Lynk & Co 06 và lựa chọn SUV cỡ B tại thị trường Việt Nam









Vài năm gần đây, phân khúc xe gầm cao cỡ B ghi nhận sự tăng trưởng doanh số ở thị trường Việt Nam nhờ tính đa dụng, giá bán dễ tiếp cận, phù hợp nhóm khách lần đầu sử dụng ôtô. Trong đó, Lynk & Co 06 là một trong những dòng xe mới nhất tham chiến ở phân khúc này, bên cạnh những đối thủ từ Nhật Bản như Toyota Yaris Cross hay Honda HR-V. Honda HR-V có giá bán cao hàng đầu phân khúc với ba phiên bản, giá từ 699 triệu đến 835 triệu đồng. Toyota Yaris Cross hai phiên bản, giá 650-728 triệu đồng. Khoảng giá của Lynk & Co 06 nằm giữa hai đối thủ, ở mức 679-739 triệu đồng. Đâu là lợi thế giúp Lynk & Co tự tin cạnh tranh trong phân khúc tăng trưởng nóng tại thị trường Việt Nam?

Từ trái qua, Honda HR-V, Lynk & Co 06 và Toyota Yaris Cross.

Gia nhập thị trường Việt Nam, Lynk & Co 06 mang đến làn gió mới trong phân khúc, đặc biệt ngôn ngữ thiết kế mang phong cách riêng của hãng với tinh thần thể thao.

Điểm nhấn ở ngoại thất là hệ thống đèn LED nhận diện ban ngày "Aurora Borealis". Mặt ca-lăng chia làm hai phần với đèn chiếu sáng và đèn định vị ban ngày tách biệt. Nắp ca-pô nhô cao ở rìa hai bên giúp người lái dễ dàng căn xe khi di chuyển hàng ngày trong phố đông. Nhìn từ bề ngang, Lynk & Co 06 mang đôi chút đường nét thiết kế tương đồng Volvo XC40 phiên bản thuần điện. Toàn bộ hệ thống đèn ngoại thất trên Lynk & Co 06 là dạng LED. Về kích thước, mẫu SUV cỡ B của Lynk & Co sở hữu chiều dài, rộng và cao lần lượt 4.340 x 1.820 x 1.625 mm, trục cơ sở 2.540 mm. Kích thước này khá tương đồng các đối thủ trong phân khúc, nhưng lợi thế ở chiều rộng (bề ngang) lớn nhất, tạo cảm giác thể thao. Xe sử dụng treo sau dạng đa liên kết độc lập nhằm tăng trải nghiệm êm ái, so với đối thủ dùng loại thanh dầm xoắn phụ thuộc.

Không gian nội thất Lynk & Co 06 không nhiều chi tiết rườm rà mà có độ hoàn thiện tốt ở thiết kế và vật liệu, mang phong cách của các dòng xe cao cấp. Đây cũng là mẫu xe duy nhất phân khúc có cần số điện tử, toàn bộ các hàng ghế bọc da và chỉnh điện hàng ghế đầu. Chất trẻ trung của Lynk & Co 06 thể hiện ở màn hình giải trí dạng cảm ứng kích thước 12,3 inch và màn hình trung tâm người lái LCD 10,25 inch với giao diện thú vị, dễ quan sát. Trong phân khúc SUV cỡ B tại Việt Nam, duy nhất Lynk & Co 06 sử dụng hộp số tự động ly hợp kép DCT 7 cấp dạng ướt (ngâm dầu), nhằm hạn chế tối đa tình trạng quá nhiệt, dễ trượt số thường gặp phải ở loại ly hợp khô. Theo đó, cấu tạo bộ ly hợp trên Lynk & Co 06 gồm hai bộ, mỗi bộ chịu trách nhiệm cho một dãy số chẵn và lẻ. Đến số nào, ly hợp đó sẽ đóng để chuyển số, giúp các số luôn trong trạng thái sẵn sàng để kết nối, tối ưu khả năng tăng tốc và chuyển số mượt mà. Ngoài ra, khi di chuyển ở dải tốc độ thấp, loại hộp số này cũng giúp tối ưu mức tiêu hao nhiên liệu.

Điểm nhấn được nhiều người dùng quan tâm đến Lynk & Co 06 thời gian qua là công nghệ an toàn và khả năng bảo vệ hành khách trong những vụ va chạm. Theo đó, mẫu xe này sử dụng nền tảng khung gầm B-segment Modular Architecture (BMA), được phát triển từ nền tảng CMA trứ danh của Volvo, dưới sự dẫn dắt của Kent Bovellan, cựu Kỹ sư trưởng nền tảng của Volvo với hơn 30 năm kinh nghiệm. Theo hãng, nền tảng khung gầm trên Lynk & Co 06 sử dụng 63,4% thép cường độ cao và siêu cao, bao gồm 15,76% thép boron siêu cường, ôm trọn lấy khoang lái trên cột A và B. Trong đó, Boron là một loại á kim có sức chịu kéo giãn cao nhất trong các loại vật chất ngày nay, giúp độ bền khung thân của Lynk & Co 06 đạt mức 1.600 Mpa – con số đặc trưng của thép Boron sau dập nóng. Ngoài ra, mẫu xe này cũng sở hữu 13 giải pháp chống lật, giúp người lái an tâm hơn khi vận hành ở đa dạng điều kiện đường sá.

Ngoài nền tảng khung gầm, mẫu xe của Lynk & Co có còn sở hữu hàm lượng công nghệ an toàn hàng đầu trong phân khúc. Những tính năng trên xe như ga tự động thích ứng, phanh khẩn cấp tự động (kèm tính năng phát hiện người đi bộ), cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo chệch/hỗ trợ giữ/chuyển làn, đèn pha tự động, cảnh báo điểm mù, cảnh báo va chạm phía sau, cảnh báo phương tiện tới gần, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau... Đi cùng là hệ thống camera toàn cảnh 540 độ, bao gồm chế độ giả lập quan sát dưới gầm. Đây là hai mẫu xe trong phân khúc SUV cỡ B có tùy chọn động cơ hybrid, hướng tới yếu tố tiết kiệm nhiên liệu. Trong đó, Honda HR-V hybrid có giá bán cao nhất phân khúc – 835 triệu đồng và Yaris Cross HEV giá 728 triệu đồng. Ở phiên bản động cơ xăng thông thường, hai mẫu xe đều dùng động cơ nạp khí tự nhiên, dung tích 1.5 và hộp số vô cấp CVT.

Honda HR-V có thiết kế chủ đạo là những đường nét bo tròn, cụm đèn chiếu sáng LED dạng chóa phản xạ vuốt đều sang hai bên. Nội thất có ghế da, ở bản cao cấp RS và L có kết nối giải trí Honda Connect, gồm 8 loa, cổng USB, màn hình giải trí 8 inch. Bản hybrid dùng động cơ 1.5 công suất 105 mã lực và mô-tơ điện, trong khi bản động cơ đốt trong dùng máy 1.5 công suất 119 mã lực và sức kéo 145 Nm. Về công nghệ an toàn, Honda HR-V có các tính năng ADAS cơ bản như: phanh giảm thiểu va chạm, đèn chiếu sáng thích ứng, kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn, báo xe phía trước khởi hành. Các trang bị an toàn khác có camera quan sát làn đường, cảnh báo báo áp suất lốp, kiểm soát lực kéo, 8 túi khí, cân bằng điện tử.

Toyota Yaris Cross mang dáng vẻ góc cạnh hơn, thể hiện ở cụm đèn chiếu sáng, đèn sương mù và thiết kế phần đuôi xe. Những thay đổi này được Toyota cải tiến nhằm tiếp cận nhóm người dùng trẻ. Nội thất bố trí theo hướng thực dụng, có màn hình người lái 7 inch và màn hình giải trí 10,1 inch đặt nổi. Các trang bị khác ở nội thất có: điều hòa tự động, lẫy số vô-lăng (bản máy xăng), sạc không dây, phanh tay điện tử... Mẫu gầm cao cỡ B bán ở Việt Nam được phát triển trên nền tảng khung gầm DNGA của Daihatsu – hãng con Toyota. Trong khi ở thị trường châu Âu, Yaris Cross lại dùng nền tảng khung gầm TNGA của Toyota. Bản máy xăng lắp động cơ 1.5 công suất 105 mã lực, trong khi bản hybrid kết hợp máy xăng 1.5 (90 mã lực, 121 Nm) với một môtơ điện (79 mã lực, 141 Nm). Cả hai cùng sử dụng hộp số tự động vô cấp. Trang bị an toàn của Yaris Cross có: cảnh báo tiền va chạm, lệch làn, hỗ trợ giữ làn, đèn pha thích ứng, điều khiển hành trình, báo phương tiện phía trước khởi hành, camera 360, báo điểm mù. Các trang bị an toàn khác có phanh ABS/EBD/BA, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến lùi, 6 túi khí...

Khi dải sản phẩm trong phân khúc gầm cao cỡ B ngày càng được mở rộng, người dùng Việt Nam sẽ có thêm nhiều lựa chọn phù hợp nhu cầu và mục đích của bản thân. Đánh giá về tính an toàn của các mẫu xe trong phân khúc, các chuyên gia cho biết, khả năng bảo vệ người lái khi xảy ra va chạm là yếu tố quan trọng hàng đầu trên mọi dòng xe, đặc biệt phân khúc cỡ B dành cho gia đình và người lần đầu sử dụng ôtô. "Các tính năng an toàn bổ trợ như ADAS có thể là tùy chọn thêm ở các phiên bản, nhưng nền tảng khung gầm - chốt chặn cuối cùng bảo vệ hành khách là yếu tố không thể nâng cấp ở các mẫu xe", Tiến Trần, chuyên gia hướng dẫn lái xe an toàn cho biết. "Lớp khách trẻ ngày nay cởi mở hơn trong việc lựa chọn ôtô, muốn cảm nhận và trải nghiệm những giá trị thực tế của sản phẩm. Đó là mảnh đất giúp các thương hiệu mới có thể cạnh tranh sòng phẳng với các hãng lâu đời trong việc mang đến những giá trị mới cho người tiêu dùng".

