiến đóng góp từ người hâm mộ. "Tôi xin nhắc lại cam kết dẫn dắt bóng đá Thái Lan đến thịnh vượng", bà nói. "Hành trình đã qua có cả hoa và sỏi đá, nhưng tôi xin nhận mọi chỉ trích, bằng sự tôn trọng".

Hiếu Lương