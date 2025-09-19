Lý Nhã Kỳ và bạn bè dự tiệc cưới Hồ Quang Hiếu

Ca sĩ và Tuệ Như làm lễ hỏi tại Cà Mau tháng 8/2023. Con trai của cả hai có tên thân mật là bé Hin, tám tháng tuổi. Sau khi kết hôn, Tuệ Như lui về hậu trường, quản lý công việc cho chồng.

Hồ Quang Hiếu nổi tiếng với ca khúc Con bướm xuân (nhạc ngoại lời Việt), Không cảm xúc (Nguyễn Đình Vũ), Nơi ấy con tim tìm về (Phan Mạnh Quỳnh). Anh từng phát hành hơn 20 album và 12 đĩa đơn cùng nhiều nghệ sĩ khác. Anh còn thành công ở lĩnh vực phim ca nhạc, web-drama hút hàng trăm triệu lượt xem trên YouTube như: Giải cứu tiểu thư, Hổ phụ nuôi hổ tử, Thiếu niên ra giang hồ.

