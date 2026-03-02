Lynk & Co 06 dùng nền tảng khung gầm BMA do Geely phát triển, kế thừa an toàn của nền tảng CMA từ Volvo, nhằm đảm bảo an toàn khi xảy ra va chạm.

Nếu hệ thống an toàn chủ động (như ADAS) có thể bổ sung theo từng phiên bản, thì nền tảng khung gầm (platform) là yếu tố cố định trên mọi mẫu xe, không có sự khác biệt nào giữa các phiên bản. Hệ khung gầm cũng là "trái tim" của hệ thống an toàn trên mọi chiếc ôtô, giúp giữ tính mạng cho hành khách bên trong khi xảy ra va chạm.

Sự quan trọng của nền tảng khung gầm gây chú ý sau vụ tai nạn của một chiếc Lynk & Co 06 được camera hành trình ghi lại, khi đang di chuyển từ Tuy Hòa đến TP HCM. Theo đó, chiếc Lynk & Co 06 bị xe khách đâm từ phía sau, lộn 6 vòng và lọt xuống mương nước bên đường. Bên trong xe có ba người lớn và một em bé 4 tháng tuổi, tất cả đều bước ra khỏi xe an toàn và không gặp thương tích nghiêm trọng.

Lynk & Co 06 bảo vệ hành khách trong tai nạn lật 6 vòng Vụ tai nạn qua camera từ xe khách. Nguồn: người dân cung cấp

Thông qua hình ảnh và video hiện trường, chiếc Lynk & Co 06 đã bung toàn bộ túi khí, bao gồm các túi khí rèm. Tuy nhiên, cột A, cột B và phần nóc xe không "sập", đồng thời cabin không bị biến dạng nghiêm trọng – yếu tố quan trọng nhất giúp những người trên xe có thể ra ngoài an toàn. Chuyên gia ôtô Nguyễn Mạnh Thắng cho rằng, thông qua video, phần đầu xe bị biến dạng khá mạnh sau khi chiếc Lynk & Co 06 bị va chạm từ phía sau, dồn lên đâm vào xe trước dẫn đến mất lái.

"Trong thiết kế ôtô có khái niệm ‘vùng hấp thụ xung lực’, được tạo ra để hy sinh phần đầu và đuôi xe nhằm phân tán lực va chạm, không truyền trực tiếp vào bên trong cabin để bảo vệ hành khách", chuyên gia Nguyễn Mạnh Thắng cho biết. "Triết lý lồng an toàn và biến dạng có kiểm soát được phản ánh rõ ràng trong tình huống này. Khi xe lộn nhiều vòng và chịu lực đa hướng, độ cứng xoắn rất quan trọng. Nếu thân xe yếu, mái có thể sập khiến cửa kẹt, cabin biến dạng nghiêm trọng và vụ va chạm sẽ hoàn toàn khác".

Hiện trường chiếc Lynk & Co 06 sau vụ tai nạn. Ảnh: người dân cung cấp

Khái niệm "Lồng an toàn" mà vị chuyên gia nhắc tới, là yếu tố được áp dụng khi tạo ra hệ khung gầm BMA, để phần đầu và đuôi xe là nơi hấp thụ xung lực, trong khi khoang cabin thiết kế chắc chắn để ôm trọn lấy người ngồi bên trong.

Nền tảng khung gầm BMA độc quyền trên Lynk & Co 06

Lynk & Co 06 sử dụng nền tảng khung gầm B-segment Modular Architecture (BMA), được phát triển từ nền tảng CMA trứ danh của Volvo, dưới sự dẫn dắt của Kent Bovellan, cựu Kỹ sư trưởng nền tảng của Volvo với hơn 30 năm kinh nghiệm.

Nền tảng BMA dù không phải của Volvo, nhưng được thừa hưởng triết lý an toàn của hãng Bắc Âu, đều thuộc sở hữu của Geely Holding. Đây là kết quả của 4 năm nghiên cứu và phát triển sản phẩm, có sự tham gia của gần 100 chuyên gia về kiến trúc mô-đun tại Geely Holdings.

Kết cấu và vị trí các loại thép được sử dụng trên nền tảng khung gầm BMA của Lynk & Co 06. Ảnh: Lynk & Co

Theo hãng, nền tảng khung gầm trên Lynk & Co 06 sử dụng 63,4% thép cường độ cao và siêu cao, bao gồm 15,76% thép boron siêu cường, ôm trọn lấy khoang lái trên cột A và B. Trong đó, Boron là một loại á kim có sức chịu kéo giãn cao nhất trong các loại vật chất ngày nay, giúp độ bền khung thân của Lynk & Co 06 đạt mức 1.600 Mpa – con số đặc trưng của thép Boron sau dập nóng. Ngoài ra, mẫu xe này cũng sở hữu 13 giải pháp chống lật, giúp người lái an tâm hơn khi vận hành ở đa dạng điều kiện đường sá.

Qua vụ tai nạn, nền tảng BMA được ví như "chiếc lồng" ôm lấy hành khách bên trong, như tấm khiên ngăn những tác động ngoại lực đến từ bên ngoài. Ngoài ra, sự bổ trợ của hệ thống 6 túi khí và dây đai an toàn đã giúp giảm khả năng chấn thương nặng cho người ngồi bên trong.

Khoang cabin không bị biến dạng nhiều, giúp người ngồi bên trong có thể mở cửa và thoát ra ngoài an toàn sau tai nạn. Ảnh: người dân cung cấp

"Trong các vụ tai nạn luôn có yếu tố may mắn và không chiếc xe nào là bất khả xâm phạm. Điều tôi đánh giá cao chiếc xe ở tình huống này không phải là "chiếc xe thần thánh" ra sao, mà nó cho chúng ta thấy cách một chiếc SUV Trung Quốc cỡ B có thể bảo vệ hành khách trong vụ tai nạn phức tạp", một vị chuyên gia ôtô cho biết. "Câu trả lời nằm ở thực tế, lồng cabin còn nguyên vẹn và người ngồi bên trong đã an toàn, bao gồm một em nhỏ. Nền tảng BMA trên Lynk & Co 06 đã làm đúng nhiệm vụ mà nó sinh ra - bảo vệ an toàn cho hành khách khi xảy ra tai nạn".

Tại Việt Nam, Lynk & Co 06 có giá bán hơn 700 triệu đồng, là dòng xe được hãng kỳ vọng bình dân hóa các tiêu chuẩn an toàn cao cấp.

Quang Anh