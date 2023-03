Mắc bệnh phụ khoa do quan hệ tình dục sớm

Chia sẻ với bác sĩ Phan Chí Thành, khoa Khám bệnh, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, thiếu nữ cho biết quan hệ tình dục từ năm học lớp 8, đến nay đã có 4 bạn trai. Tuy nhiên, cô gái và bạn tình không dùng các biện pháp bảo vệ, do tin tưởng vào sự chung thủy của nhau. Để tránh thai, cặp đôi dùng biện pháp xuất tinh ngoài.

Bác sĩ chẩn đoán thiếu nữ bị viêm nhiễm nặng nề do nấm, chỉ định một số xét nghiệm chuyên sâu khác để kiểm tra chức năng sinh sản.

Theo bác sĩ Thành, thực trạng giới trẻ "tránh thai bằng niềm tin" như trường hợp trên không ít. Hầu hết người trẻ thiếu kiến thức và hiểu biết về cách phòng bệnh lây qua đường tình dục. Trong khi tuổi dậy thì của trẻ em hiện đến sớm hơn các thế hệ trước, thì não bộ của trẻ vẫn chưa phát triển cùng tốc độ.

"Điều này dẫn đến xung đột giữa sự kiểm soát bộ não với đòi hỏi nhu cầu cơ thể, khiến nhiều trẻ không biết tự bảo vệ mình", bác sĩ Thành nói. Cũng do não bộ đang phát triển, thanh thiếu niên thường hành động theo sự bốc đồng và chấp nhận rủi ro không đáng có.

Trước đây, bé gái học lớp 8, 9 mới có kinh nguyệt, bé trai lớp 11-12 mới vỡ giọng, thì hiện bé gái lớp 5, 6 đã dậy thì, còn các em nam lớp 7, 8 đã cao lớn và vỡ giọng. Đây là thời điểm bùng nổ chức năng hoạt động tình dục, các hormone tiết ra cực kỳ mạnh mẽ, thúc đẩy ham muốn.

Do vấn đề về giới tính khá nhạy cảm, đa số phụ huynh không giải thích cụ thể hoặc trốn tránh dạy con. Điều này vô tình khiến trẻ tò mò, không chọn lọc được thông tin tốt, nhất là trong thời đại mạng xã hội phát triển.

Bác sĩ Thành thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: Minh An

Năm 2022, hai bệnh viện da liễu lớn tại TP HCM và HN, ghi nhận số học sinh, sinh viên đến khám vi các bệnh lây truyền qua đường tình dục tăng 30% so với các năm trước đó. Theo nghiên cứu về hành vi sức khỏe học sinh do Bộ Y tế và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thực hiện, kết quả công bố năm ngoái, tỷ lệ quan hệ tình dục lần đầu trước 14 tuổi tăng gấp hai lần, từ 1,45% năm 2013 lên 3,51% năm 2019.

Quan hệ tình dục sớm nhưng không có kiến thức và biện pháp bảo vệ dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng. Trẻ gái có nguy cơ mang thai ngoài ý muốn, nguy cơ dị tật thai nhi cao. Độ tuổi này cũng không có điều kiện kinh tế tốt, nhiều người giấu gia đình dẫn đến thiếu sự chia sẻ và cảm thông, ảnh hưởng tinh thần. Trẻ trai có nguy cơ tổn thương dương vật và mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục như HIV, lậu, giang mai, HPV, viêm gan B. Phương pháp xuất tinh ngoài có thể khiến mang thai ngoài ý muốn.

Để đảm bảo an toàn, bác sĩ khuyên không nên quan hệ tình dục trước tuổi 20 đối với nam và trước 18 tuổi đối với nữ. Đây là độ tuổi được pháp luật cho phép kết hôn. Lúc này, cơ thể đã hoàn chỉnh, giới trẻ có chuẩn bị về thể chất, tâm lý, kiến thức sinh sản để bảo vệ bản thân và đối tác. Gia đình, nhà trường cũng gần gũi, quan tâm giáo dục giới tính cho trẻ.

Minh An