MacBook Neo 'cháy hàng' tại Việt Nam

Người dùng phải chờ 3-5 ngày khi mua MacBook Neo tại một số hệ thống bán lẻ trong nước, hoặc 2-4 tuần nếu đặt trên Apple Store Online.

MacBook Neo, giá 16,5 triệu đồng, bắt đầu được cho đặt trước từ ngày 7/4 và giao hàng ngày 10/4 tại Việt Nam. Các hệ thống bán lẻ cho biết MacBook Neo có lượng đặt mua kỷ lục so với các dòng MacBook khác của Apple.

Đại diện một số cửa hàng như CellphoneS, FPT Shop nói chỉ còn sẵn máy cho người đặt trước, còn người mua hôm nay phải chờ 3-5 ngày tùy phiên bản. Một số cửa hàng nhỏ lẻ ở Hà Nội, TP HCM vẫn sẵn hàng, đủ màu nhưng số lượng ít và giá từ 17 triệu đồng, tức cao hơn 500.000 đồng so với giá niêm yết.

Trong khi đó, trên trang bán hàng trực tuyến của Apple, thời gian giao máy hiện tăng từ 2-4 ngày tiêu chuẩn lên 2-3 tuần với tài khoản phổ thông và 3-4 tuần với tài khoản giáo dục. Tài khoản bán hàng chính thức của Apple trên sàn thương mại điện tử cũng chuyển Neo sang dạng đặt trước với thời gian chờ tối thiểu 14 ngày.

"Đây là lần đầu ghi nhận một mẫu MacBook cháy hàng ngay sau khi mở bán tại Việt Nam", ông Hoàng Tùng, đại diện một đơn vị phân phối sản phẩm Apple, nói. Bên cạnh sức hút của sản phẩm, ông cho rằng nguyên nhân một phần đến từ lượng máy cung cấp cho thị trường Việt Nam đợt đầu không cao. "Neo cũng bán chạy ở nhiều khu vực khác trên thế giới trong khi Việt Nam chưa phải thị trường được ưu tiên hàng đầu", ông phân tích.

Ông Hoàng Tuấn, kinh doanh sản phẩm Apple lâu năm ở phố Huế (Hà Nội), cho rằng việc hết hàng trên Apple Store Online có thể do nhiều người Việt sử dụng tài khoản giáo dục để nhận mức giá tốt. Theo chính sách của Apple, học sinh, sinh viên, người làm trong ngành giáo dục có thể mua MacBook Neo với giá từ 14 triệu, rẻ hơn 2,5 triệu đồng so với giá công bố.

MacBook Neo phiên bản màu vàng. Ảnh: Tom's Guide

Trước đó, ông Nguyễn Lạc Huy, đại diện CellPhoneS, cho biết MacBook Neo đã nhận hơn 100 đơn đặt trước có trả tiền sau bốn tiếng trong ngày 7/4. Hệ thống cũng nhận hơn 4.000 lượt khách hàng để lại thông tin quan tâm ngay sau khi sản phẩm ra mắt. Đây là mức quan tâm và đặt hàng cao nhất từ trước đến nay trong số các dòng MacBook tại hệ thống.

MacBook Neo là laptop đầu tiên của Apple sử dụng chip tương tự iPhone thay vì chip Intel hay M series. Với giá rẻ, máy được coi là thách thức lớn với các mẫu laptop Windows ở phân khúc 10-20 triệu đồng. Trước đó, trong cuộc họp công ty ngày 10/3, ông SY Hsu, đồng CEO của Asus, nahanj định mức giá 599 USD của MacBook Neo thực sự là cú sốc với ngành công nghiệp máy tính Windows.

Laptop của Apple sử dụng khung nhôm nguyên khối với kiểu dáng gần giống MacBook Air và màn hình kích thước 13 inch. Cân nặng của máy là 1,2 kg, nhẹ hơn một chút so với MacBook Air cùng kích thước. Tương tự các dòng máy giá thấp khác của Apple, sản phẩm có nhiều màu sắc để lựa chọn là hồng nhạt, xanh chàm, bạc và vàng.

Có giá rẻ, pin tốt và thiết kế "đúng chất Apple" nhưng Neo cũng gặp nhiều hoài nghi về hiệu năng sử dụng trong thực tế. Máy chỉ có bộ nhớ RAM 8 GB cùng việc dùng chip của iPhone cũng khiến nhiều người e ngại việc tương thích phần mềm có thể không tốt bằng chip M truyền thống.

