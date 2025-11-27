Lyly tham gia chiến dịch mới của nước dưỡng tóc thuần chay Herbario

Ca sĩ Lyly đồng hành chiến dịch "Rụng tim đừng rụng tóc" của Herbario, truyền thông điệp về vẻ đẹp tự nhiên, tích cực và lành tính.

Mục tiêu của chiến dịch "Rụng tim đừng rụng tóc" là khuyến khích người trẻ chăm tóc theo hướng tự nhiên, lành tính, trọng tâm trong đó là dòng nước dưỡng tóc vỏ bưởi bồ kết thuần chay. Theo đại diện nhãn hàng, họ chọn LyLy làm gương mặt đại diện hoạt động này vì cô ghi điểm với phong cách trong sáng, tràn đầy năng lượng, có lượng fan đông đảo.

Ca sĩ Lyly trong bộ ảnh làm gương mặt đại diện chiến dịch mới. Ảnh: Herbario

Trong vai trò mới, LyLy cho biết cô đồng tình với quan điểm vẻ đẹp thật sự đến từ yếu tố tự nhiên, lành tính. "Sau quá trình tìm hiểu, tôi ấn tượng và thấy gần gũi vì Herbario là thương hiệu Việt thuần chay, ưu tiên nguyên liệu từ thiên nhiên quen thuộc như vỏ bưởi, bồ kết. Đây không chỉ là sản phẩm làm đẹp, mà còn là cách yêu bản thân lẫn môi trường", ca sĩ nói.

Trong loạt ảnh truyền thông cho sản phẩm và chiến dịch lần này, hình ảnh LyLy được khắc họa nhẹ nhàng, trong trẻo nhưng không kém phần hiện đại. Mái tóc suôn mượt, ánh nhìn tự tin và nụ cười rạng rỡ thể hiện đúng tinh thần Herbario hướng đến: "đẹp tự nhiên từ gốc - khỏe từ bên trong".

Dòng nước dưỡng tóc vỏ bưởi bồ kết thuần chay là trọng tâm chiến dịch. Ảnh: Herbario

Theo thông tin từ nhà sản xuất, dòng nước dưỡng tóc kết hợp tinh dầu vỏ bưởi, bồ kết và vitamin B5, hỗ trợ nuôi dưỡng chân tóc, giảm gãy rụng, thúc đẩy mọc tóc con. Dạng xịt nhẹ, hương tinh dầu bưởi dịu cùng đặc tính không gây bết dính phù hợp với nhu cầu chăm sóc tóc hàng ngày, kể cả với người có da đầu nhạy cảm.

Triết lý "Xanh lành tính - Đẹp tự nhiên" là định hướng cốt lõi trong nghiên cứu, phát triển sản phẩm của đơn vị. Trong đó, họ ưu tiên dùng nguyên liệu bản địa như vỏ bưởi, bồ kết, hoa đậu biếc, rau má..., đồng thời áp dụng quy trình sản xuất tuân thủ tiêu chí không gây hại tóc và da đầu.

Bên cạnh đó, đội ngũ Herbario đề cao yếu tố môi trường thông qua thiết kế bao bì tối giản, triển khai chương trình thu hồi chai đã qua sử dụng. Ban lãnh đạo xem hai hoạt động này là một phần trong câu chuyện phát triển bền vững, kết nối nhóm khách ưu tiên sản phẩm có tác động tích cực hơn đến môi trường.

Sản phẩm có mặt tại website của thương hiệu. Ảnh: Herbario

Cũng theo đại diện thương hiệu, chọn sản phẩm tự nhiên không chỉ đáp ứng nhu cầu làm đẹp mà còn thể hiện lối sống gắn với thiên nhiên, phù hợp xu hướng tiêu dùng có trách nhiệm.

"Chiến dịch Rụng tim đừng rụng tóc góp phần làm rõ hướng đi chúng tôi theo đuổi: chăm sóc tóc an toàn, đề cao sự lành tính và đặt yếu tố bền vững song hành với trải nghiệm người dùng. Hy vọng sự đồng hành của ca sĩ LyLy có thể giúp thông điệp trên đến gần người trẻ", người đại diện nói thêm.

LyLy tên thật Nguyễn Hoàng Lan, sinh năm 1996 tại Đà Nẵng. Cô từng hoạt động trong nhóm Hello Yellow trước khi tham gia Sing my song mùa 2 và gây chú ý với khả năng sáng tác. Các ca khúc nổi bật do cô sáng tác gồm: 24h, Không yêu đừng gây thương nhớ, Không sao mà em đây rồi, Missing you, Nếu anh không phiền, Anh nhà ở đâu thế, Sao anh chưa về nhà, Đen đá không đường...

Bên cạnh đó, cô còn sáng tác cho nhiều nghệ sĩ khác, góp phần tạo màu sắc riêng trong V-pop. Năm 2023, LyLy phát hành EP LoveLy. Hồi giữa năm, cô thi Em xinh say hi.

Đông Vệ