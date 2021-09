M.A.C. ra bộ trang điểm tôn vinh Whitney Houston

Hãng mỹ phẩm M.A.C. dự kiến ​​ra mắt dòng trang điểm tôn vinh Whitney Houston vào năm 2022.

Theo People, M.A.C. hợp tác nhà sản xuất Pat Houston - chị dâu kiêm quản lý cũ của Whitney Houston, sáng tạo dòng sản phẩm tái hiện phong cách trang điểm gắn liền biểu tượng âm nhạc quá cố ở thập niên 1980. Bộ sản phẩm cũng được sử dụng trong dự án phim tiểu sử I Wanna Dance with Somebody về cuộc đời Whitney Houston, dự kiến ra mắt năm sau.

Nhan sắc Whitney Houston ở tuổi 23 dưới ống kính của nhiếp ảnh gia Steven Meisel. Diva thường vẽ mắt khói, thoa son đỏ. Ảnh: Vogue

Pat Houston nói với People: "Những ý tưởng sắp thành hiện thực là điều Whitney luôn muốn làm. Whitney ủng hộ việc phụ nữ làm đẹp, dù ở sự kiện lớn hay hàng ngày. Cô ấy thích trang điểm môi và mắt với màu sắc nổi bật. Son môi đỏ mang tính biểu tượng luôn là niềm đam mê của Whitney".

Theo Pat Houston, Whitney yêu trang điểm và tiếp xúc với mỹ phẩm từ khi làm người mẫu ở tuổi thiếu niên. Niềm yêu thích này được truyền cảm hứng từ mẹ cô - bà Cissy Houston. Cô thường quan sát cách những người xung quanh làm đẹp. Khi trưởng thành, danh ca coi trang điểm là một phần trong phong cách nghệ thuật.

Trong suốt sự nghiệp, cố nghệ sĩ được xem là người nắm bắt và tiên phong các xu hướng làm đẹp thời thượng, từ mái tóc xoăn bông xù tới kiểu vẽ mắt màu neon. Những năm 1990, Whitney Houston gây ấn tượng với son nâu trầm - phong cách gây sốt một thời.

'Greatest Love Of All' - Whitney Houston Whitney Houston thể hiện "Greatest Love Of All". Video: WH

Whitney Houston sinh ngày 9/8/1963 tại New Jersey, Mỹ, là con của ca sĩ giáo đoàn Cissy Houston.Cô thành công với nhạc pop ballad, dance và R&B. 48 năm sống, diva da màu nhận 415 giải thưởng lớn nhỏ, nhưng cũng trải qua những tháng ngày tồi tệ vì rượu, ma túy và người chồng vũ phu. Whitney có ảnh hưởng lớn tới thế hệ ca sĩ đàn em, từ Mariah Carey tới Christina Aguilera.

I Wanna Dance with Somebody do Kasi Lemmons đạo diễn và Pat Houston sản xuất. Tên phim đồng thời là tên ca khúc nổi tiếng của nữ ca sĩ ra mắt năm 1987. Anthony McCarten đảm nhận vai trò biên kịch dự án. Ông từng xây dựng kịch bản cho một số phim tiểu sử nổi tiếng như Darkest Hour (2017) về cựu Thủ tướng Anh Winston Churchill và Bohemian Rhapsody (2018) về Freddie Mercury - trưởng nhóm Queen.

Họa Mi (theo People)