Ma Dong Seok bí mật kết hôn

Ma Dong Seok, tài tử Hàn đóng "Train to Busan", tiết lộ đã kết hôn với huấn luyện viên thể hình Ye Jung Hwa.

Theo JoongAng, tại lễ trao giải Beautiful Artist Awards hôm 20/10 tại Hàn Quốc, Ma Dong Seok thắng hạng mục Nghệ sĩ điện ảnh của năm. Phát biểu khi nhận giải, Ma Dong Seok cảm ơn các cộng sự và "người vợ yêu thương" của anh - Ye Jung Hwa.

Ma Dong Seok và vợ. Ảnh: Harpers Bazaar

Sau đó, qua công ty quản lý, tài tử 51 tuổi cho biết đăng ký kết hôn với Ye Jung Hwa năm 2021. Vì lịch trình bận rộn, đôi vợ chồng trì hoãn đám cưới, đang chọn ngày thích hợp để cử hành hôn lễ.

Ma Dong Seok và Ye Jung Hwa hẹn hò hơn 5 năm trước khi thành vợ chồng. Jung Hwa kém bạn đời 17 tuổi, là huấn luyện viên thể hình nổi tiếng. Hai người bén duyên vì cùng đam mê thể thao.

Ma Dong Seok trong "Train to Busan" Ma Dong Seok trong "Train to Busan". Video: Viruz Production

Ma Dong Seok được mệnh danh "vua phòng vé" xứ Hàn nhờ nhiều tác phẩm ăn khách, như Train to Busan, The Outlaws, Along With The Gods 2, The Gangster, The Cop, The Devil, The Bad Guys: Reign of Chaos... Theo JoongAng Ilbo, thành công của Ma Dong Seok đến từ lối diễn khác biệt, sự chăm chỉ và chuyên nghiệp. Khán giả yêu thích tài tử nhờ các nét trái ngược: vừa đáng sợ, vừa dễ thương.

Như Anh (theo JoongAng)