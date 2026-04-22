Lynk & Co 02 - CUV coupe thuần điện sắp bán tại Việt Nam

Các đại lý đang nhận cọc 02, mẫu CUV thuần điện cỡ nhỏ có tầm hoạt động 430-530 km, dự kiến ra mắt khoảng tháng 6.

Lynk & Co 02 nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc, nơi xe phân phối với tên gọi Z20. Khi bán ra tại Việt Nam, đây là ôtô thuần điện đầu tiên của thương hiệu con thuộc tập đoàn Geely và đang được phân phối bởi Tasco Auto.

02 có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.460 x 1.845 x 1.573 mm, trục cơ sở 2.755 mm. Với những thông số này, mẫu xe Lynk & Co ngang ngửa các mẫu xe cỡ C về trục cơ sở, ví dụ như Hyundai Tucson, BYD Sealion 6, nhưng chiều dài tổng thể và chiều rộng chỉ ngang xe cỡ B+ như Toyota Corolla Cross. Riêng chiều cao thấp hơn mẫu xe nhà Toyota do thiết kế coupe.

Nhà sản xuất Trung Quốc định vị Lynk & Co 02 hướng đến khách hàng trẻ ở đô thị. Phong cách tạo hình xe năng động, mượt mà, phần đuôi vuốt thấp, cửa kính không viền. Xe có hệ số cản gió 0,25 Cd, tức ngang ngửa các mẫu sedan.

Khoảng sáng gầm 02 đạt 187-191 mm (tùy phiên bản pin). Xe trang bị treo trước MacPherson và sau là đa liên kết 5 điểm. Dưới ca-pô là khoang chứa đồ dung tích 23 lít.

Thiết kế khoang lái 02 tương tự các mẫu xe của Lynk & Co đã phân phối ở Việt Nam. Màn hình giải trí trung tâm 15,4 inch là nơi điều khiển hầu hết các chức năng. Sau vô-lăng là màn hình tốc độ 10,2 inch.

Tất cả ghế trên xe đều bọc da. Ở các bản cao, 02 có màn hình HUD trên kính lái, âm thanh High-end 14 loa của Harmon Kardon, cửa sổ trời toàn cảnh.

Lynk & Co 02 lắp môtơ ở cầu sau. Ở bản cao, xe có công suất 335 mã lực, mô-men xoắn 373 Nm. Đi kèm là bộ pin 61,47 kWh, cho tầm hoạt động 530 km.

Bản thấp hơn lắp môtơ mạnh 235 mã lực, mô-men xoắn 300 Nm, pin 51,2 kWh, tầm hoạt động 430 km.

Theo các nhân viên tư vấn bán hàng Lynk & Co, 02 dự kiến có hai phiên bản tại Việt Nam. Giá bán chính thức chưa có, một số đại lý nói con số khoảng 900 triệu đồng.

Hiện các mẫu CUV cỡ C bán chạy hàng đầu phân khúc như Mazda CX-5 giá 699-979 triệu đồng, Ford Territory giá 739-875 triệu đồng. Toyota Corolla Cross ở phân khúc CUV cỡ B+ giá 820-865 triệu đồng.

