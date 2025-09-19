Lý Nhã Kỳ và bạn bè dự tiệc cưới Hồ Quang Hiếu

Tiệc cưới ca sĩ và cựu người mẫu Tuệ Như diễn ra lúc 17h ở sân vườn của một resort tại phường Bình Dương. Lý Nhã Kỳ là bạn lâu năm của Hồ Quang Hiếu. Cô nhận mình là "bà mai" vì vợ chồng ca sĩ bén duyên nhau tại buổi tiệc do cô tổ chức.
Lý Nhã Kỳ kể vui về lần gặp gỡ của Hồ Quang Hiếu và vợ. Video: Hoàng Dung
Do kẹt xe, nhiều sao đến lễ cưới muộn gần ba giờ. Diễn viên Nhật Kim Anh (trái) và Quốc Trường cho biết tiếc khi không được chứng kiến lúc cô dâu chú rể thực hiện nghi thức hôn lễ. Bù lại ở phần tiệc, họ dành thời gian chia sẻ kỷ niệm và chúc mừng Hồ Quang Hiếu - Tuệ Như.
Ca sĩ Quách Tuấn Du cùng Trung Tín hát Rồi xong lên xe bông. Video: Hoàng Dung
Từ phải sang: MC Nguyên Khang, Thanh Bạch. Lễ cưới của Hồ Quang Hiếu có khoảng 80 khách mời, trong đó chỉ một số ít là các gương mặt trong showbiz.
Mở đầu tiệc, Hồ Quang Hiếu hát ca khúc Chúng ta là dành tặng vợ. Cô dâu xuất hiện ở cuối tiết mục, nhảy cùng chú rể.
Hồ Quang Hiếu hát Chúng ta là. Video: Hoàng Dung
Ca sĩ và Tuệ Như làm lễ hỏi tại Cà Mau tháng 8/2023. Con trai của cả hai có tên thân mật là bé Hin, tám tháng tuổi. Sau khi kết hôn, Tuệ Như lui về hậu trường, quản lý công việc cho chồng.
Hồ Quang Hiếu nổi tiếng với ca khúc Con bướm xuân (nhạc ngoại lời Việt), Không cảm xúc (Nguyễn Đình Vũ), Nơi ấy con tim tìm về (Phan Mạnh Quỳnh). Anh từng phát hành hơn 20 album và 12 đĩa đơn cùng nhiều nghệ sĩ khác. Anh còn thành công ở lĩnh vực phim ca nhạc, web-drama hút hàng trăm triệu lượt xem trên YouTube như: Giải cứu tiểu thư, Hổ phụ nuôi hổ tử, Thiếu niên ra giang hồ.
Hoàng Dung
Ảnh: Nhân vật cung cấp