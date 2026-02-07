Mặc cảm vì tái phát sùi mào gà nhiều lần

Tái phát sùi mào gà 4 lần trong một năm dù đã điều trị nhiều phương pháp, Mạnh Ninh, 24 tuổi, dần mất hết tự tin.

Ninh phát hiện mắc sùi mào gà cuối năm 2024. Bệnh ban đầu xuất hiện các nốt sùi nhỏ li ti ở hậu môn, song anh cho rằng bệnh chưa nghiêm trọng nên không điều trị. Ninh hy vọng cơ thể sẽ tự đào thải virus qua việc tăng cường miễn dịch bằng ăn uống đủ chất, tập gym 3 buổi/tuần.

2 tháng sau các nốt sùi to hơn, lan đến dương vật và xung quanh vùng sinh dục, đi vệ sinh rát, khó khăn. Ninh đến bệnh viện khám, được chẩn đoán ở giai đoạn nặng, phải điều trị bằng phương pháp đốt nốt sùi, kết hợp bôi thuốc, vệ sinh bằng dung dịch chuyên dụng.

Tuy nhiên, bệnh tái phát đến 4 lần trong suốt một năm và đều phải điều trị bằng phương pháp đốt điện khiến vùng da tổn thương, nhiễm trùng. Ninh không còn tự tin với người yêu và luôn thấy mặc cảm, tự ti, sợ bị đàm tiếu. Tháng 12/2025, Ninh đến VNVC Điện Biên Phủ, TP HCM tiêm vaccine HPV với hy vọng tránh tái nhiễm bệnh.

Các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội phẫu thuật loại bỏ nốt sùi mào gà ở vùng họng cho người bệnh. Ảnh: BVCC

Còn Văn Nam, 30 tuổi, quê Phú Thọ mắc sùi mào gà ở niệu đạo. Dù đã đốt nốt sùi 5 lần tại các phòng khám da liễu, Nam vẫn tái phát bệnh đến lần thứ 6. Các nốt sùi ở lần tái khám lần thứ 6 tăng nhanh về kích thước và số lượng khiến anh đau nhức, ngứa rát, lo sợ bệnh phát triển thành ung thư sẽ ảnh hưởng đến việc làm cha khi kết hôn.

Khám tại bệnh viện, bác sĩ cho biết bệnh đã ở giai đoạn nặng, tổn thương có thể bội nhiễm, lan nhiều vị trí lân cận hoặc tiến triển ác tính. Anh được điều trị bằng phẫu thuật cắt bỏ nốt sùi, kết hợp kháng sinh, chăm sóc kỹ để tránh nhiễm trùng, tiêm vaccine HPV để tránh tái nhiễm bệnh.

Sùi mào gà (mụn cóc sinh dục) do virus HPV type 6 và 11 gây ra, có thể xuất hiện ở vùng sinh dục, miệng, họng, môi, mông, bẹn... Bệnh lây chủ yếu qua quan hệ tình dục, tiếp xúc da kề da, từ mẹ sang con hoặc ít hơn qua dùng chung đồ cá nhân. Thời gian ủ bệnh 3–9 tháng, khởi đầu là nốt sùi nhỏ, mềm, màu hồng hoặc xám, sau đó phát triển thành mảng giống mào gà hoặc hoa súp lơ.

Theo bác sĩ Mai Hà Thanh, bác sĩ Trưởng Trung tâm VNVC Điện Biên Phủ, các phương pháp điều trị hiện nay chỉ loại bỏ tổn thương nhìn thấy, không loại trừ hoàn toàn virus HPV. Virus có thể tồn tại âm thầm và gây tái phát, nhất là trong 3-6 tháng đầu sau điều trị. Tỷ lệ tái phát phụ thuộc vào sức khỏe, miễn dịch, việc tiêm vaccine HPV, tải lượng virus và tuân thủ điều trị.

Người lớn tiêm vaccine HPV để phòng các bệnh do virus HPV gây ra, trong đó có sùi mào gà tại Hệ thống Tiêm chủng VNVC. Ảnh: Diệu Thuần

Sùi mào gà tái phát nhiều lần không chỉ ảnh hưởng chất lượng sống, hạnh phúc lứa đôi mà còn làm tăng nguy cơ vô sinh, sảy thai, sinh non và ung thư vùng sinh dục, hậu môn, hầu họng. Người bệnh cần tuân thủ phác đồ, dùng thuốc theo chỉ định và tái khám định kỳ để theo dõi, phòng tái phát.

Theo bác sĩ Thanh, nhiều người đã mắc sùi mào gà vẫn chủ động tiêm vaccine HPV để phòng các type chưa nhiễm và giảm nguy cơ tái nhiễm. Nghiên cứu cho thấy vaccine HPV giúp phòng lây nhiễm sùi mào gà cho cả nam và nữ đến 95%, đồng thời ngăn ngừa các ung thư liên quan đến HPV với hiệu quả hơn 90%.

Hiện Việt Nam có hai loại vaccine phòng HPV: Gardasil (phòng 4 type: 6, 11, 16, 18) tiêm cho nữ từ 9-26 tuổi; và Gardasil 9 (phòng 9 type: 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58) tiêm cho cả nam và nữ từ 9-45 tuổi. Lịch tiêm gồm 2 hoặc 3 mũi tùy độ tuổi.

Công Nguyên

*Tên các nhân vật được thay đổi.