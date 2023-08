Vợ Hồ Quang Hiếu diễn vedette

TP HCMTuệ Anh - vợ ca sĩ Hồ Quang Hiếu - diện bộ váy thiết kế từ 60 m vải lưới, organza tơ tằm, ren.

Cô đảm nhận vai trò kết màn bộ sưu tập "Be Princess As You Are" của nhà thiết kế Kim Anh Lê, ngày 29/8. Tuệ Anh trở lại công việc sau tổ chức lễ ăn hỏi với ca sĩ Hồ Quang Hiếu.

Tuệ Anh catwalk ở show diễn. Ảnh: Kim Anh Lê

Người mẫu được nhà mốt giao thể hiện mẫu váy cưới làm từ 60 m vải, phối sáu chất liệu gồm lưới, organza tơ tằm, ren, sheer organza, lưới nhũ đá bạc, vải ánh xà cừ.

Người mẫu nói: "Tôi có chút hồi hộp khi lần đầu trình diễn vị trí vedette. Thiết kế khá đồ sộ, đòi hỏi kỹ năng sân khấu, kinh nghiệm xử lý".

Tuệ Như ở hậu trường show diễn áo cưới Tuệ Như ở hậu trường show áo cưới. Video: Nhân vật cung cấp

Tuệ Như, 23 tuổi, quê Cà Mau. Cô là người mẫu tự do, cao 1,8 m, số đo hình thể lần lượt 80-65-96 cm. Người đẹp từng diễn cho nhiều chương trình thời trang như Vietnam International Fashion Week, show của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa.

Cô và Hồ Quang Hiếu công khai tình cảm hồi đầu năm, nhanh chóng nhận lời cầu hôn. Cả hai lên kế hoạch có em bé trước, tổ chức đám cưới sau.

Hồ Quang Hiếu đọc lời hứa hôn nhân trong đám hỏi. Đám hỏi của Tuệ Anh, Hồ Quang Hiếu diễn ra ngày 2/8 ở Cà Mau. Video: Nhân vật cung cấp

Bộ sưu tập được Kim Anh Lê lấy cảm hứng từ đàn hạc, thể hiện qua chi tiết như dải đá bạc tựa dây đàn, đường uốn cong ở phần ngực, hông, tay áo. Phần lớn trang phục có phom dáng bồng xòe, tạo hình ảnh công chúa cho người mặc. Ngoài ra, đầm đuôi cá có corset siết eo hay trễ vai, đính kết đá rhinestone, moonstone cũng được nhà mốt giới thiệu.

Một số trang phục cưới giới thiệu ở sự kiện. Ảnh: Kim Anh Lê

Nhà thiết kế mời nhiều người mẫu trẻ, tham gia các chương trình The Face Vietnam, The New Mentor gần đây như Lâm Hoàng Oanh, Thanh Tuyền, Thanh Trâm trình diễn bộ sưu tập cạnh các gương mặt kinh nghiệm.

Tân Cao