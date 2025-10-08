Lynda Trang Đài 'không chống lại cáo buộc trộm cắp'

Lynda Trang Đài ký văn bản không chống lại cáo buộc cô trộm cắp vặt, có thể đối diện án một năm tù và (hoặc) tối đa 1.000 USD tiền phạt.

Trang web của Thư ký Tòa án Quận Cam, bang Florida đăng tải hồ sơ cho biết ca sĩ Lynda Trang Đài đệ trình văn bản Không chống lại cáo buộc (Plea of No Contest In Absentia) lên tòa vào ngày 6/10 (giờ địa phương). Hồ sơ được nộp với yêu cầu Lynda Trang Đài không cần có mặt tại tòa.

Theo tài liệu được nộp lên tòa án, cô cho biết đã thảo luận nội dung đơn viết tay với luật sư đại diện - bà Josephine Arroyo, Esquire. Ca sĩ chấp nhận không chống lại cáo buộc (pled no contest) đối với khoản một - Trộm cắp vặt (Petit Theft). Đây được xem là tội nhẹ cấp độ một (first-degree misdemeanor), theo quy chế Florida.

"Plea of No Contest in Absentia" thường áp dụng đối với các tội nhẹ hoặc các trường hợp cụ thể mà tòa án cho phép. Ở tình huống này, bị cáo không thừa nhận có tội nhưng cũng không phản đối các cáo buộc. Về cơ bản, bị cáo chấp nhận phán quyết và hình phạt của tòa án.

Ca sĩ cũng cho biết nhận thức rõ sẽ đối mặt hình phạt tối đa cho tội danh này là một năm tù giam và (hoặc) tiền phạt không quá 1.000 USD (hơn 26 triệu đồng). Trong văn bản đệ trình, Lynda Trang Đài xác nhận không gặp vấn đề về thể chất hoặc tâm lý nào khiến cô không thể hiểu được bản chất của quá trình tố tụng chống lại cô.

Ca sĩ Lynda Trang Đài. Ảnh: Facebook Lynda Trangdai Le

Trước đó, trang web của Thư ký Tòa án Quận Cam, bang Florida cho biết Lynda Trang Đài bị từ chối tham gia Chương trình Can thiệp trước xét xử (Pre-Trial Intervention Program, viết tắt là PTI, hay là Pre-Trial Diversion, viết tắt PTD) với lý do không đáp ứng các tiêu chí do Văn phòng Biện lý Tiểu bang đặt ra.

Trong một văn bản ngày 15/9 của Sở Cải huấn quận Orange (Orange county corrections department), cán bộ chương trình Jessica Chillon đánh dấu mục: "Bị đơn không đủ điều kiện do tiền án tiền sự", với lời giải thích Lynda Trang Đài đã vướng tội "Trộm cắp vặt" (Petit Theft) trước đây. Ngày 14/8, Lynda cùng luật sư nộp đơn kiến nghị yêu cầu tòa án đình chỉ vụ án của cô. Lý do, cô đang trong quá trình nộp đơn xin tham gia và hoàn thành PTD.

Theo Điều 8, Chương 948, Luật Tiểu bang Florida, PTD được áp dụng cho một số người phạm tội (thường là người phạm tội lần đầu hoặc các tội ít nghiêm trọng) để họ có cơ hội tránh bị truy tố hình sự. Cơ chế này nhằm giảm tải cho hệ thống tòa án, đồng thời vẫn bảo đảm trách nhiệm pháp lý và tạo cơ hội để người vi phạm sửa chữa hành vi mà không để lại án tích.

Người tham gia chương trình phải tuân thủ các điều kiện nhất định, có thể bao gồm tư vấn tâm lý, lao động công ích, bồi thường thiệt hại, cai nghiện, hoặc tham gia các khóa học giáo dục pháp luật và chấp hành chế độ giám sát. Nếu người vướng cáo buộc hoàn thành chương trình, công tố viên sẽ hủy bỏ cáo trạng hoặc không truy tố.

Hồi tháng 1, Ngô Lynda Trang Đài Lê, tức ca sĩ Lynda Trang Đài, bị cáo buộc trộm tài sản (thuộc nhóm hàng hóa, nông sản hoặc phương tiện vận chuyển, có giá trong khoảng 100-750 USD - khoảng 2,5 - 18,8 triệu đồng), tại một cửa hàng của Gucci.

Cuối tháng 2, ca sĩ lần đầu nói về sự việc, cho biết vội mua hàng để kịp giờ diễn nên vô tình cầm nhầm hộp đựng airpod 330 USD, khiến bị tố cáo là "trộm cắp vặt".

Ca sĩ Lynda Trang Đài 57 tuổi, sinh ở Huế, theo gia đình định cư ở Mỹ từ những năm 1970. Cô từng được so sánh với Madonna bởi phong cách gợi cảm, bốc lửa trên sân khấu. Nghệ danh Lynda của cô được lấy cảm hứng từ tên của diễn viên Mỹ Lynda Carter. Cô kết hôn ca sĩ Tommy Ngô, vợ chồng cô từng về nước đóng phim của đạo diễn Phương Điền.

Lynda Trang Đài hát "You're My Love, You're My Life" Lynda Trang Đài hát "You're My Love, You're My Life". Video: YouTube SergeySamoylov

Hoàng Dung