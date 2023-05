MacBook giảm giá hàng triệu đồng

MacBook Pro 14 inch và 16 inch dùng chip M2 Pro, M2 Max trải qua hai lần giảm giá lên đến chục triệu đồng chỉ sau hai tháng lên kệ.

Quý Thiên, biên tập viên video tại một studio, cho biết ngay khi MacBook Pro 16 inch bán tại thị trường Việt Nam hồi tháng 3, anh đặt mua bản cấu hình cao dùng chip M2 Max, RAM 96 GB, bộ nhớ 4 TB với giá 149 triệu đồng. Tuy nhiên, hệ thống phân phối chính hãng Apple (AAR) báo không có sẵn, phải đặt trước và chờ hai tháng sau máy mới về.

Khi chuẩn bị nhận máy, Thiên kiểm tra trên hệ thống và thấy máy giảm còn 133 triệu đồng. "Trong hai tháng, tôi bị thiệt hơn 16 triệu đồng trong khi máy còn chưa về tay", Thiên nói.

Đại diện một nhà bán lẻ cho biết MacBook Pro 2023 vốn kén khách do giá cao. Một số phiên bản cấu hình mạnh không được AAR nhập sẵn, người dùng phải đặt hàng trước 6-12 tuần. Trong thời gian chờ, nhiều hệ thống chạy đua giá dẫn đến việc người mua máy sớm có thể chịu giá đắt hơn hiện tại.

MacBook Pro 16 inch dùng chip M2 Max bán tại Việt Nam từ tháng 3. Ảnh: Tuấn Hưng

Không chỉ các model cấu hình cao, bản tiêu chuẩn của MacBook Pro 2023 cũng đang được điều chỉnh. Khi vừa lên kệ, phiên bản 14 inch với RAM 16 GB, bộ nhớ trong 512 GB, dùng chip M2 Pro có giá 52,9 triệu, còn bản 16 inch là 65,9 triệu đồng. Trong khi đó, MacBook Pro dùng chip M2 Max có giá lần lượt 81,9 triệu và 92,9 triệu đồng.

Một tháng sau, các hệ thống giảm ba triệu đồng cho bản 14 inch dùng chip M2 Pro. Đến giữa tháng 5, model này tiếp tục giảm thêm hai triệu đồng, nâng tổng mức giảm lên 5 triệu đồng chỉ trong hai tháng.

Tương tự, model dùng chip M2 Max cũng giảm 8 triệu đồng so với khi mới lên kệ. Giá máy mới lần lượt còn từ 73,9 triệu và 84,9 triệu đồng cho MacBook Pro M2 Max bản 14 inch và 16 inch.

Theo đại diện Di Động Việt, lần giảm giá này do các hệ thống chủ động điều chỉnh để thu hút người dùng, kích cầu doanh số trong bối cảnh thị trường ảm đạm.

Dù được giảm sâu, doanh số MacBook Pro 2023 vẫn không khởi sắc, chỉ chiếm 2-3% tổng doanh số laptop Apple. Nhiều hệ thống chỉ bán bản tiêu chuẩn, khách muốn mua phiên bản cấu hình cao phải đặt trước và chờ hệ thống nhập về. Đại diện Hoàng Hà Mobile nhận định giá là rào cản lớn nhất tác động đến lựa chọn của người dùng. Dù được trang bị cấu hình mạnh, máy chỉ hướng đến nhóm khách hàng đặc thù, chuyên về đồ họa. Trong khi đó, Minh Tuấn Mobile cho biết họ chủ động không nhập quá nhiều MacBook Pro 2023 để giảm áp lực tồn kho.

Không chỉ MacBook Pro 2023, một số dòng laptop khác của Apple cũng được hạ giá. MacBook Air M1 từng đứng đầu danh sách máy tính xách tay bán chạy ở Việt Nam cũng đang giảm ba triệu đồng trong 5 tháng đầu năm. Máy hiện có giá 17,9 triệu đồng, thấp hơn 11 triệu đồng so với khi lên kệ hồi tháng 1/2021.

Tương tự, giá MacBook Air M2 cũng liên tục "nhảy múa". Hồi cuối tháng 4, máy giảm từ 28 triệu đồng còn 25,9 triệu đồng, nhưng đầu tháng 5 lại bất ngờ quay lại mốc 28 triệu đồng.

Các hệ thống bán lẻ tại Việt Nam cho biết lợi nhuận từ ngành hàng laptop đã sụt 40-50% so với năm ngoái. Theo thống kê của Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), lợi nhuận mảng laptop trong quý I/2023 tại thị trường Việt Nam đã giảm 39,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, doanh thu chỉ đạt 3.150 tỷ đồng, giảm 43,3% so với quý IV/2022. BVSC cho rằng tình hình sẽ tệ hơn trong quý tiếp theo khi dự báo doanh thu chỉ 2.970 tỷ đồng, giảm 8,2% so với ba tháng đầu năm. Đến quý III/2023, thị trường mới khởi sắc trở lại, ước đạt 4.950 tỷ đồng nhưng sẽ lại giảm nhẹ vào cuối năm.

Khương Nha