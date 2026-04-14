Lý Sơn cấm du khách trèo lên Cổng Tò Vò

Quảng NgãiChính quyền đặc khu Lý Sơn yêu cầu du khách ngừng leo trèo và đứng trên vòm đá Cổng Tò Vò nhằm bảo vệ di tích quốc gia này trước mùa du lịch cao điểm.

Cảnh báo trên được chính quyền đặc khu Lý Sơn, Quảng Ngãi đưa ra chiều 14/4. Ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch Đặc khu Lý Sơn cho biết Cổng Tò Vò từ lâu là điểm check in nổi tiếng, thu hút du khách khi đến đảo. Điểm đến nổi bật với vòm đá nham thạch tự nhiên vươn ra biển, mang vẻ đẹp hoang sơ và được xem là biểu tượng độc đáo hiếm nơi nào có.

Du khách đi trên cổng tò vò Lý Sơn để chụp ảnh. Ảnh: UBND đặc khu Lý Sơn

Tuy nhiên, việc các du khách bất chấp bảng cấm để leo trèo, đứng trên đỉnh cổng tiềm ẩn rủi ro tai nạn do bề mặt đá trơn trượt, gồ ghề, đồng thời gây áp lực trực tiếp lên cấu trúc đá tự nhiên đã tồn tại hàng triệu năm. Những tác động nhỏ nhưng lặp lại nhiều lần có thể làm suy yếu, thậm chí phá vỡ cảnh quan.

"Chúng tôi khuyến cáo du khách không đánh đổi sự an toàn cá nhân và giá trị di sản lấy những bức ảnh. Việc tuân thủ hướng dẫn, không leo trèo, không đứng lên cổng là cần thiết để bảo vệ thắng cảnh", ông Huy nói.

Cổng Tò Vò được hình thành từ hoạt động phun trào núi lửa và quá trình mài mòn của sóng biển. Công trình có vòm đá bazan dài khoảng 9 m, cao 2,5 m, nằm ở phía tây Đảo Lớn. Quá trình kiến tạo bắt nguồn từ các đợt phun trào cách đây hàng chục triệu năm, kết hợp với biến động mực nước biển khoảng 6.000 năm trước, tạo nên lỗ rỗng đặc trưng như tổ tò vò ngày nay.

Năm 2025, khu vực này được xếp hạng di tích quốc gia, với tổng diện tích bảo vệ khoảng 26.000 m2, riêng phần cổng chính hơn 420 m2. Không gian xung quanh gồm thềm đá bazan, bãi đá và hệ sinh thái biển phong phú với rạn san hô, hàng trăm loài sinh vật.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi nhận định Cổng Tò Vò là thành phần quan trọng trong chuỗi di sản địa chất - văn hóa tại Lý Sơn, cần được bảo vệ trước tác động của tự nhiên và con người.

Đặc khu Lý Sơn cách đất liền khoảng 30 km, là đảo tiền tiêu gắn với lịch sử chủ quyền biển đảo, sở hữu gần 50 di tích, trong đó có 6 di tích quốc gia và hai di sản văn hóa phi vật thể. Những năm gần đây, địa phương nổi lên như điểm sáng du lịch biển đảo, được định hướng trở thành trung tâm du lịch quốc gia.

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, Lý Sơn tiếp tục hút khách du lịch khi toàn bộ 119 cơ sở lưu trú đã kín phòng từ sớm. Lượng khách dự báo tăng cao, có ngày cao điểm vượt 3.000 lượt, kéo theo nhu cầu đi lại trên tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn tăng mạnh.

Chính quyền địa phương cho biết đã xây dựng kế hoạch phục vụ du khách, kiểm soát giá dịch vụ, đảm bảo an ninh, vệ sinh môi trường, đồng thời tăng tần suất tàu cao tốc nhằm đáp ứng nhu cầu và hạn chế ùn ứ tại cảng.

Linh Phạm