Lynda Trang Đài xin lao động công ích để được xóa tội 'trộm cắp'

MỹLynda Trang Đài nộp đơn xin chấp hành các hoạt động giáo dục pháp luật, lao động công ích và bồi thường thiệt hại để được bỏ cáo buộc "trộm cắp".

Trang web của Thư ký Tòa án Quận Cam, bang Florida cho biết tòa án đã xem xét và chấp thuận đề nghị để Lynda Trang Đài được tham gia Chương trình Chuyển hướng trước xét xử (Pre-Trial Diversion, viết tắt là PTD). Theo đó, ca sĩ chấp hành các hoạt động đào tạo, lao động công ích và bồi thường thiệt hại cho nguyên đơn thay cho việc chịu xét xử ở tòa.

Hồi tháng 1, Ngô Lynda Trang Đài Lê, tức ca sĩ Lynda Trang Đài, bị cáo buộc trộm cắp tài sản thuộc nhóm hàng hóa, nông sản hoặc phương tiện vận chuyển, có giá trong khoảng 100-750 USD (2,5 - 18,8 triệu đồng), tại một cửa hàng của Gucci ở bang này.

Cuối tháng 2, ca sĩ lần đầu nói về sự việc, cho biết vội mua hàng để kịp giờ diễn nên vô tình cầm nhầm hộp đựng airpod 330 USD, khiến bị tố cáo là "trộm cắp vặt".

Ngày 14/8, Lynda cùng luật sư nộp đơn kiến nghị yêu cầu tòa án đình chỉ vụ án hiện tại của cô. Lý do, cô đang trong quá trình nộp đơn xin tham gia và hoàn thành Chương trình PTD.

Theo Điều 8, Chương 948, Luật Tiểu bang Florida, PTD được áp dụng cho một số người phạm tội (thường là người phạm tội lần đầu hoặc các tội ít nghiêm trọng) để họ có cơ hội tránh bị truy tố hình sự. Cơ chế này nhằm giảm tải cho hệ thống tòa án, đồng thời vẫn bảo đảm trách nhiệm pháp lý và tạo cơ hội để người vi phạm sửa chữa hành vi mà không để lại án tích.

Người tham gia chương trình phải tuân thủ các điều kiện nhất định, có thể bao gồm tư vấn tâm lý, lao động công ích, bồi thường thiệt hại, cai nghiện, hoặc tham gia các khóa học giáo dục pháp luật và chấp hành chế độ giám sát. Nếu người vướng cáo buộc hoàn thành chương trình, công tố viên sẽ hủy bỏ cáo trạng hoặc không truy tố.

Ca sĩ Lynda Trang Đài. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ca sĩ Lynda Trang Đài 57 tuổi, sinh ở Huế, theo gia đình định cư ở Mỹ từ những năm 1970. Cô từng được so sánh với Madonna bởi phong cách gợi cảm, bốc lửa trên sân khấu. Nghệ danh Lynda của cô được lấy cảm hứng từ tên của diễn viên Mỹ Lynda Carter. Cô kết hôn ca sĩ Tommy Ngô, vợ chồng cô từng về nước đóng phim của đạo diễn Phương Điền.

Lynda Trang Đài hát 'Yêu dại khờ' Ca sĩ Lynda Trang Đài hát "Yêu dại khờ" (nhạc sĩ Quang Huy) khi về nước tham gia chương trình "Duyên dáng Việt Nam", năm 2005. Video: Duyên dáng Việt Nam

Hoàng Dung