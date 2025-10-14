Lynda Trang Đài bị phạt 273 USD vì tội trộm cắp vặt

MỹCa sĩ Lynda Trang Đài phải nộp 223 USD và phí tố tụng 50 USD vì tội trộm cắp vặt, theo phán quyết của Tòa án Quận Cam, bang Florida.

Trang web của Thư ký Tòa án Quận Cam, bang Florida, tối 13/10 (giờ địa phương) công bố kết quả Lynda Trang Đài bị cáo buộc trộm cắp vặt. Ca sĩ không có mặt tại tòa mà ủy quyền cho luật sư đại diện tham dự và nghe phán quyết.

Ca sĩ Lynda Trang Đài. Ảnh: Facebook Lynda Trang Đài

Tòa án xác định Lynda Trang Đài có hành vi vi phạm pháp luật nhưng không bị kết án hình sự. Theo phán quyết, cô phải nộp án phí 223 USD và phí tố tụng 50 USD, tổng cộng 273 USD (khoảng 7,1 triệu đồng) trước ngày 12/12. Nếu thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và không tái phạm, vụ án sẽ được đóng hoàn toàn, không để lại án tích.

Ngày 14/8, Lynda cùng luật sư nộp đơn kiến nghị yêu cầu tòa án đình chỉ vụ án của cô. Lý do, cô đang trong quá trình nộp đơn xin tham gia và hoàn thành PTD (Pre-Trial Diversion, viết tắt PTD) là Chương trình Can thiệp trước xét xử (hay còn được gọi là Pre-Trial Intervention Program, viết tắt là PTI). Chương trình được áp dụng cho một số người phạm tội (thường là người phạm tội lần đầu hoặc các tội ít nghiêm trọng) để họ có cơ hội tránh bị truy tố hình sự, theo luật tiểu bang Floria.

Tuy vậy, một văn bản ngày 15/9 của Sở Cải huấn quận Orange (Orange county corrections department), cán bộ chương trình Jessica Chillon đánh dấu mục: "Bị đơn không đủ điều kiện do tiền án tiền sự", với lời giải thích Lynda Trang Đài từng vướng tội "Trộm cắp vặt" (Petit Theft). Điều này khiến ca sĩ không đủ điều kiện để được chấp nhận tham gia PTD.

Văn phòng Biện lý yêu cầu Tòa án lên lịch phiên họp trước xét xử (pre-trial conference). Đây là bước tố tụng để các bên (công tố và bào chữa) gặp nhau nhằm thảo luận, điều đình.

Hồi tháng 1, Ngô Lynda Trang Đài Lê, tức ca sĩ Lynda Trang Đài, bị cáo buộc trộm tài sản thuộc nhóm hàng hóa, nông sản hoặc phương tiện vận chuyển, có giá trong khoảng 100-750 USD (2,5 - 18,8 triệu đồng), tại một cửa hàng của Gucci.

Cuối tháng 2, ca sĩ lần đầu nói về sự việc, cho biết vội mua hàng để kịp giờ diễn nên vô tình cầm nhầm hộp đựng airpod 330 USD, khiến bị tố cáo là "trộm cắp vặt".

Ca sĩ Lynda Trang Đài 57 tuổi, sinh ở Huế, theo gia đình định cư ở Mỹ từ những năm 1970. Nghệ danh Lynda của cô được lấy cảm hứng từ tên của diễn viên Mỹ Lynda Carter. Cô kết hôn ca sĩ Tommy Ngô, vợ chồng cô từng về nước đóng phim của đạo diễn Phương Điền.

Mai Nhật