CD thứ ba của Whitney Houston đạt chứng nhận bạch kim

CD "Whitney" của cố danh ca Whitney Houston đạt chứng nhận bạch kim - bán được 10 triệu bản - hôm 28/10.

Theo Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Mỹ (RIAA), Whitney Houston là ca sĩ da màu đầu tiên có ba album đạt chứng nhận bạch kim, gồm Whitney Houston (1985, bán 12 triệu bản), The Bodyguard (1992, 18 triệu bản) và mới nhất là Whitney (1987, 10 triệu bản).

Whitney là album thứ hai trong sự nghiệp diva, do hãng Arista Records phát hành năm 1987. Khi ấy, các nhà phê bình âm nhạc không đánh giá cao album vì cho rằng CD không có nhiều đột phá so với album đầu tay ra mắt trước đó hai năm.

Whitney Houston hát Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me) Whitney Houston hát "Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me)". Video: Youtube.

Dù vậy, Whitney đạt thành công thương mại lớn. Bốn đĩa đơn của album đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100 là: Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me), Did not We near Have It All, So Emotional, Where Do Broken Hearts Go. Hồi tháng 2/2012, sau khi Whitney Houston qua đời, album vào bảng xếp hạng Billboard 200, đứng ở vị trí số 122.

Bìa CD "Whitney". Ảnh: Arista Records.

Whitney Houston sinh ngày 9/8/1963 tại New Jersey, Mỹ, là con của ca sĩ giáo đoàn Cissy Houston, chị em họ của diva nhạc pop thập kỷ 1960 Dionne Warwick và là con đỡ đầu của huyền thoại âm nhạc Aretha Franklin. Chất giọng đặc biệt của Whitney giúp cô thành công ở các phong cách nhạc pop ballad, dance và R&B. 48 năm sống trên đời, diva da màu nhận được 415 giải thưởng lớn nhỏ, nhưng cũng trải qua những tháng ngày tồi tệ vì rượu, ma túy và ông chồng vũ phu. Whitney có ảnh hưởng lớn tới thế hệ ca sĩ đàn em, từ Mariah Carey tới Christina Aguilera.

Hà Thu (theo AP)