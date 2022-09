Mắc bệnh sau quan hệ tình dục sớm

Hà NộiQuan hệ tình dục từ năm 16 tuổi, Thanh Hương bị đau bụng thường xuyên, hai năm sau mới phát hiện vòi trứng sưng to như cái cốc, ứ mủ do lậu.

Ngày 22/9, bác sĩ Phan Chí Thành, Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, cho biết bệnh nhân bị đau bụng thường xuyên, uống thuốc đông y để điều hòa kinh nguyệt nhưng không cải thiện. Gần đây, cơn đau dữ dội, tần suất dày, gia đình đưa cô gái đến viện kiểm tra, kết quả siêu âm phát hiện hai vòi trứng sưng to như cái cốc, bên trong ứ đầy mủ, gây đau bụng dữ dội.

Người bệnh làm thêm các xét nghiệm chuyên sâu, xác định mắc bệnh lậu, do vi khuẩn lây qua đường tình dục. Khi mắc bệnh, vi khuẩn đã ngược dòng từ âm đạo đi lên tử cung, sau đó làm tổ và gây viêm ở vòi trứng. Để điều trị, bác sĩ kê kháng sinh thành nhiều đợt, song ổ viêm nhiễm nằm sâu trong ổ bụng nên thi thoảng cô vẫn bị cơn đau hành hạ.

Đầu năm 2022, Hương lập gia đình và kiên trì điều trị kháng sinh nhưng cơn đau vẫn tiếp diễn, nên bác sĩ Thành tư vấn cắt bỏ hai vòi trứng, xử lý triệt để cơn đau bụng, tránh biến chứng sau này.

"Cả hai vòi trứng của bệnh nhân bị tắc giãn và mất hoàn toàn chức năng. Ngoài ra, ổ mủ viêm từ hai vòi trứng chảy ngược vào tử cung sẽ gây thoái hóa trứng, nguy hiểm sức khỏe", bác sĩ nói và thêm rằng, nếu muốn sinh con, bệnh nhân có thể thụ tinh ống nghiệm.

Trường hợp khác, nam bệnh nhân, 17 tuổi đến Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc khám do chảy dịch mủ nhiệu đạo kèm đái buốt, ngày 20/9. Bệnh nhân cho biết đã quan hệ tình dục từ năm 16 tuổi với nhiều người, "ngứa không chịu được nên phải đi khám".

Theo bác sĩ Lê Duy Thảo, Khoa Nam học, trường hợp này để lâu khiến vi khuẩn đi sâu vào trong gây viêm mào tinh, viêm tinh hoàn, viêm bàng quang, thậm chí vô sinh. Bác sĩ kê kháng sinh kết hợp hướng dẫn người bệnh theo dõi thêm tại nhà. Hay bệnh nhân 18 tuổi đến vì ngứa rát và loét vùng quy đầu, chẩn đoán là viêm quy đầu, bao quy đầu do herpes.

"Đây chỉ là một trong rất nhiều trường hợp người trẻ, nhất là trẻ vị thành niên quan hệ tình dục sớm, không có biện pháp bảo vệ dẫn đến bệnh tình dục, vừa ảnh hưởng sức khỏe lẫn tương lai sau này", bác sĩ nói.

Theo ông Thành, tình trạng người trẻ mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục ngày càng tăng và có thể mắc ngay trong lần quan hệ tình dục đầu tiên. Nguyên nhân chủ yếu do thiếu kiến thức và không dùng bao cao su bảo vệ. Ngoài ra, khi mắc bệnh, đa số các bạn trẻ chủ quan, không chú ý đến các triệu chứng bất thường, tới khi lập gia đình mới đi khám, phát hiện thì đã muộn.

Một số bệnh nhân khi mắc bệnh sẽ có biểu hiện viêm nhiễm như đau bụng nên đi khám ngay có thể phát hiện sớm. Tuy nhiên, "nhiều trường hợp mang vi khuẩn trong người nhưng không triệu chứng, chỉ khi lập gia đình, lâu không có con mới đi khám và phát hiện bệnh. Khi đó, vi khuẩn đã tàn phá nhiều cơ quan, nhất là cơ quan sinh sản nên việc có con sẽ khó khăn hơn nhiều", bác sĩ Thành cảnh báo.

Trong đó, khuẩn lậu và Chlamydia là hai loại vi khuẩn lây truyền qua đường tình dục đặc biệt nguy hiểm, gây viêm tắc hai vòi trứng. Chúng song hành với nhau, gây viêm nhiễm toàn bộ hệ thống cơ quan sinh dục của người phụ nữ như viêm âm đạo cổ tử cung, viêm tại tử cung, thậm chí tràn ổ bụng. Đặc biệt, vi khuẩn khiến vòi trứng thành ổ viêm nhiễm và gây tắc ứ mủ, dẫn đến vô sinh.

Hình minh họa vi khuẩn lậu Neisseria gonorrhoeae. Ảnh: CDC

Theo nghiên cứu về hành vi sức khỏe học sinh do Bộ Y tế và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thực hiện, trong 6 năm, tỷ lệ quan hệ tình dục lần đầu trước 14 tuổi tăng gấp hai lần, từ 1,45% năm 2013 lên 3,51% năm 2019. Trong số học sinh từng quan hệ tình dục, hơn 42% có sử dụng bao cao su và 44% sử dụng các phương pháp ngừa thai khác, thấp hơn so với năm 2013.

Quan hệ tình dục sớm, không có biện pháp bảo vệ, hoặc chỉ dùng bao cao su khi xuất tinh làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục như HIV, lậu, giang mai, HPV, viêm gan B.... Nữ giới có nguy cơ mang thai ngoài ý muốn, dễ dị tật thai nhi, dễ đẻ non, sảy thai, suy dinh dưỡng, stress, trầm cảm...

Trường hợp nạo phá thai ở tuổi còn nhỏ dễ dẫn đến vô sinh, hiếm muộn, thậm chí tử vong. Độ tuổi này, trẻ cũng không có điều kiện kinh tế tốt, nhiều người giấu giếm gia đình dẫn đến thiếu thốn sự chia sẻ và cảm thông.

Để đảm bảo an toàn, bác sĩ khuyên không nên quan hệ tình dục trước tuổi 20 (đối với nam) và trước 18 tuổi (nữ). Gia đình nên giáo dục giới tính để tự bảo vệ, độ tuổi phù hợp 6-9 tuổi (trước thời điểm trẻ dậy thì).

Ngoài việc quan hệ tình dục an toàn, bạn cần chú ý các biểu hiện như đau bụng, ra khí hư đổi màu, có mùi... Một số trường hợp không thể xác định bệnh bằng mắt thường, bắt buộc phải làm xét nghiệm tìm vi khuẩn. Chị em nên đi khám phụ khoa định kỳ ít nhất mỗi năm, kể cả không có triệu chứng. Các cặp vợ chồng nên khám sức khỏe tiền hôn nhân để loại bỏ bất thường.

Minh An