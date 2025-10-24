Mặc gì giữ ấm cơ thể khi trời lạnh đột ngột?

Miền Bắc đang ghi nhận nhiệt độ xuống thấp, rét đột ngột, vậy nên mặc gì để giữ ấm cơ thể được hiệu quả nhất? (Loan, 37 tuổi, Hà Nội)

Trả lời:

Trong thời tiết lạnh, người già, người có bệnh nền, trẻ em... là nhóm nguy cơ cao mắc các bệnh đường hô hấp như cảm lạnh, viêm họng, viêm mũi xoang, viêm phế quản, viêm phổi, nên giữ ấm là điều quan trọng nhất.

Nhiều người mặc quá ấm khiến cơ thể tiết nhiều mồ hôi và ngấm ngược vào trong, nguy cơ gây cảm lạnh, hạ thân nhiệt, viêm phổi. Nguyên tắc đúng là mặc nhiều lớp, mỏng tốt hơn dày, do các lớp quần áo sẽ giúp gió lạnh không thể luồn vào cơ thể. Không nên mặc quá kín hay áo quá dày sẽ gây khó thở, khó vận động, giảm thân nhiệt. Ví dụ, nên chọn một đến hai áo mỏng giữ nhiệt bên trong, một lớp áo phao hoặc áo gió bên ngoài.

Người Hà Nội trong rét. Ảnh: Giang Huy

Với trẻ nhỏ, việc mặc quần áo nhiều lớp còn có tác dụng dễ cởi khi bé toát mồ hôi do chơi đùa hoặc nằm ngủ. Ngoài ra, trẻ cần mặc nhiều hơn một lớp quần áo so với người lớn trong cùng điều kiện thời tiết. Bố mẹ cần trang bị đầy đủ mũ, găng tay, tất để giữ ấm, nhất là phần đầu, tai, tay, chân - là những bộ phận cơ thể thường xuyên tiếp xúc trực tiếp không khí. Nếu trời mưa, ẩm ướt, chọn đôi găng chống thấm nước. Có thể dự trữ thêm cho trẻ một vài loại giày, dép chống ngấm nước.

Người đi xe máy cần chú ý giữ ấm vì gió thổi trực tiếp vào cơ thể, nên bịt tai bằng khăn, mũ len để giảm cảm giác buốt. Phần cổ và gáy cần che kín bằng khăn ấm hoặc áo cổ cao. Người làm việc ngoài trời cần mặc đủ ấm để không bị nhiễm lạnh. Người già, người có bệnh nền không nên ra khỏi nhà lúc sáng sớm, tránh nguy cơ đột quỵ, tăng huyết áp.

Khi ở nhà, nên duy trì nhiệt độ phòng 25-28 độ C, tránh có gió lùa, không đóng cửa kín mít vì sợ lạnh. Không nên để nhiệt độ phòng quá ấm, dễ khiến cơ thể bị sốc nhiệt khi ra ngoài trời lạnh. Có thể sử dụng điều hòa, lò sưởi, quạt sưởi. Tuyệt đối không dùng bếp than vì khí CO có thể gây độc, ngạt. Không nên dùng tinh dầu thoa lên da trẻ để phòng bệnh hô hấp do làn da trẻ rất nhạy cảm, có thể bị rộp, kích ứng, dị ứng.

Bác sĩ Đinh Thế Tiến

Khoa Nội, Bệnh viện Đại học Phenikaa