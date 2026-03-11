CEO Asus: MacBook Neo là một 'cú sốc'

Giám đốc điều hành của Asus cho biết mức giá 599 USD của MacBook Neo thực sự là một cú sốc đối với ngành công nghiệp máy tính Windows.

Trong cuộc họp công ty ngày 10/3, đồng CEO của Asus, ông SY Hsu, cho biết MacBook giá rẻ của Apple đã khiến ngành công nghiệp PC buộc phải đưa ra phản ứng tương xứng một cách nhanh chóng.

"Trước đây, giá các sản phẩm của Apple luôn ở mức cao, vì vậy việc họ tung ra một sản phẩm có giá cả rất phải chăng rõ ràng là một cú sốc đối với toàn ngành", ông Hsu nói, theo PCMag.

Giám đốc điều hành của Asus tin rằng tất cả các nhà sản xuất máy tính cá nhân, bao gồm cả các đối tác phần mềm, chip truyền thống là Microsoft, Intel, AMD đều xem mối đe dọa từ MacBook Neo là rất nghiêm trọng. Ông cũng tiết lộ nhiều cuộc trao đổi, thảo luận về đề tài này trong nội bộ các công ty đã diễn ra thời gian qua, do tin đồn về MacBook Neo đã lan truyền ít nhất trong một năm.

MacBook Neo.

Cảnh báo về mối nguy từ Neo nhưng ông Hsu cũng đưa ra các lập luận cho rằng model này cũng có những hạn chế để đối thủ khai thác. Dung lượng bộ nhớ 8 GB RAM và việc không thể nâng cấp là một trong những yếu điểm lớn nhất.

Đại diện Asus cũng mô tả MacBook Neo là một thiết bị "tiêu thụ nội dung", tương tự iPad. "Điều này khác với trường hợp sử dụng của một máy tính xách tay thông thường, vốn có thể xử lý các tác vụ đòi hỏi nhiều sức mạnh tính toán hơn", ông nói.

Tuy nhiên, luận điểm này của ông Hsu cũng tạo ra tranh cãi khi các đánh giá về Neo mới nhất trên các trang công nghệ quốc tế lại cho thấy điều ngược lại. PCMag chấm điểm "xuất sắc" cho Neo trong bài đánh giá, nhấn mạnh máy có tốc độ nhanh cho các tác vụ điện toán cơ bản và cũng có thể chơi một số game nhẹ. Các trang benchmark cũng khẳng định Neo thậm chí mạnh hơn cả MacBook Air dùng chip M1. Việc chạy hệ điều hành macOS cũng giúp model này linh hoạt không kém laptop Windows thay vì "đóng" như iPadOS. Laptop mới nhất của Apple cũng nhận được nhiều sự quan tâm của người dùng khi thời gian đặt và nhận hàng từ mức 2-3 ngày khi mở bán, nay đã kéo dài lên vài tuần.

"Chúng ta vẫn cần thêm thời gian để quan sát xem MacBook Neo sẽ có tác động lớn đến ngành công nghiệp PC như thế nào", ông Hsu nói, đồng thời cho rằng sản phẩm này có thể không được người dùng PC chạy Windows đón nhận rộng rãi do sự khác biệt về phần mềm. Đại diện Asus khẳng định toàn bộ hệ sinh thái PC chạy Windows sẽ tung ra các sản phẩm để cạnh tranh sòng phẳng với Apple.

Neo là mẫu MacBook rẻ nhất từ trước đến nay của Apple, với giá từ 599 USD tại Mỹ và tại Việt Nam là từ 16,5 triệu đồng, rẻ hơn cả chiếc iPhone 17e mới ra mắt cùng thời gian. Với người mua là học sinh, sinh viên, người làm trong ngành giáo dục, giá máy sẽ giảm từ còn 14 triệu đồng. Ở mức này, Neo đủ sức cạnh tranh cả với các mẫu laptop giá rẻ chạy Windows - nơi Apple thường không có "hứng thú" cạnh tranh trước đây.

Ngoài sự cạnh tranh từ Apple, ngành công nghiệp PC nói chung đang đối mặt với nút thắt cổ chai lớn là tình trạng thiếu hụt bộ nhớ do làn sóng AI gây ra. Trong cuộc họp báo cáo kinh doanh thường niên, Asus nhấn mạnh rằng giá bộ nhớ đã tăng hơn 100% so với quý trước, điều các hãng laptop khác cũng cảnh báo như HP, MSI, Lenovo.

Theo ông Hsu, khi nguồn cung bộ nhớ của Asus cạn kiệt, buộc công ty phải mua thêm, họ sẽ cân nhắc lại mức giá của các sản phẩm. Tình trạng thiếu hụt bộ nhớ dự kiến sẽ kéo dài trong hai năm do phải tới năm 2027, các nhà máy sản xuất bộ nhớ mới mới đi vào hoạt động.

Tuấn Hưng