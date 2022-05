Lý Nhã Kỳ hủy hết lịch trình ở Cannes

PhápLý Nhã Kỳ thông báo hủy mọi lịch trình còn lại ở Cannes 2022 với lý do bị kiệt sức sau bốn ngày dự thảm đỏ.

Chiều 24/5, Lý Nhã Kỳ cho biết quyết định đưa ra sau khi cô họp với êkíp 10 người gồm nhà thiết kế, stylist, chuyên gia trang điểm, làm tóc... Người đẹp nói lịch trình dày đặc, lệch múi giờ, khiến bản thân kiệt sức, sốt cao, viêm họng. Các lịch trình cô hủy gồm ngày cuối dự thảm đỏ bế mạc liên hoan phim Cannes, các cuộc họp với một số nhà sản xuất phim, ban tổ chức.

Stylist Trang Nhẹ Nhàng - thành viên đồng hành Lý Nhã Kỳ ở sự kiện - cho biết: "Lịch trình công việc từ trong nước đến Pháp quá nhiều khiến sức khỏe chị Kỳ không ổn định. Có buổi sáng, tôi qua phòng chị để chuẩn bị việc trang điểm, thấy chị lả đi, lớp trang điểm hôm trước còn nguyên, chưa kịp tẩy trang. Mọi người phải vực chị dậy. Có hôm, chị phải hủy gấp cuộc họp với ban tổ chức buổi sáng để dành sức đi thảm đỏ buổi chiều".

Lý Nhã Kỳ cùng nhà thiết kế Đỗ Long (phải) ở Cannes, ngày 22/5. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Theo nhà thiết kế Đỗ Long, sau buổi lên thảm đỏ thứ ba hôm 21/5, Lý Nhã Kỳ có dấu hiệu đuối sức. Anh nói: "Ngày nào chị cũng kết thúc hoạt động khá muộn, chỉ chợp mắt được vài tiếng. Có khi ngồi trang điểm chị không nói nổi một câu, nhưng khi bước lên thảm đỏ lại cười. Việc phải hủy bỏ lịch trình là đáng tiếc, nhưng tôi nghĩ cần thiết". Theo kế hoạch, Lý Nhã Kỳ dự định tham gia năm sự kiện thảm đỏ, và nhiều hoạt động bên lề của liên hoan phim.

Êkíp cho biết khi ở Cannes mỗi buổi sáng, đoàn thức dậy sớm để bắt đầu trang điểm, thay đồ cho Lý Nhã Kỳ đi họp, gặp gỡ các đối tác... Đến trưa, cô có lịch chụp streetstyle, sau đó về chuẩn bị cho thảm đỏ buổi chiều. Đúng 14h, xe của ban tổ chức đến đón Lý Nhã Kỳ. Có những ngày sự kiện bắt đầu sớm hơn từ 17h, mọi sự chuẩn bị còn gấp gáp hơn. Lý Nhã Kỳ đi thảm đỏ, dự ra mắt phim và kết thúc hoạt động sau quá nửa đêm.

Hậu trường Lý Nhã Kỳ ở Cannes 2022 Hậu trường êkíp chuẩn bị cho Lý Nhã Kỳ lên thảm đỏ sự kiện ở Cannes. Video: Nhân vật cung cấp

Tuy hủy lịch trình ở Cannes, Lý Nhã Kỳ chưa có kế hoạch về nước. Cô dự kiến khi sức khỏe ổn định sẽ cùng êkíp du lịch một số nước để thực hiện các bộ ảnh thời trang.

Ngày 15/5, Lý Nhã Kỳ từng hủy lịch đi Pháp dự khai mạc Cannes để dành thời gian quảng bá phim Kẻ thứ ba do cô sản xuất, đóng chính vừa ra rạp hai ngày. Cô đưa ra quyết định trước giờ máy bay cất cánh khoảng 10 tiếng. Diễn viên sau đó lên đường trở lại vào ngày 18/5.

Bốn ngày qua, Lý Nhã Kỳ lên thảm đỏ với các trang phục của nhà mốt trong nước. Ngày 19/5, cô chọn bộ đầm tím lấy cảm hứng từ hoa oải hương do Đỗ Long thiết kế. Ba ngày kế tiếp, cô lần lượt mặc thiết kế của Lê Thanh Hòa, Hà Thanh Việt, Đỗ Long.

Lý Nhã Kỳ ở Cannes ngày thứ tư Lý Nhã Kỳ trên thảm đỏ Cannes, ngày 20/5. Video: Nhân vật cung cấp

Để chuẩn bị dự Cannes 2022 sau hai năm vắng bóng, Lý Nhã Kỳ cùng êkíp có gần ba tháng chuẩn bị. Cô đầu tư hàng chục tỷ đồng gồm trang phục, phụ kiện, hợp tác với nhiều nhà thiết kế. Một tuần trước ngày lên đường, người đẹp bận rộn thử hàng chục trang phục mỗi ngày, chọn phong cách trang điểm...

Lý Nhã Kỳ: 'Tôi đầu tư hơn 50 tỷ đồng cho Cannes 2022' Lý Nhã Kỳ nói về quá trình chuẩn bị cho Cannes 2022. Video: Dương Quang - Tân Cao

Người đẹp từng bốn lần đến Cannes, các năm 2015, 2016, 2017, 2018. Năm 2016, cô còn được chọn trở thành một trong hai nhà bảo trợ cá nhân cho Cinéfondation - một trong những hạng mục chính của liên hoan phim. Năm 2019, cô lỡ hẹn phút chót do bận bấm máy dự án phim Kẻ thứ ba cùng tài tử Han Jae Suk. Năm 2020 liên hoan phim không tổ chức do Covid-19. Năm ngoái, người đẹp được mời nhưng không thể lên đường do tình hình dịch bệnh.

Lý Nhã Kỳ sinh năm 1982 tại Vũng Tàu, là diễn viên, nhà đầu tư điện ảnh, doanh nhân. Mỹ nhân nổi tiếng qua các vai trong Kiều nữ và đại gia, Tình yêu còn mãi, Gió nghịch mùa, Mùa hè lạnh... Cô từng là Đại sứ Du lịch Việt nhiệm kỳ 2011-2012.

Cannes là sự kiện điện ảnh uy tín thế giới, được tổ chức lần đầu vào năm 1946 ở Pháp. Lần thứ 75 năm nay, liên hoan diễn ra từ ngày 17 đến 28/5. Năm ngoái, giải quan trọng nhất - Cành Cọ Vàng - được trao cho tác phẩm Titane.

Tân Cao